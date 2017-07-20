Остров мечты Mirihi Island Resort

В 30 минутах живописного полета на гидросамолете от Мале расположен райский курорт Mirihi Island Resort. Омываемый теплыми водами Индийского океана, остров-курорт является самым маленьким на Мальдивах: его размеры всего 350 метров в длину и 50 метров в ширину. При этом на 76 гостей приходится 157 человек персонала. На курорте прослеживается тематика «Робинзона Крузо», позволяющая гостям перемещаться без обуви по всей территории острова.

Курорт предлагает гостям 2 ресторана и 2 бара. Главный ресторан с песчаным полом и собственной террасой на берегу океана предлагает гостям сочетание интернациональной кухни и местных морепродуктов. Шеф-повар курорта каждый день лично рассказывает гостям, что приготовил на буфетной линии. Для поклонников вина открыт эксклюзивный винный бар Ruhgandu, в котором собрано более 300 лучших вин и шампанского со всего мира. А для ценителей рома открыт бар Anda, где представлена самая большая коллекция во всем Индийском океане.

Для любителей подводного мира круглый год открыт профессиональный дайвинг-центр Ocean Pro Diving. Независимо от уровня подготовки, профессиональная команда дайвинг-центра проведет необходимый инструктаж и обеспечит комфортное и безопасное погружение. Mirihi Island Resort находится в так называемом доме рифов, где есть более 40 мест для погружений, а также благодаря своему положению круглый год можно наблюдать за китовыми акулами!