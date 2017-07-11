Сам себе туроператор: как организовать идеальный отпуск

Отдых вашей мечты - это не всегда космически дорого. В 21 веке при наличии огромного количества опций различных сервисов и приложений даже самые премиальные варианты станут доступными. Elle расскажет, как организовать сказочное путешествие, не потратив миллионы

Сравнивайте цены на отели

Самый дешевый вариант можно найти через метапоисковик. Если вы когда-нибудь искали авиабилеты через скайсканнер или авиасейлз, вы знаете, что это такое. Roomguru — официальная российская версия известного англоязычного сайта HotelsCombined (кстати, четырежды лауреата туристического «Оскара» World Travel Awards) — работает как небезызвестные поисковики авиабилетов, только с отелями. Все очень похоже: вы вводите нужные даты и направление, а агрегатор за доли секунды прогоняет ваш запрос по сайтам бронирования и отелям, подключенным к нему напрямую, чтобы найти самый выгодный вариант. Например, вот как различаются цены на один и тот же номер в отеле Campanile Nice Centre Acropolis в Ницце:

Через систему можно забронировать не только отель, но и хостел, апартаменты и даже проживание в семье. Чтобы найденный вариант на 100% соответствовал ожиданиям, стоит обращать внимание на отзывы, рейтинг и фильтр «тема отеля» — это ключевая фишка гостиницы. Например, если вы не едите мяса, пользуетесь органической косметикой, а батарейки выкидываете в строго отведенные для этого места, вам подойдет отель с приставкой «Эко». Знаете, чем капрезе отличается от карпаччо, а сашими от севиче –ставьте галочку около темы «Еда». Не мыслите отпуска без пробегов по музеям или магазинам, выбирайте тему «Достопримечательности» или «Шопинг».

Ищите горячие предложения

Ежедневно десятки туристических онлайн-агентств устраивают аттракционы невиданной щедрости: предлагают дорогие отели со скидками до 50–70%. Такая скидка — сама по себе повод совершить путешествие. Скажем, если вы еще не знаете, чем займетесь в выходные, можно зайти в блок «горячие предложения» на RoomGuru. Идеи для романтического уик-энда появятся сами собой: поплавать на джазовом пароходе по Неве, поесть джелато в Риме или покататься на велосипеде по Английской набережной в Ницце …

Если вы точно знаете, где и когда хотите провести отпуск, не забудьте при поиске отеля использовать фильтр «выгодное предложение», и агрегатор выдаст все спецпредложения именно на ваши даты. Так как RoomGuru дорожит своей репутацией (11 лет на рынке — серьезный срок), он внимательно проверяет всех поставщиков и подключает только тех, в надежности которых нет никаких сомнений.

Выбирайте неизбитые направления

Ничто так не раздражает туриста в отпуске, как другие туристы. Хотите смешаться с местными — заранее составьте карту прогулок, иначе вы будете, как Веничка Ерофеев, все время возвращаться на Курский вокзал (ну, то есть к Эйфелевой башне). Даже в таких городах, как Париж или Вена, есть масса неизбитых мест. Например, вместо того чтобы кружить вокруг Марсового поля, можно сходить поплавать в старинный бассейн Понтуаз, где перед работой совершают заплыв парижане. А вместо того чтобы в толпе туристов атаковать дворец принцессы Сиси, можно съездить в район Альтедунау, чтобы устроить пикник на траве и покататься на лодочке. Если вам нужна аутентичная атмосфера, отели лучше искать в тех районах, где селятся преуспевающие местные или богема. Эти кварталы, как правило, расположены чуть в стороне от эпицентра туристической жизни, но вблизи от основных достопримечательностей. В Барселоне , к примеру, это Грасия, в Тель-Авиве — Рамат Авив, в Риме — Фламинио и Париоли. Найти отель в нужном районе можно, используя фильтр «Места».

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