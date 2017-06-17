Реальная любовь: лучшие отели для романтических поездок на двоих

В вопросах любви не бывает случайных деталей — один романтичный жест может стать главным воспоминанием всей жизни. Организовывая отдых мечты с любимым человеком, важно понимать, что бытовые проблемы мы оставляем дома — а едем за красотой, вдохновением и идеальным антуражем. Самые прекрасные варианты провести отдых для влюбленных — в нашем обзоре.

LUX* South Ari Atoll

Мальдивские острова

Мальдивы неслучайно считаются самым популярным направлением среди молодоженов: здесь действительно есть все для сказочного медового месяца или романтической поездки вашей мечты. Идеальная погода круглый год, как из рекламы «Баунти», словно обработанные в фильтрах Instagram пейзажи для романтических кадров и невероятное ощущение приватности, которое едва ли можно найти где-то еще. Неслучайно многие отели уже давно добавили в свое меню специальные предложения для молодоженов, предусматривающие приятные скидки и дополнительные бонусы во время свадебного путешествия.

Один из самых красивых вариантов для влюбленных — роскошный LUX* South Ari Atoll — относится к самым новым и стильным отелям Мальдив и расположился на живописном острове Диду Финолу атолла Ари. Сюда съезжаются пары со всего мира, чтобы насладиться тишиной и захватывающей дух красотой природы в компании друг друга. К услугам гостей 193 частные виллы — от классических пляжных бунгало до традиционных мальдивских домиков на сваях. Последние просто созданы для незабываемого медового месяца — при желании вы можете даже не покидать окрестности виллы, устраивая романтические ужины прямо на просторной террасе с видом на Индийский океан. В меню — блюда европейской, японской, паназиатской и других кухонь мира, которые любезно доставят к вам в номер прямиком из одного из восьми ресторанов, расположившихся на территории отеля.

Одна из самых романтичных историй на Мальдивах — вечерний круиз для двоих под парусом с шампанским и фруктами. Таких закатов, как здесь, вы точно не встретите ни в одной другой точке мира. Еще одно обязательное место в программе идеального ханимуна — спа LUX* Me, где за фирменную атмосферу покоя и релаксации отвечают лаконичность дизайна, безупречный сервис и набор услуг, призванных скрасить отдых истинных гедонистов.

Sun Aqua Vilu Reef

Мальдивские острова

И снова Мальдивы — на этот раз милый и уютный отель Sun Aqua Vilu Reef, расположившийся на острове Мидхуфуши. Каждый остров-отель Мальдив разный — этот курорт оценят те, кто любит домашнюю атмосферу и комфорт. По прибытии вас встретят со свойственным для местных жителей радушием: едва вы сойдете с трапа, как вам предложат коктейли и легкий расслабляющий массаж после долгого путешествия. Здесь все устроено для домашнего тихого отдыха: комплекс из пляжных вилл утопает в тропической зелени, скрывающей уединенное жилище от любопытных глаз, обеспечивая ощущение абсолютной приватности. Классические ocean-виллы и вовсе подарят чувство полной изоляции от внешнего мира, которого порой так не хватает жителям мегаполисов.

Sun Aqua Vilu Reef — это правильная мальдивская классика без причуд, помогающая максимально быстро адаптироваться и перестроиться на неспешный ритм островной жизни. Долгие завтраки и ленивые полудни сменяют друг друга, и в какой-то момент неожиданно полностью пропадает ощущение времени, а вместе с ним уходят накопленные стресс и напряжение. Для тех, кто заскучал на пляже — снорклинг, дайвинг и еще целый пул видов спорта для любителей активного отдыха.

Для ценителей чувственных удовольствий гостеприимно откроет свои двери Sun Aqua Spa. Обязательный пункт программы — балийский массаж для двоих на берегу океана, а после — традиционная расслабляющая цветочная ванна под открытым небом. Идеальным завершением дня станет приватный ужин для двоих под открытым небом со свежайшими морепродуктами и вином из богатой коллекции местного погреба.

