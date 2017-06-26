Роскошь как она есть: отели Fairmont в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты уже давно стали синонимом роскоши: если пробки, то исключительно из суперкаров, если скульптуры, то из чистого золота и драгоценных камней – арабы знают толк в люксе и с энтузиазмом прививают вкус к нему всем желающим. Отели в Эмиратах не стали исключением, а главные по роскоши – это, конечно, сеть Fairmont.

Во флагманском Fairmont Bab Al Bahr в Абу-Даби любят останавливаться такие звезды, как Стиви Уандер и Нелли Фуртадо. Суперсовременная и функциональная архитектура вдохновлена уникальной природой эмирата, а из номеров открывается лучший вид на столицу, в частности, на мечеть Шейха Зайда, самую большую в ОАЭ. Повар отеля, отмеченный тремя звездами Мишлена, богатая отделка номеров и безупречный сервис делают Bab Al Bahr идеальным направлением для путешествий.

Всего в 30 минутах езды от Абу-Даби, на острове Яс, разместился Ferrari World — крытый парк, внутри которого находится более двух десятков тренировочных маршрутов для тех, кто считает себя вторым Льюисом Хэмилтоном.

На этом же острове расположен аквапарк Yas Waterworld, который, как и все в Дубае, поражает своей грандиозностью — его размер равен 15 футбольным полям. На такой огромной площади уместились 43 аттракциона, пять из которых вы не встретите больше ни в каком аквапарке мира.