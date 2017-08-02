Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    02 августа 2017

    Мелания Трамп развивает туризм в Словении

    Благодаря первой леди США поток туристов в ее родной стране сильно увеличился

    Мелания Трамп не была в родной Словении уже около 15-ти лет: последний раз она приезжала туда, чтобы познакомить Дональда Трампа с родителями. Однако на родине первую леди США очень любят и даже устраивают для поклонников Мелании специальные туры по ее местам детства. По данным СМИ, Трамп, сама того не зная, оказала словенцам большую услугу — с момента вступления ее супруга в должность американского президента туризм в стране заметно вырос.

    Мелания Трамп

    Как сообщает западная пресса, только за первую половину этого года Словению посетило два миллиона туристов. Интересно, что также возросло количество гостей страны из Америки: их число по сравнению с 2016 годом возросло на 15%.

    Мелания Трамп

    Напомним, что Мелания Трамп переехала из словенского города Севница в Соединенные Штаты в возрасте 20 лет, чтобы заняться модельным бизнесом. Несмотря на то, что жена президента США уже давно не посещает родную страну, она не раз говорила, что уважает свои корни и даже обучила сына Бэррона словенскому языку, чтобы бабушке и дедушке было комфортнее общаться с внуком.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз