Спокойно, без спешки собрать чемодан перед поездкой – в предновогодней суете такое редко у кого получается. Поэтому вопрос: «Какие лекарства взять в отпуск за границу?» зачастую приходит нам в голову лишь в самый последний момент. И тем не менее, необходимые в отпуске лекарства обязательно должны быть в вашей дорожной аптечке: если со здоровьем что-то случится в период выходных, рождественских и новогодних праздников, найти в незнакомом месте квалифицированного врача может оказаться непросто. В любом случае лучше быть готовым оказать себе и близким первую помощь – и особенно важно взять лекарства, если вы отправляетесь в отпуск с ребенком.

Разумеется, если вы планируете дальнее путешествие, обязательно оформите медицинскую страховку. Лекарства, необходимые в отпуске, помогут вам справиться с обычными, понятными проблемами и, если нужно, дождаться профессиональной помощи. Также стоит подчеркнуть, что лекарства в отпуск нужно брать только те, что назначены вам врачом (у большинства из них существуют противопоказания) и с проверенным сроком годности. Таким образом, список лекарств в отпуск у каждого из нас в конечном итоге получится свой, а мы перечислим самые важные позиции.

Необходимые лекарства в отпуск

Если вы принимаете какие-либо препараты постоянно, разумеется, о них нужно позаботиться прежде всего. При долгих перелетах и смене климата возможно обострение хронических заболеваний – и от такой неприятности лучше себя заранее защитить. Обязательно положите в надежный кармашек рецепт врача: если назначенные препараты являются сильнодействующими, рецепт может понадобиться при пересечении границы или чтобы попасть на борт самолета.

Средства от укачивания

Это лекарства из тех, что берут в отпуск с ребенком, но они вполне могут пригодиться и взрослым. Путешествие на автомобиле, в самолете или на корабле чревато симптомами «морской болезни», которые могут испортить все впечатление от поездки. Обязательно посоветуйтесь с врачом, чтобы заранее индивидуально подобрать эффективное средство.

Препараты от диареи, отравления и для улучшения пищеварения

Дегустация блюд местной кухни – одно из самых ярких впечатлений в дальних поездках, поэтому важно, чтобы оно осталось позитивным. Даже смена обычной питьевой воды иногда чревата последствиями. А что говорить о непривычных ингредиентах, специях или тропических фруктах? Препараты для улучшения пищеварения содержат ферменты, которые помогут при знакомстве с экзотическими блюдами. А так называемые энтеросорбенты (активированный уголь или более эффективные современные гели) помогут вывести из организма токсины, если они туда уже попали. Кстати, такие препараты помогут сгладить последствия и при алкогольном отравлении.

Средства при травмах

Ушиб, ссадина или растяжение мышцы – в походе, на экскурсии или при занятиях спортом от этого никто не застрахован. Возьмите с собой средство для промывания и дезинфекции ран (например, перекись водорода), стерильный бинт, бактерицидный пластырь. В качестве первой помощи пригодится йод в виде фломастера – чтобы нарисовать на коже «сеточку». Отдельная тема – стертые во время долгих прогулок ноги: от волдырей и мозолей их защитит гелевый пластырь.

Обезболивающие и жаропонижающие

Самый простой и банальный случай – после пребывания на солнце к вечеру разболелась голова. Обязательно возьмите с собой проверенное обезболивающее средство. Но если причина боли не ясна, поднимается температура или состояние не улучшается, необходимо срочно обратиться к врачу.

Средства против симптомов простуды

Резкая смена температуры, неподходящая одежда, кондиционированный воздух в самолете или в отеле – все это может стать причиной появления симптомов простуды. Поэтому, даже собирая лекарства в отпуск на море, не забудьте взять препараты, которые помогут справиться с болью в горле, заложенностью носа, насморком и кашлем.

Противоаллергические препараты

Их стоит взять с собой даже в том случае, если вы не считаете себя аллергиком: нет никаких гарантий, что ваш организм с олимпийским спокойствием перенесет встречу с незнакомыми продуктами или, например, пыльцой экзотических растений. Отдельный случай – аллергия на укусы насекомых: обязательно запаситесь реппелентами, которые отпугнут комаров и москитов, а также успокаивающей противоаллергической мазью.

Средства от солнечных ожогов