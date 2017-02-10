Роскошь, как она есть: как выглядят самые шикарные отели Дубая

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Ближневосточные места силы с зашкаливающим градусом шика
Что ни зима, Instagram-профили знаменитостей начинают взрываться фотографиями из Дубая. Самый популярный из семи арабских эмиратов покорил звездные сердца не столько теплым климатом, сколько безупречным качеством сервиса и по-настоящему впечатляющим количеством роскошных отелей. Гараж «роллс-ройсов», маленькая Венеция между отельной виллой и побережьем, скульптуры из чистого золота и драгоценных камней – арабы знают толк в dolce vita и с энтузиазмом прививают вкус к люксу всем желающим.Возможность провести отпуск в атмосфере несравнимого шика тем более заманчива, что с 1 февраля ОАЭ отменил краткосрочные визы для россиян. В обзоре ELLE – идеальные отели для отдыха, с которых рекомендуется начать погружение в мир бескомпромиссной роскоши ОАЭ.
Несуществующая категория «7 звезд» досталась этому уникальному отелю, который является квинтэссенцией роскоши и одним из главных символов современного Дубая. Именно в Burj Al Arab самая высокая во всем эмирате концентрация звездных и светских персон: от обожающей культовый отель Гвинет Пэлтроу до устраивающих там девичники жен главных российских футболистов. В аэропорту гостей легендарного «Паруса» готов встретить личный водитель, который услужливо сопроводит к сияющему Rolls-Royce и с комфортом доставит в отель, расположенный прямо в водах Персидского залива, в 280 метрах от берега. VIP-клиенты, ценящие свое время и скорость, и вовсе могут прибыть в Burj Al Arab на вертолете, благо вертолетная площадка там тоже есть. Кроме нее – двухэтажные номера категории «люкс» (других в отеле просто нет), несколько баров и ресторанов, неизменно входящих в рейтинги лучших в мире, огромная терраса с бассейнами и, разумеется, личный консьерж, готовый помочь в осуществлении любых желаний. Все это – с захватывающим дух видом на береговую линию и в окружении сусального золота и шикарных ковров. Словом, отдых в Burj Al Arab – настоящая арабская сказка, стать героем которой стоит хотя бы раз в жизни.
Дворцовые интерьеры в арабской интерпретации – визитная карточка Zabeel Saray, название которого буквально и переводится как «дворец». Погружение в неспешный лайфстайл арабской элиты начинается с порога расположенного в престижной западной части острова «Пальма», отеля, круглые своды которого ведут в шикарное лобби с впечатляющим фонтаном в центре. Прямо за ним – частный пляж и идеальный для постинга в Instagram бассейн-инфинити. Помимо по-монарши роскошных номеров и люксов на территории отеля расположились 38 королевских резиденций, один из лучших в мире спа-центров Talise Ottoman (только он занимает 8000 кв. м. с 42 процедурными кабинетами, парными, саунами, снежными комнатами и хаммамом) и несколько ресторанов с европейской и арабской кухней. К слову, Zabeel Saray настолько точно отражает всю суть традиционного османского стиля, что именно он был выбран как один из знаковых съемочных спотов для одной из частей культовой франшизы «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Под впечатлением от отеля остался сам Том Круз, а его искушенному вкусу, пожалуй, можно доверять.
Еще одно дубайское место силы, не оставившее равнодушным Тома Круза, - курорт Madinat Jumeirah. Снимаясь в Эмиратах, жить актер предпочел в одной из частных вилл, расположенных по берегам искусственного водного канала, соединяющего весь архитектурный ансамбль Madinat Jumeirah воедино. По большому счету, Madinat Jumeirah – это целый город со своей инфраструктурой, включающий три грандиозных отеля Al Qasr, Mina A’Salam и Al Naseem, летние домики отеля Dar Al Masyaf, 7 приватных и максимально обособленных вилл Malakiya, более 50 ресторанов и баров, восточный базар, черепаший заповедник и спа- и фитнес-центры. Несмотря на весь размах, отдых на одном из самых знаменитых курортов Дубая – образец комфорта, уюта и luxury-сервиса в его эталонном понимании. При этом, если раньше Madinat являлся отражением хрестоматийных представлений об арабской архитектуре и дизайне, то с недавнего времени курорт стал идеальным выбором и для поклонников минималистских интерьеров. За правильный и дорогой минимализм в курортном комплексе отвечает недавно открывшийся отель Al Naseem, который, на контрасте с традиционными фонтанами и золотыми скульптурами других отелей, заполнили объекты современного искусства. Светлые оттенки, комфортная, но не вычурная мебель, окна в пол и незабываемый вид на Персидский залив и Burj Al Arab – новый отель стоит посетить, хотя бы чтобы прочувствовать контраст европейской и ближневосточной атмосфер, на который, как выяснилось, велик спрос – еще до открытия в конце 2016 года все номера Al Naseem были забукированы на пару месяцев вперед.
Al Qasr
Al Qasr
Al Qasr
Al Naseem
Al Naseem
Al Naseem
Mina A'Salam
Mina A'Salam
Dar Al Masyaf
Dar Al Masyaf
Dar Al Masyaf
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