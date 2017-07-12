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    12 июля 2017

    Pop-up отель на берегу Финского залива от Volvo Cars

    Отдых на природе как способ вырваться из суеты мегаполиса

    Volvo Cars продолжает развивать глобальный проект Get Away Lodge. Зимой любой желающий мог восстановить силы в уединенном горном шале на севере Швеции, а бархатный сезон — с 21 августа до 30 сентября — компания предлагает провести на побережье Финского залива, где откроется pop-up отель Cross Country House.


    Pop-up отель Cross Country House
    Pop-up отель Cross Country House

    «Мы хотим побудить людей пересмотреть приоритеты и вернуться к своим забытым желаниям и увлечениям. Коттедж идеально вписался в место, куда можно вырваться на несколько дней из суеты мегаполиса, восстановить трудноуловимый баланс между работой и настоящей жизнью», — рассказывает Антон Свекольников, руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia.

    Pop-up отель Cross Country House
    Pop-up отель Cross Country House
    Pop-up отель Cross Country House

    Гостей ждут две спальни, кухня и оформленная в скандинавском стиле уютная гостиная с камином. Список развлечений впечатляет: в Cross Country House специально подготовлено все необходимое оборудование для занятий йогой, велосипеды, библиотека и многое другое.


    Также постояльцы отеля получат в пользование новый Volvo V90 Cross Country с полным приводом и высоким дорожным просветом. Вседорожник идеально подходит для любых погодных условий и поездок по сложным маршрутам и с комфортом доставит гостей из коттеджа до ресторана на берегу залива.

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