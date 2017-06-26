Роскошь как она есть: отели Fairmont в ОАЭ

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Лучшие отели трех эмиратов
Объединенные Арабские Эмираты уже давно стали синонимом роскоши: если пробки, то исключительно из суперкаров, если скульптуры, то из чистого золота и драгоценных камней – арабы знают толк в люксе и с энтузиазмом прививают вкус к нему всем желающим. Отели в Эмиратах не стали исключением, а главные по роскоши – это, конечно, сеть Fairmont.
Во флагманском Fairmont Bab Al Bahr в Абу-Даби любят останавливаться такие звезды, как Стиви Уандер и Нелли Фуртадо. Суперсовременная и функциональная архитектура вдохновлена уникальной природой эмирата, а из номеров открывается лучший вид на столицу, в частности, на мечеть Шейха Зайда, самую большую в ОАЭ. Повар отеля, отмеченный тремя звездами Мишлена, богатая отделка номеров и безупречный сервис делают Bab Al Bahr идеальным направлением для путешествий.
Fairmont Bab Al Bahr
Fairmont Bab Al Bahr
Fairmont Bab Al Bahr
Всего в 30 минутах езды от Абу-Даби, на острове Яс, разместился Ferrari World — крытый парк, внутри которого находится более двух десятков тренировочных маршрутов для тех, кто считает себя вторым Льюисом Хэмилтоном.
На этом же острове расположен аквапарк Yas Waterworld, который, как и все в Дубае, поражает своей грандиозностью — его размер равен 15 футбольным полям. На такой огромной площади уместились 43 аттракциона, пять из которых вы не встретите больше ни в каком аквапарке мира.
Парк Ferrari World
Еще два отеля сети — Fairmont Ajman и Fairmont Dubai — расположены в Аджмане и Дубае, где одинаково хорошо чувствуют себя и ничем не обремененные любители светской и ночной жизни, и семьи с детьми. Например, родители с чадами могут целый день провести в Dubai Parks and Resorts — огромном развлекательном комплексе, состоящем из трех тематических парков: Motiongate, Bollywood Parks и Legoland.
Fairmont Ajman
Fairmont Ajman
Fairmont Dubai
Fairmont Dubai
Конечно, нельзя приехать в Дубай и не увидеть его главный символ — Burj Khalifa, самое высокое здание в мире, где на 148 этаже можно рассмотреть город с высоты птичьего полета.
Burj Khalifa
Другим знаковым местом в Дубае стал ресторан-корабль Zaman Awal, давший имя целому району, в последние годы переживающему Ренессанс. Помимо арабской высокой кухни, здесь можно ознакомиться с работами современных художников в частной арт-галерее, попробовать более 100 видов чая и насладиться шумом прибоя.
Zaman Awal
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