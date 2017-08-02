Мелания Трамп развивает туризм в Словении

Полная версия
Благодаря первой леди США поток туристов в ее родной стране сильно увеличился
Мелания Трамп не была в родной Словении уже около 15-ти лет: последний раз она приезжала туда, чтобы познакомить Дональда Трампа с родителями. Однако на родине первую леди США очень любят и даже устраивают для поклонников Мелании специальные туры по ее местам детства. По данным СМИ, Трамп, сама того не зная, оказала словенцам большую услугу — с момента вступления ее супруга в должность американского президента туризм в стране заметно вырос.
Как сообщает западная пресса, только за первую половину этого года Словению посетило два миллиона туристов. Интересно, что также возросло количество гостей страны из Америки: их число по сравнению с 2016 годом возросло на 15%.
Напомним, что Мелания Трамп переехала из словенского города Севница в Соединенные Штаты в возрасте 20 лет, чтобы заняться модельным бизнесом. Несмотря на то, что жена президента США уже давно не посещает родную страну, она не раз говорила, что уважает свои корни и даже обучила сына Бэррона словенскому языку, чтобы бабушке и дедушке было комфортнее общаться с внуком.