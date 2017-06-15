Куда поехать отдыхать с ребенком: лучшие отели мира для детей

Отдых с малышом — это особый жанр путешествий. Сегодня совмещать приятное с полезным проще простого — огромное количество предложений с опциями для детского отдыха поражают воображение. Выбираем самые интересные из них, основываясь на рейтингах Trip Advisor.

Мальдивы: Kuramathi Island Resort

Принято считать, что Мальдивские острова — это скорее романтика и приватность, нежели детская история. Впрочем, формат некоторых отелей-островов идеален как раз для семейного отдыха с детьми. Например, известный на весь мир Kuramathi Island Resort является одним из самых больших островов мальдивского архипелага. Курорт с первоклассным сервисом, удостоенный множества наград и входящий во все значимые рейтинги лучших отелей мира, является в какой-то степени не самым типичным для Мальдив: будучи очень большим по местным меркам, он предлагает огромное количество форматов отдыха и развлечений. Во-первых, в Kuramathi Island Resort несколько десятков одних только кафе, баров и ресторанов. Во-вторых, в отелях есть специальная зона с детским бассейном возле cпа-центра, где плаванием занимаются как малыши из Kid's Club, так и те дети, которые отдыхают только с родителями.

К слову о Kid's Club: в Kuramathi детский клуб не является формальностью — это настоящий городок с развитой инфраструктурой и полноценное пространство для детей, где они могут проводить весь день. Обычно родители приводят малышей сюда рано утром, чтобы они совершили привычный ритуал — вместе позавтракали и занялись одним из видов активности, обозначенным в расписании, — это рисование, лепка, игры, плавание. Далее следует обед, игры на свежем воздухе, спорт и творчество. Здесь есть все, что душе угодно, для самых разных спектаклей: костюмы, декорации, океан, огромное количество игрушек. Если же на носу праздник — например, Хэллоуин, — то дети участвуют в создании «устрашающей» атмосферы с летучими мышами, черными кошками и пауками, надевают маски и устраивают забавные игры, например, пеленание мумии. Словом, редкий ребенок захочет покинуть пределы клуба и отдыхать с родителями в пассивном режиме, когда рядом — все удовольствия для детского отдыха мечты. К тому же преподаватели очень чутко реагируют на нужды застенчивых детей, поэтому лучшего способа социализации не придумать.

Родители в это время могут наслаждаться своим идеальным отдыхом в первозданной красоте райского острова — тем более Kuramathi Island Resort славится не только невероятно живописными пляжами и комфортными виллами, но также и особыми достопримечательностями вроде длинной песчаной косы, где получаются самые романтические фотографии.

Испания: The Ritz-Carlton, Abama

Красивейший отель острова Тенерифе The Ritz-Carlton Abama раскинулся на склонах вулкана Тейда, который является самой высокой точкой Испании. Как следствие — фантастический вид на Атлантический океан и на соседний остров Гомера. Зелень садов, где поют птицы, чистый воздух, мягкий климат и огромное количество форматов развлечений — здесь есть где разгуляться: 160 гектаров идеально ухоженной территории с семью открытыми бассейнами, спа, полем для гольфа, тенниса, 10 ресторанами (два из них — «мишленовские»).

При всем ощущении полета и пространства здесь очень уютно. По сути, отель является маленьким городком, где есть все для отдыха вашей мечты, — его пределы при желании можно не покидать. Это особенно удобно, если вы отдыхаете с детьми: до пляжа всего 9 минут, по территории курсирует фуникулер, виллы подходят даже для больших семей и обеспечивают приватность и комфорт, а приятные мелочи, например, бассейн Koi Carp, где живут 63 цветных карпа золотого, оранжевого, желтого, белого и голубого оттенков, приводят малышей в восторг. Ну, и конечно, для маленьких гостей в отеле работает анимационная группа Ritz Kids. Детское направление в The Ritz-Carlton Abama выделяет этот курорт среди прочих — такого количества развлекательных и образовательных программ нет больше нигде: интерактивный курс от Жана-Мишеля Кусто, посвященный ознакомлению с океанической флорой и фауной, занятия по экологии, рисование, кулинарные мастер-классы, поделки руками, игры в пиратов, лего, конкурсы талантов, аквагрим, просмотр фильмов, футбол и многое другое. Даже спа-центр Abama’s Spa, удостоенный множества бьюти-наград, предлагает водные процедуры для детей и специальные программы для подростков. Словом, этот отель не зря держит пальму первенства в вопросах организации семейного отдыха.

