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13 февраля 2017Смирнова Ольга

Какие подарки привезти из Парижа?

ELLE собрал вишлист покупок из французской столицы

Увидеть Париж…и нет, еще рано, лучше взять с собой частичку на память. Стандартный набор сувениров, состоящий из магнитов, открыток и статуэток Эйфелевой башни со всех ракурсов, уже несколько не актуален. ELLE предлагает по-новому взглянуть на шопинг во французской столице.

Париж

Шопинг в Париже - особенное удовольствие. Блошиные рынки, старые лавки, уютные магазинчики, крупные универмаги создают атмосферу не города любви, а огромной торговой площадки. Ежегодно почти сто миллионов туристов посещают Париж, и каждый из них увез на память свой особенный сувенир.

Если вы не хотите забивать чемодан, а потом и квартиру китайскими безделушками с парижской символикой, то следуйте нашим рекомендациям. Не покупайте сувениры в первый день поездки, когда эмоции бьют через край. Присмотритесь к будущим покупкам, наверняка, они встретятся вам еще не раз во время прогулок. Чем ближе к Эйфелевой башне, тем дороже. В районе Трокадеро цены на все сувениры завешены в несколько раз. Не покупайте подарки у торговцев «с рук», скорее всего вы купите некачественные вещи. На блошиных рынках, как на восточном базаре, можно торговаться в свое удовольствие.

Вкус Франции

Подарки из Парижа

Лидируют в списке самых желанных подарков из Парижа, как бы грустно это не звучало, продовольственные товары. В виду ограничения на ввоз многих любимых продуктов теперь принято просить привезти в подарок из Парижа вино, сыр, шоколад. Что удобно, такие подарки можно купить за одно посещение супермаркета. Стоимость хорошей бутылки вина должна быть не менее 25 евро.

Laduree

Laduree

Пока в Москве не открылась кондитерская Laduree, коробочка макарон считалась обязательным подарком из Парижа. Теперь и в столице можно полакомиться оригинальными десертами (более 15 вкусов!), но чего у нас пока нет, так это косметики Laduree. Несколько лет назад бренд запустил собственную линию средств Пока в Москве не открылась кондитерская Laduree, коробочка макарон считалась обязательным подарком из Парижа. Теперь и в столице можно полакомиться оригинальными десертами (более 15 вкусов!), но чего у нас пока нет, так это косметики Laduree. Несколько лет назад бренд запустил собственную линию средств макияжа в элегантном стиле барокко. Пудры в форме яиц Фоберже, бархатные пуховки, румяна в золотых футлярах можно приобрести в сети магазинов Sephora и фирменных бутиках Laduree. Цены начинаются от 18 евро за компактную пудру в картонной упаковке в элегантном стиле барокко. Пудры в форме яиц Фоберже, бархатные пуховки, румяна в золотых футлярах можно приобрести в сети магазинов Sephora и фирменных бутиках Laduree. Цены начинаются от 18 евро за компактную пудру в картонной упаковке.

Парфюмерия

Франсис Куркджян

Франсис Куркджян

Духи - синоним Парижа, поэтому, побывав в столице моды, красоты и шарма, нельзя не привезти на память флакон духов. Включите в свою культурную программу посещение музея парфюмерии Fragonard, это весьма познавательно, но за покупками отравляйтесь к более именитым парфюмерам.

Везти из французской столицы парфюмерию известных брендов, которые представлены в продаже в России, немного странно, лучше поискать нечто особенное. По адресу 34 аvenue Montaigne расположен Парфюмерный дом Caron, на 5 rue d’Alger – парфюмерная мекка одного из самых востребованных носов современности Франсиса Куркджяна (Francis Kurkdjian).

Книги

Что привезти из парижа в подарок

Огромное количество книг зарубежных авторов, альбомов и монографий не переведены на русский язык. Книга на французском или английском языках в качественной полиграфии станет самым приятным и полезным подарком. Must read, который вряд ли поступит в продажу в Россию в адаптированном виде, книга Дома Dior – «Dior: Искусство цвета». Авторы, три корифея индустрии красоты, Питер Филипс, креативный директор Dior Beauty, и его предшественники Серж Лютан и Тьен выделили основные 12 цветов Дома Dior и создали бьюти образы.

За современными изданиями отправляйтесь в любой книжный магазин крупной сети FNAC. Поклонники уютной старины и долгих разговоров о литературе просто обязаны посетить магазин и книжный клуб Shakespeare & Сo по адресу 37 rue de la Bûcherie.

Аксессуары

Сувенир Париж

Париж – мировая столица моды. Посещение Галери Лафайет (Galeries Lafayette) также значится отдельным пунктом в экскурсионной программе каждой модницы. Традиционным и даже классическим подарком из Парижа считается шелковый шарф. Выбор представляется огромным, а одним аксессуаром ограничиться крайне сложно.

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