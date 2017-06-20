Cirque Du Soleil на курорте Club Med в Провансе

Именитая французская сеть Club Med – пионер в организации каникул premium all inclusive: международный туроператор предложил отдых, где все организовано и предусмотрено заранее, еще в 1950 году. В программу путешествия, помимо проживания, включены спортивные занятия, специальные группы для детей, кухня от мишленовских шеф-поваров и многое другое – гостям остается лишь получать удовольствие, и наслаждаться общением с друзьями и семьей.

В этом сезоне курорт Opio en Provence, расположенный в получасе езды от Ниццы, добавит к списку активностей цирковую площадку – Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil. И взрослые, и дети смогут попробовать себя в роли канатоходцев, жонглеров и воздушных гимнастов под руководством команды, прошедшей обучение в легендарном Cirque du Soleil.