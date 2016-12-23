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Какие лекарства взять с собой в отпуск, если вы едете далеко – например, за границу или к теплому морю?
Спокойно, без спешки собрать чемодан перед поездкой – в предновогодней суете такое редко у кого получается. Поэтому вопрос: «Какие лекарства взять в отпуск за границу?» зачастую приходит нам в голову лишь в самый последний момент. И тем не менее, необходимые в отпуске лекарства обязательно должны быть в вашей дорожной аптечке: если со здоровьем что-то случится в период выходных, рождественских и новогодних праздников, найти в незнакомом месте квалифицированного врача может оказаться непросто. В любом случае лучше быть готовым оказать себе и близким первую помощь – и особенно важно взять лекарства, если вы отправляетесь в отпуск с ребенком.
Разумеется, если вы планируете дальнее путешествие, обязательно оформите медицинскую страховку. Лекарства, необходимые в отпуске, помогут вам справиться с обычными, понятными проблемами и, если нужно, дождаться профессиональной помощи. Также стоит подчеркнуть, что лекарства в отпуск нужно брать только те, что назначены вам врачом (у большинства из них существуют противопоказания) и с проверенным сроком годности. Таким образом, список лекарств в отпуск у каждого из нас в конечном итоге получится свой, а мы перечислим самые важные позиции.
Если вы принимаете какие-либо препараты постоянно, разумеется, о них нужно позаботиться прежде всего. При долгих перелетах и смене климата возможно обострение хронических заболеваний – и от такой неприятности лучше себя заранее защитить. Обязательно положите в надежный кармашек рецепт врача: если назначенные препараты являются сильнодействующими, рецепт может понадобиться при пересечении границы или чтобы попасть на борт самолета.
Это лекарства из тех, что берут в отпуск с ребенком, но они вполне могут пригодиться и взрослым. Путешествие на автомобиле, в самолете или на корабле чревато симптомами «морской болезни», которые могут испортить все впечатление от поездки. Обязательно посоветуйтесь с врачом, чтобы заранее индивидуально подобрать эффективное средство.
Дегустация блюд местной кухни – одно из самых ярких впечатлений в дальних поездках, поэтому важно, чтобы оно осталось позитивным. Даже смена обычной питьевой воды иногда чревата последствиями. А что говорить о непривычных ингредиентах, специях или тропических фруктах? Препараты для улучшения пищеварения содержат ферменты, которые помогут при знакомстве с экзотическими блюдами. А так называемые энтеросорбенты (активированный уголь или более эффективные современные гели) помогут вывести из организма токсины, если они туда уже попали. Кстати, такие препараты помогут сгладить последствия и при алкогольном отравлении.
Ушиб, ссадина или растяжение мышцы – в походе, на экскурсии или при занятиях спортом от этого никто не застрахован. Возьмите с собой средство для промывания и дезинфекции ран (например, перекись водорода), стерильный бинт, бактерицидный пластырь. В качестве первой помощи пригодится йод в виде фломастера – чтобы нарисовать на коже «сеточку». Отдельная тема – стертые во время долгих прогулок ноги: от волдырей и мозолей их защитит гелевый пластырь.
Самый простой и банальный случай – после пребывания на солнце к вечеру разболелась голова. Обязательно возьмите с собой проверенное обезболивающее средство. Но если причина боли не ясна, поднимается температура или состояние не улучшается, необходимо срочно обратиться к врачу.
Резкая смена температуры, неподходящая одежда, кондиционированный воздух в самолете или в отеле – все это может стать причиной появления симптомов простуды. Поэтому, даже собирая лекарства в отпуск на море, не забудьте взять препараты, которые помогут справиться с болью в горле, заложенностью носа, насморком и кашлем.
Их стоит взять с собой даже в том случае, если вы не считаете себя аллергиком: нет никаких гарантий, что ваш организм с олимпийским спокойствием перенесет встречу с незнакомыми продуктами или, например, пыльцой экзотических растений. Отдельный случай – аллергия на укусы насекомых: обязательно запаситесь реппелентами, которые отпугнут комаров и москитов, а также успокаивающей противоаллергической мазью.
Мы все прекрасно знаем, как важно защищать кожу от прямых солнечных лучей, однако, оказавшись на солнечном пляже посреди долгой зимы, так непросто заставить себя соблюдать осторожность! Если вы все же переборщили с загаром (или забыли регулярно наносить солнцезащитный крем во время долгой экскурсии), поможет средство против ожогов, которое снимает покраснение и боль, стимулирует заживление и регенерацию кожи. Особая рекомендация – не забудьте гигиеническую помаду c защитой SPF.
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