ОАЭ: Jumeirah Beach Hotel

Самый популярный отель Дубая — легендарный Jumeirah Beach Hotel в форме «волны» — представляет собой абсолютно уникальный формат отдыха. Здесь одинаково хорошо чувствуют себя и ничем не обремененные любители светской и ночной жизни, и семьи с детьми. Каким-то немыслимым образом гениальный маркетинг курорта предусмотрел все, а потому на огромной территории есть совершенно разные форматы удовольствия на любой вкус. Начиная с размещения, возможно множество вариантов — от стандартных комнат в основном здании до частных вилл, которые при желании можно и вовсе не покидать, ведь они располагают приватными террасами с собственными бассейнами. Бассейнов здесь несколько, в то время, как на соседней территории играет музыка, а молодежь пьет коктейли, в зоне постояльцев вилл царит благодать и покой — впрочем, фирменное ощущение, что жизнь бьет ключом, «Джумейру» не покидает никогда. Одних только баров и ресторанов на внушительном пространстве несколько десятков, а помимо этого — огромный частный пляж, скалодром, магазины. Также по территории отеля курсируют багги, чтобы развозить гостей, утомленных солнцем.

Помимо всех радостей жизни по-настоящему хорошего отеля, легендарная Jumeirah Beach считается раем для детей благодаря собственному аквапарку Wild Wadi — гости курорта могут посещать его бесплатно и безо всяких ограничений. Он расположен на открытом воздухе и подходит даже для самых маленьких посетителей — здесь есть аттракционы разного уровня сложности. Впрочем, без эмоций не останутся и взрослые, ведь аквапарк предлагает множество развлечений: более 30 горок, сплавы по реке, игры на искусственных волнах. Помимо аквапарка, в отеле работает Sinbad’s Kids Club, где ежедневно организовывают развлекательные программы для юных гостей — аквагрим, просмотр мультфильмов и многое другое.

Огромным плюсом Jumeirah Beach Hotel является то, что здесь действительно вкусно. Например, пиццерия La Veranda считается лучшей в Дубае. Она расположена прямо на пляже и представляет собой тенистый оазис, где одинаково комфортно и на встрече с друзьями, и в семейном кругу. Пиццерия отмечена специальным сертификатом Trip Advisor — посетители полюбили эти щедрые порции ароматной пасты и вкуснейшие пиццы с пылу с жару. Кстати, как и везде на территории отеля, здесь действует обширное детское меню.

Есть и другие гастрономические варианты — более романтические. Например, пляжный ресторан Villa Beach считается самым атмосферным в городе. Лучший вид на сияющий огнями легендарный отель Burj Al Arab, столики, которые находятся прямо у воды, приятная музыка и фантастическая средиземноморская кухня — именно сюда слетается на свежайшие устрицы и тартар весь Дубай.

Кстати, Jumeirah Beach — один из немногих отелей, отмеченный посетителями Booking.com на 9 баллов из 10 за расположение: фирменной чертой курортного комплекса является именно тот самый превосходный вид на главный символ города — гостиницу Burj Al Arab. Кроме того, «Джумейра» расположена прямо около Персидского залива в непосредственной близости ко всем основным достопримечательностям.

Испания: PortAventura World Parks & Resort

В небольшом городке Салоу, что в часе езды от Барселоны, расположился настоящий сказочный мир PortAventura World Parks & Resort, который известен самыми захватывающими аттракционами, веселыми праздниками и высококлассным обслуживанием. Именно семейный отдых тут в почете, ведь это своеобразный Остров Удовольствий из сказки про Пиноккио. Поэтому, чтобы испытать сразу все 33 удовольствия (хотя здесь их намного больше), гостям предлагают остаться в роскошных отелях, расположенных на территории парка.