Casta Diva Resort & SPA

Италия

Озеро Комо — красивейшее место северной Италии, а Casta Diva Resort & SPA — лучший отель региона. Гостиница, состоящая из 9 вилл, считается бриллиантом архитектурного искусства Старого Света, а знаменитый сервис и один из лучших в мире спа-центров с финской сауной, соляной пещерой, турецкой баней и внушительным набором велнес-программ — повод для попадания во всевозможные гостиничные рейтинги.

Природа окрестностей — региона Блевио — сама по себе словно песня: зелень предальпийских территорий, горные пейзажи, кристально свежий воздух и величественная гладь самого красивого озера Европы. Такая локация изначально определила судьбу отеля, а идеальный сервис добавил очков в копилку роскошной гостиницы — и она стала излюбленным местом знати, творческих людей и знаменитостей. Культурологические отсылки особенно элегантны: виллы в Casta Diva Resort & Spa названы в честь героинь знаменитых опер – Дорабелла, Фиордилиджи («Так поступают все женщины, или Школа влюбленных»), Амина («Сомнамбула»), Норма («Норма»), Леонора («Фиделио») и т.д. Внутреннее убранство отеля не уступает его роскошному экстерьеру: шелковые ткани, драпировки, тонкая резьба по дереву, портреты в золоченых рамах.

Гостиница считается идеальным местом для сказочных романтических каникул — для влюбленных здесь предусмотрены элегантные люксы с террасами, спа-ритуалы для двоих и ужины при свечах в ресторане L’Orangerie. Не случайно эту гостиницу, которая считается одной из красивых в мире, выбирают для проведения звездных свадеб — зеленые лужайки, террасы с видом на озеро и сад, а также роскошные залы созданы для того, чтобы сделать историю вашей любви незабываемой.

Aman Venice

Италия

Один из самых романтичных городов в мире — Венеция — часто попадает в wish-лист молодоженов в качестве идеального места для предстоящего медового месяца. Лучший отель для уединенного уикенда — знаменитый Aman Venice, в котором свои романтические каникулы любят проводить Джордж и Амаль Клуни.

Поздний романтический завтрак с видом на Гранд-канал, а после прогулка на гондоле — разве не сказка? Подкупает и расположение отеля: до всех ключевых достопримечательностей буквально рукой подать. Здесь есть все для волшебных романтических приключений: элегантные люксы, спа-процедуры для двоих и ужины при свечах в ресторане Aman, в создании меню которого принимал участие итальянский шеф-повар, владелец одной звезды Мишлен, Давид Oлдани.

Из отеля открывается впечатляющий вид на Гранд-канал с неспешно проплывающими гондолами. Просторные холлы и комнаты Aman Venice без преувеличения можно считать произведениями искусства — на некоторых стенах здесь сохранилась роспись и лепнина XVI века. В интерьере номеров современные дизайнерские решения мастерски соединились с историческим прошлым здания. Шелкография на стенах, потолки, расписанные вручную, и старинная антикварная мебель — каждый гость живет здесь с ощущением, что он настоящая королевская персона.

Pera Palace Hotel Jumeirah

Турция

Вновь ставшая для нас дружелюбной Турция — страна необычайной красоты, а ее столица — излюбленное место путешественников всего мира. Город контрастов, современный облик которого гармонично объединил в себе историческое прошлое и настоящее, Стамбул входит во все авторитетные списки самых красивых городов мира с невероятным культурным наследием. Если вы выберете этот город для романтических каникул, то красивейший его отель Pera Palace Hotel Jumeirah — идеальный вариант для отдыха вашей мечты.

Здание отеля было построено в далеком 1892 году для приезжавшей в Турцию на «Восточном экспрессе» европейской знати. Уже в то время здесь была горячая вода, электричество и второй после Эйфелевой башни электрический лифт в Европе. Сюда стоит ехать уже хотя бы ради того, чтобы почувствовать историческую ауру этого грандиозного места — в Pera Palace Hotel Jumeirah в свое время останавливались выдающиеся личности: писатели Агата Кристи и Эрнест Хемингуэй, австро-венгерский император Франц-Иосиф, актриса Грета Гарбо, шпионка Мата Хари, поэт Иосиф Бродский, режиссер Альфред Хичкок, бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди-Онассис и многие другие. Частью легенды является тот факт, что в гостинице есть номер, который невозможно забронировать, — это комната № 101, где жил Мустафа Кемаль Ататюрк, неприкасаемый первый президент Турецкой Республики.

