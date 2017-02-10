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10 февраля 2017

Роскошь, как она есть: как выглядят самые шикарные отели Дубая

Ближневосточные места силы с зашкаливающим градусом шика

Что ни зима, Instagram-профили знаменитостей начинают взрываться фотографиями из Дубая. Самый популярный из семи арабских эмиратов покорил звездные сердца не столько теплым климатом, сколько безупречным качеством сервиса и по-настоящему впечатляющим количеством роскошных отелей. Гараж «роллс-ройсов», маленькая Венеция между отельной виллой и побережьем, скульптуры из чистого золота и драгоценных камней – арабы знают толк в dolce vita и с энтузиазмом прививают вкус к люксу всем желающим.Возможность провести отпуск в атмосфере несравнимого шика тем более заманчива, что с 1 февраля ОАЭ отменил краткосрочные визы для россиян. В обзоре ELLE – идеальные отели для отдыха, с которых рекомендуется начать погружение в мир бескомпромиссной роскоши ОАЭ.

Burj Al Arab

Burj Al Arab

Несуществующая категория «7 звезд» досталась этому уникальному отелю, который является квинтэссенцией роскоши и одним из главных символов современного Дубая. Именно в Burj Al Arab самая высокая во всем эмирате концентрация звездных и светских персон: от обожающей культовый отель Гвинет Пэлтроу до устраивающих там девичники жен главных российских футболистов. В аэропорту гостей легендарного «Паруса» готов встретить личный водитель, который услужливо сопроводит к сияющему Rolls-Royce и с комфортом доставит в отель, расположенный прямо в водах Персидского залива, в 280 метрах от берега. VIP-клиенты, ценящие свое время и скорость, и вовсе могут прибыть в Burj Al Arab на вертолете, благо вертолетная площадка там тоже есть. Кроме нее – двухэтажные номера категории «люкс» (других в отеле просто нет), несколько баров и ресторанов, неизменно входящих в рейтинги лучших в мире, огромная терраса с бассейнами и, разумеется, личный консьерж, готовый помочь в осуществлении любых желаний. Все это – с захватывающим дух видом на береговую линию и в окружении сусального золота и шикарных ковров. Словом, отдых в Burj Al Arab – настоящая арабская сказка, стать героем которой стоит хотя бы раз в жизни.

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  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [1] фото [5]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [1] фото [1]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [1] фото [2]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [1] фото [3]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [1] фото [4]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [1] фото [6]

Zabeel Saray

Zabeel Saray

Дворцовые интерьеры в арабской интерпретации – визитная карточка Zabeel Saray, название которого буквально и переводится как «дворец». Погружение в неспешный лайфстайл арабской элиты начинается с порога расположенного в престижной западной части острова «Пальма», отеля, круглые своды которого ведут в шикарное лобби с впечатляющим фонтаном в центре. Прямо за ним – частный пляж и идеальный для постинга в Instagram бассейн-инфинити. Помимо по-монарши роскошных номеров и люксов на территории отеля расположились 38 королевских резиденций, один из лучших в мире спа-центров Talise Ottoman (только он занимает 8000 кв. м. с 42 процедурными кабинетами, парными, саунами, снежными комнатами и хаммамом) и несколько ресторанов с европейской и арабской кухней. К слову, Zabeel Saray настолько точно отражает всю суть традиционного османского стиля, что именно он был выбран как один из знаковых съемочных спотов для одной из частей культовой франшизы «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Под впечатлением от отеля остался сам Том Круз, а его искушенному вкусу, пожалуй, можно доверять.

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  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [2] фото [1]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [2] фото [2]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [2] фото [3]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [2] фото [4]

Madinat Jumeirah

Madinat Jumeirah

Еще одно дубайское место силы, не оставившее равнодушным Тома Круза, - курорт Madinat Jumeirah. Снимаясь в Эмиратах, жить актер предпочел в одной из частных вилл, расположенных по берегам искусственного водного канала, соединяющего весь архитектурный ансамбль Madinat Jumeirah воедино. По большому счету, Madinat Jumeirah – это целый город со своей инфраструктурой, включающий три грандиозных отеля Al Qasr, Mina A’Salam и Al Naseem, летние домики отеля Dar Al Masyaf, 7 приватных и максимально обособленных вилл Malakiya, более 50 ресторанов и баров, восточный базар, черепаший заповедник и спа- и фитнес-центры. Несмотря на весь размах, отдых на одном из самых знаменитых курортов Дубая – образец комфорта, уюта и luxury-сервиса в его эталонном понимании. При этом, если раньше Madinat являлся отражением хрестоматийных представлений об арабской архитектуре и дизайне, то с недавнего времени курорт стал идеальным выбором и для поклонников минималистских интерьеров. За правильный и дорогой минимализм в курортном комплексе отвечает недавно открывшийся отель Al Naseem, который, на контрасте с традиционными фонтанами и золотыми скульптурами других отелей, заполнили объекты современного искусства. Светлые оттенки, комфортная, но не вычурная мебель, окна в пол и незабываемый вид на Персидский залив и Burj Al Arab – новый отель стоит посетить, хотя бы чтобы прочувствовать контраст европейской и ближневосточной атмосфер, на который, как выяснилось, велик спрос – еще до открытия в конце 2016 года все номера Al Naseem были забукированы на пару месяцев вперед.

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  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [1]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [2]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [3]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [4]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [5]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [6]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [7]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [8]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [9]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [10]
  • Самые роскошные отели Дубая | галерея [3] фото [11]

Al Qasr

Al Qasr

Al Qasr

Al Naseem

Al Naseem

Al Naseem

Mina A'Salam

Mina A'Salam

Dar Al Masyaf

Dar Al Masyaf

Dar Al Masyaf

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