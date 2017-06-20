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Стиль жизни

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20 июня 2017

Cirque Du Soleil на курорте Club Med в Провансе

К внушительному списку развлечений французского Opio en Provence добавится легендарная цирковая площадка

Именитая французская сеть Club Med – пионер в организации каникул premium all inclusive: международный туроператор предложил отдых, где все организовано и предусмотрено заранее, еще в 1950 году. В программу путешествия, помимо проживания, включены спортивные занятия, специальные группы для детей, кухня от мишленовских шеф-поваров и многое другое – гостям остается лишь получать удовольствие, и наслаждаться общением с друзьями и семьей.

Курорт Club Med Opio en Provence

В этом сезоне курорт Opio en Provence, расположенный в получасе езды от Ниццы, добавит к списку активностей цирковую площадку – Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil. И взрослые, и дети смогут попробовать себя в роли канатоходцев, жонглеров и воздушных гимнастов под руководством команды, прошедшей обучение в легендарном Cirque du Soleil.

Курорт Club Med Opio en Provence
Курорт Club Med Opio en Provence
Курорт Club Med Opio en Provence

Кроме новой цирковой площадки, курорт располагает большой школой спорта, в которой профессиональные инструкторы учат гостей стрелять из лука, играть в гольф, теннис и многое другое.

Курорт Club Med Opio en Provence
Курорт Club Med Opio en Provence

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