Мне бы в небо: что можно взять в ручную кладь в самолет?

В 2017 году вышли новые правила провоза ручной клади в самолете. Так, к примеру, если раньше при повышенных мерах безопасности нельзя было провозить любые жидкости в таре объемом больше 100 мл, то сегодня условия поменялись. Изучите тонкости перевозки вещей в ручной клади, чтобы сделать ваш перелет по-настоящему комфортным.

Продукты питания. На борт самолета можно проносить любые продукты — за исключением жидкой и желеобразной еды, и лучше, если продуты будут в герметичной упаковке. Орешки, печенье, фрукты, бутерброды или чипсы берите смело, также не вызовет вопросов и детское питание. А вот от йогуртов, соков, желе и прочих продуктов жидкой консистенции лучше воздержитесь — вероятнее всего, их конфискуют, как и консервы и продукты в банках объемом свыше 150 мл. Шансов, что ваш продукт пройдет контроль, будет больше, если упаковать его в прозрачный пакет. Важно учитывать специфику перевозчика и аэропорта — например, в парижском аэропорту имени Шарля де Голля запрещено проносить в ручной клади сыр.

Медикаменты. На борт самолета можно проносить таблетки, капли и жидкость вроде перекиси водорода. Шприцы, даже если у вас есть медицинские показания для инъекций, на борт не пропустят.

Косметика — тушь, помада, тени, пудра — поедет с вами, если она находится в емкости объемом не больше 100 мл. Пены для бритья и дезодоранты, скорее всего, у вас конфискуют. По понятным причинам остаются под запретом ножницы и все маникюрные принадлежности.

Помимо ручной клади, в салон самолета можно взять один зонт и прессу для чтения во время перелета (2-3 газеты/журнала или 1 книга). Каждый пассажир может иметь при себе один пакет покупок из Duty Free, который должен быть не распечатан.

Каждая авиакомпания устанавливает собственные требования к параметрам ручной клади и багажа, поэтому перед полетом необходимо уточнить правила выбранного вами перевозчика. Базовые размеры клади не должны превышать показатель 115 см в сумме трех сторон. Что касается веса, то он не должен быть больше 10-15 кг. В салонах бизнес-класса большинства авиакомпаний разрешено занять два места с указанными габаритами.