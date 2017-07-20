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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    20 июля 2017

    Остров мечты Mirihi Island Resort

    Мальдивская сказка для двоих

    В 30 минутах живописного полета на гидросамолете от Мале расположен райский курорт Mirihi Island Resort. Омываемый теплыми водами Индийского океана, остров-курорт является самым маленьким на Мальдивах: его размеры всего 350 метров в длину и 50 метров в ширину. При этом на 76 гостей приходится 157 человек персонала. На курорте прослеживается тематика «Робинзона Крузо», позволяющая гостям перемещаться без обуви по всей территории острова.

    Остров мечты Mirihi Island Resort

    Курорт предлагает гостям 2 ресторана и 2 бара. Главный ресторан с песчаным полом и собственной террасой на берегу океана предлагает гостям сочетание интернациональной кухни и местных морепродуктов. Шеф-повар курорта каждый день лично рассказывает гостям, что приготовил на буфетной линии. Для поклонников вина открыт эксклюзивный винный бар Ruhgandu, в котором собрано более 300 лучших вин и шампанского со всего мира. А для ценителей рома открыт бар Anda, где представлена самая большая коллекция во всем Индийском океане.

    Остров мечты Mirihi Island Resort

    Для любителей подводного мира круглый год открыт профессиональный дайвинг-центр Ocean Pro Diving. Независимо от уровня подготовки, профессиональная команда дайвинг-центра проведет необходимый инструктаж и обеспечит комфортное и безопасное погружение. Mirihi Island Resort находится в так называемом доме рифов, где есть более 40 мест для погружений, а также благодаря своему положению круглый год можно наблюдать за китовыми акулами!

    Остров мечты Mirihi Island Resort

    Отель приветствует здоровый образ жизни, поэтому начать день гостям предлагается с утреннего сеанса йоги, а днем провести тренировку в полностью оборудованном современном тренажерном зале.

    Множество морских экскурсий, прогулки на яхте, водные виды спорта, погружения, гастрономические вечера и многое другое оставят незабываемые воспоминания от отдыха на тропическом острове мечты Mirihi Island Resort.

    Остров мечты Mirihi Island Resort

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