Pop-up отель на берегу Финского залива от Volvo Cars

Volvo Cars продолжает развивать глобальный проект Get Away Lodge. Зимой любой желающий мог восстановить силы в уединенном горном шале на севере Швеции, а бархатный сезон — с 21 августа до 30 сентября — компания предлагает провести на побережье Финского залива, где откроется pop-up отель Cross Country House.



«Мы хотим побудить людей пересмотреть приоритеты и вернуться к своим забытым желаниям и увлечениям. Коттедж идеально вписался в место, куда можно вырваться на несколько дней из суеты мегаполиса, восстановить трудноуловимый баланс между работой и настоящей жизнью», — рассказывает Антон Свекольников, руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia.

Гостей ждут две спальни, кухня и оформленная в скандинавском стиле уютная гостиная с камином. Список развлечений впечатляет: в Cross Country House специально подготовлено все необходимое оборудование для занятий йогой, велосипеды, библиотека и многое другое.