Наиболее комфортным для отдыха с детьми считается PortAventura Hotel, построенный в средиземноморском духе. Самые маленькие гости будут в восторге от номеров Woody & Friends, которые оформлены в стиле мультфильма про знаменитого дятла Вуди и его друзей. Для детей каждое утро проводятся игры и мастер-классы, так что пока вы загораете или расслабляетесь в спа, ваш малыш будет занят поиском сокровищ. Территория отеля окружена бассейнами и садами, а сразу за ней — парк аттракционов, в который можно «телепортироваться» с помощью специальных браслетов, выданных вам при въезде в номер.

Парк делится на шесть тематических зон: из Mediterrània можно отправиться на лодке в путешествие по нему, нарядив малыша в костюм вышеупомянутого Вуди, пирата или принцессы. Polynesia понравится юным исследователям джунглей и экзотических островов — так что впору превращаться в Тарзана. В China можно посмотреть на впечатляющую копию великой китайской стены и прокатиться на самых легендарных аттракционах парка, а в Mexico — отправиться на поиски сладостей. Far West был создан для настоящих ковбоев, которые обожают игры на сноровку, а также готовы сразиться с непослушным течением местной реки верхом на каруселях. Самым маленьким понравится зона Sesamoaventura, в которой обитают персонажи из «Улицы Сезам», а главными героями являются, конечно, сами дети. Именно поэтому все 11 аттракционов на этой территории рассчитаны на малышей от одного года.

Также в каждой зоне вас ждут тематические рестораны, которые предлагают уникальные блюда и фантастически оформленные десерты: такие можно встретить только в сказке, а попробовать — прямо здесь.

Турция: LUX* Bodrum Resort & Residences

Турция бывает разной: например, Бодрум и Эгейское побережье, в отличие от Анталии, считаются отдыхом премиальным, для понимающих людей — особенно если выбрать правильный отель. Открытия LUX* Bodrum Resort & Residences ждали давно — амбициозный проект обещает стать настоящей легендой гостиничного рынка. Даже для привычного к люксовым форматам Бодрума он очень хорош: огромный, дизайнерски безупречный, современный, модный отель расположен в самой красивой бухте региона, среди сосновых холмов и прямо на берегу моря. Роскошные шатры-лежаки на пляже этим летом станут самой узнаваемой локацией для фото в Instagram — ровно как и пространства частных вилл, которые предлагаются как формат размещения для больших семей.

Помимо водных видов спорта, спа, бассейнов и красивых террас, где приятно встречать закаты и рассветы, отель предлагает самые разные виды отдыха для детей: площадки, бассейны, анимацию в детском клубе и возможность оставить ребенка на целый день играть на свежем воздухе под присмотром профессиональных преподавателей. Также в комплексе действует услуга няни для малышей — при желании взрослые могут оставить ребенка на несколько часов с бэбиситтером.

Мальдивы: Kurumba Maldives

Лучший отель мира, работающий по системе «Все включено», — согласитесь, это очень удобно для детского отдыха на Мальдивах. Не бойтесь встретить классический шведский стол — пасту, пиццу, рыбу и мясо здесь готовят буквально на ваших глазах, а обширное детское меню порадует даже самых привередливых родителей.

Kurumba Maldives — легенда Мальдивского архипелага, ведь именно он несколько десятков лет назад стал первым отелем в истории страны. Он буквально создан для семейного отдыха: для детей работает Majaa Kids' Club с профессиональными педагогами, где маленьких путешественников не просто развлекают, но и обучают делать поделки и сувениры. Кроме того, для детей до 11 лет отель предлагает бесплатное размещение и завтрак — при условии проживания на вилле с двумя взрослыми.