Отель расположен в стратегически удобном месте: параллельно шумит Истикляль с его ресторанами и магазинами, рукой подать до Галатского моста через Босфор и Гранд-базара. Если же захочется романтической уединенности, можно не покидать отель — благо активностей там предостаточно. Начните свое утро с завтрака на французском балконе с видом на Золотой Рог, затем отправляйтесь на экскурсию в тот самый легендарный номер Мустафы Кемаля Ататюрка, а после пообедайте в ресторане Agatha. Традиционные чаепития в в салоне Kubbeli Saloon & Tea Lounge и расслабляющие спа-процедуры на двоих — идеальные пункты вашей романтической программы.

LUX* Bodrum Resort & Residences

Турция

Бодрум — самая гламурная и красивая часть прибрежной Турции — это место для понимающих туристов. Здесь мало что знают про классический «ол инклюзив», но в форматах правильной роскоши понимают лучше, чем где бы то ни было.

В этом году настоящим событием региона стало открытие курортного отеля LUX* Bodrum Resort & Residences, который считается красивейшим отелем Эгейского побережья. Из окон номеров и частных вилл, а также с зеленых лужаек отеля открывается потрясающий вид на море. Белые шатры со шторами, видовые рестораны и ощущение воздуха и пространства — минимализм и использование белого цвета в дизайне отвечают за ощущение легкости и романтики.

Для влюбленных, которые хотят уединения, есть возможность забронировать виллу, где окна почти во всю стену будут радовать глаз, но при желании можно остаться только вдвоем. Из местных развлечений для идеального «хани муна» подойдет поход в спа, который славится своими хамамами, рыбалка, водные виды спорта и романтические ужины с видом на Эгейское море.

Metropole Monte-Carlo

Монако

Самая роскошная гостиница самого роскошного места в мире — так называют жемчужину Монако — это отель Metropole Monte-Carlo. Он расположен в районе Карре д'Ор в Монако — буквально в 100 метрах от знаменитых бутиков и площади Казино. В лобби «Метрополя» на чашку чая или бокал вина собирается вся местная знать и сливки общества. На ланч и ужин также многие идут именно сюда: в отеле работают 3 ресторана под руководством мишленовского повара Жоэля Робюшона, лучшая японская кухня в городе — в ресторане отеля Yoshi, а в Odyssey, который находится у красивейшего бассейна дизайна Карла Лагерфельда, подают блюда средиземноморской кухни.

Что касается номеров, то они является верхом элегантности — мраморные ванны, мягкие ковры, роскошные кровати, свежие цветы в номере. Вишенкой на торте является открывшийся недавно спа Metropole by Givenchy — такой красоты даже в Монако до сей поры не было: бассейны с подогреваемой морской водой, великолепные спа-ритуалы, чистые благородные материалы в отделке и специальная линейка средств, созданная специально Николя Деженном, арт-директором Givenchy по макияжу. Средства для кожи Hydra Sparkling и L’Intemporel — еще одна примета этого невероятного пространства неги и красоты.

Conrad Koh Samui

Таиланд

Этот невероятно стильный отель, представляющий собой образец правильного минимализма, считается не только лучшим отелем острова Самуи, но и рекордсменом по количеству гостиничных трофеев — престижные премии всех мастей тому доказательство.

Курортный спа-отель Conrad Koh Samui — это история про приватность и комфорт. Роскошная гостиница имеет собственный пляж, а из окон ее вилл открывается панорама на Сиамский залив — все 80 вилл расположены на склоне горы, а потому умопомрачительный вид обеспечен всем гостям. Отель занимает 10 гектаров на самой вершине холма, а крутой спуск ведет к безлюдному пляжу с белоснежным песком.

Каждая вилла гостиницы оборудована по последнему слову техники. На территории есть все, чтобы пределы этого пространства для двоих совсем не хотелось покидать: террасы, где вам по желанию могут сервировать ужин, собственные бассейны, панорамные окна и многое другое. Помимо прочего, гостей отеля ждут настоящие гастрономические каникулы — лучшая тайская кухня Самуи в ресторане Jahn или средиземноморская в Zest. Лаундж-бар Aura — идеальное место для вечерних коктейлей.