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10 февраля 2017Кузьмичев Игорь

На дорожку: 10 самых необычных улиц в мире

Самые удивительные места на планете

Почему на Эбенезер-плейс только один дом, почему полным людям не стоит ходить по Парламент-стрит и сколько часов займет поездка по Янг-стрит? Ответы на эти и другие вопросы — в ТОП-10 самых необычных улиц мира.

Авенида 9 де Хулио, Буэнос-Айрес

Авенида 9 де Хулио, Буэнос-АйресФОТОREX

Улица, носящая звание самой широкой в мире, строилась почти полвека. А если вести отсчет с момента обсуждения ее строительства до полного окончания работ, выйдет целый век. Что вполне объяснимо, так как проект этот очень амбициозный и затратный. Ширина Авенида 9 де Хулио — 110 метров, а кое-где и все 140. При этом, чтобы перейти ее, хватит двух-трех минут — планировщики снабдили улицу несколькими светофорами, позволяющими без остановки пройти от тротуара до тротуара. Кроме того, имеется и подземный переход.

Болдуин-Стрит, Данидин

Болдуин-Стрит, ДанидинФОТОGetty Images

Данидин — город в Новой Зеландии, и Болдуин-стрит является его достопримечательностью наряду с известным университетом и парком «Мир Кэдбери». Проектировали улицу британские специалисты и, как утверждается, не учли неровностей, которые в городе повсюду. Верится в это с трудом, тем не менее легенда такова. Крутизна Болдуин-стрит лучше всего описывается цифрами: на самом ее крутом отрезке уклон составляет 19 градусов. Если кому это ничего не говорит, посмотрите фото. Чтобы не было скучно и чтобы как-то эксплуатировать улицу-рекордсмена, местные жители ежегодно проводят соревнования — кто быстрее всех забежит наверх и сбежит обратно. Чем не забава?

Улица-ковер, Ла-Оротава

Улица-ковер, Ла-Оротава

Ла-Оротава — город на севере Тенерифе, части Канарских островов. Настоящий рай земной. Летом там проводится католический праздник тела и крови Христовых, по случаю чего ряд улиц застилают коврами. Не настоящими, конечно — в качестве подручного (точней будет сказать, подножного) материала используется вулканический песок. С его помощью на асфальте создаются невероятные картины.

Парламент-стрит, Эксетер

Парламент-стрит, Эксетер

Другой такой узкой улицы в мире нет. Сооруженная аж в XIV веке, Парламент-стрит (поначалу логично называвшаяся Смол-стрит) подходит не всякому. Полным людям точно не стоит туда соваться — могут застрять. В самой узкой своей точке ширина улицы составляет 64 сантиметра. Разминуться на ней тоже сложно, поэтому лучше ходить гуськом, не обгонять и заранее предупреждать тех, кто собрался идти навстречу.

Эбенезер-плейс, Уик

Эбенезер-плейс, Уик

Самая короткая улица в мире находится в шотландском городе Уик, расположенном в области Хайленд. Длина Эбенезер-плейс — чуть больше двух метров, и стоит на ней только один дом, отель Mackeys. Гостиницу, построенную в 1883 году, соорудили в форме трапеции, и самая маленькая сторона этой самой трапеции оказалась фасадом. Городские власти посоветовали владельцам Mackeys снабдить именно эту сторону адресом, что и было вскоре сделано. Сегодня по адресу Эбенезер-плейс, дом 1 расположено бистро, которое является частью все того же отеля. Правда, главный вход в гостиницу отныне все-таки с другой стороны.

Янг-стрит, Торонто

Янг-стрит, Торонто

Улица внесена в Книгу рекордов Гиннесса и совершенно заслуженно. Длина ее — почти 1900 километров, а если быть точным, 1896 километров. Свое начало она берет в центре Торонто, затем идет на север, далее на запад и в итоге упирается в границу с США. 1900 километров — это 31 час в дороге без остановок, если ехать со скоростью 60 км/ч. Самой длинной улице в России, Приморскому шоссе в Петербурге, до Янг-стрит ох как далеко — куда там: 59 километров против 1896.

Дорога в Гизу

Дорога в Гизу

Строго говоря, это не столько улица, сколько дорога. Однако не безликая, а очень даже знаменитая. Она самая древняя в мире, ее возраст — 4600 лет. Вымощенная камнем, дорога эта действитеьно ведет в Гизу, третий по величине город Египта. Именно по ней тащили камни для строительства пирамид. Длина дороги — 12 километров, и упирается она в набережную Нила.

Улица парящих зонтиков, Агуеда

Улица парящих зонтиков, Агуеда

В португальском городе Агуеда на одном из бульваров (точнее, над одним из бульваров) зависла инсталляция, сделанная местными художниками. Зонтики, висящие над головами, сначала появилиась в рамках городского арт-фестиваля, но так понравились публике, что задержались на несколько лет. Теперь бульвар называют улицей парящих зонтиков (или улицей Мэри Поппинс), а идею перехватили и воплотили по всему миру — вплоть до Петербурга.

Раскрашенная улица, Шефшауэн

Раскрашенная улица, Шефшауэн

Ярко-голубая улица (и не одна) в городе, расположенном на севере Марокко, — это память о населявших Шефшауэн евреях. Следуя заветам, они красили стены домов в синие и голубые цвета, которые символизировали молитвенные покрывала. Времена те остались в прошлом, но местные жители по-прежнему соблюдают традиции — подкрашивают стены. И туристам приятно.

Ломбард-стрит, Сан-Франциско

Ломбард-стрит, Сан-Франциско

Сан-Франциско известен своими склонами, и Ломбард-стрит это прекрасно подчеркивает. И даже больше. Эта улица не просто идет по наклонной, она очень извилистая. Причем повороты примыкают друг к другу так близко, что поездка по Ломбард-стрит превращается в нечто среднее между компьютерной игрой и картингом. Если вы думаете, как городским властям пришло в голову устроить такое и почему они издеваются над жителями улицы, то знайте — инициаторами затеи были сами обитатели Ломбард-стрит, к слову, очень фешенебельного места, сплошь заставленного особняками. Когда-то улица была прямой и на ней регулярно происходили аварии. Чтобы угомонить лихачей, было решено превратить Ломбард-стрит в петляющую змейку. Увы, тогда время лежачих полицейских еще не пришло.

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