Одним из очевидных преимуществ курорта является то, что он находится всего в 10 минутах езды на катере от Мале: таким образом, это будет самый комфортный трансфер для ребенка. На семейный отдых в «Курумбе» ориентировано все: помимо стандартных игровых программ в детском клубе отель предлагает даже такие специальные форматы, как дайвинг — пройти его курс и получить соответствующий сертификат здесь могут не только взрослые, но и дети. Программа Bubblemaker предназначена для путешественников в возрасте 8-9 лет и включает обучение и погружение на глубину два метра на домашнем рифе острова. Дети старше 10 лет могут погружаться на глубину до 12 метров со специальным инструктором.

Греция: Candia Park Village

Семейный Candia Park Village — больше чем отель: как следует из названия, это настоящий поселок с огромной территорией и невероятной красоты пляжем у горы среди сосен. Он расположен всего в 3,5 километрах от городка Агиос Николаос — то есть при желании можно отправиться на прогулки в соседний городок. Впрочем, гостиница предлагает своим постояльцам все необходимое — от ресторанов и баров до магазинов, в том числе продуктовых, — поэтому покидать ее пределы вовсе не обязательно.

Candia Park Village занимает место, которое когда-то венецианские путешественники прозвали «залив с прекрасным видом»: бухта защищена от ветров, а наличие сосен позволяет в летний зной наслаждаться морским отдыхом в тени. На выбор есть галечный и песочный пляжи, где предлагается широкий выбор водных видов спорта.

В отеле существует несколько форматов размещения — в основном это апартаменты в греческом стиле с отдельным входом, утопающие в цветах и зелени. На двух уровнях расположены три бассейна: бассейн с морской водой для взрослых, бассейн с джакузи и отдельный — для малышей.

Чтобы отдых родителей и детей прошел как можно приятнее, в Candia Park Village действует специальная программа, которая включает полное сопровождение семей во время отдыха. Так, здесь работает детский клуб с профессиональными аниматорами, где можно оставить маленьких гостей на весь день или посетить отдельные занятия — например, привести ребенка на кулинарный мастер-класс или урок рисования.

Главный ресторан Agapi расположен на «деревенской площади» отеля — особенно хороша здесь местная кухня. В таверне Fili можно попробовать блюда из свежайших морепродуктов. Рестораны курорта предлагают разнообразное детское меню, а в барах подаются детские коктейли.

Италия: Borgo Egnazia

Сказочный отель Borgo Egnazia Hotel Ville Spa Golf раскинулся на площади в 80 гектаров, и вся огромная территория этого городка в стиле традиционной архитектуры апулийских поселений утопает в пышной растительности розмарина, жасмина и оливковых деревьев. Расположенный в исторической местности под названием Эгнация, отель Borgo Egnazia Golf and SPA Resort 5* Luxe считается настоящим архитектурным шедевром и состоит из 28 трехкомнатных вилл с собственным бассейном, террасой на крыше и садом. Чистое пространство из белого камня необычайно красиво: территорию вилл стоит покидать разве что для того, чтобы прогуляться вдоль теннисного корта, роскошного каскадного бассейна и панорамного вида на окрестности — кристальные воды Адриатического побережья отсюда в двух шагах.

Для детей здесь — чистое раздолье: детский ресторан в саду, секция в бассейне, игровые площадки, комнаты с игрушками, а также клубы Trullalleri для малышей и Fichi d’India для подростков, которые не позволят заскучать вашему чаду, пока вы отдыхаете душой и телом.

ОАЭ: Palazzo Versace Dubai

Новый дизайнерский проект Palazzo Versace Dubai, как следует из названия, является одой бренду Версаче: здесь все — от посуды и подушек до стульев и диванов — выполнено в стиле модного Дома по специальному заказу. Отель с высокими сводами напоминает итальянский дворец XVI века и, следуя традициям, обставлен классической итальянской мебелью.

Гостиница находится в центре района «Культурная деревня», в 10 минутах езды от аэропорта Дубая, недалеко от небоскреба «Бурдж-Халифа» — самого высокого здания в мире и главной достопримечательности города.