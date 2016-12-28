Как загадывают желание на Новый год в разных странах

Написать желание на маленькой бумажке, быстро сжечь ее, бросить пепел в шампанское и выпить до дна под бой курантов — такой сценарий, повторяющийся из года в год, надоедает, а желание забывается. Мы подобрали для вас пять направлений с нетривиальными новогодними традициями. После таких приключений желание забыть не получится, а значит, оно точно сбудется.

Соединенные Штаты Америки

Каждый год тысячи людей собираются на Таймс-Сквер в Нью-Йорке и ждут, когда с 23-метровой высоты опустится шар, а потом наступит Новый год. В этот момент нужно обязательно кого-нибудь поцеловать, даже если вы пришли на площадь в одиночестве. Подготовьтесь немного заранее, заполните форму с желанием на сайте. Каждое желание попадает на кусочек бумаги и потом осыпает головы собравшейся толпы среди других тысяч конфетти (Wishfetti!). Санта, конечно, хороший помощник, но смешать свои желания с мечтами других людей со всей планеты обязательно стоит попробовать хоть раз в жизни. ‪С 11:00 до 20:00‬ на Duffy Square ‪до 28 декабря‬ (не считая 25 декабря) можно написать желание от руки. Если физически стать частью этой волшебной ночи у вас никак не получается, напишите про свою мечту в Twitter или Instagram с хэштегом #confettiwish — и оно тоже попадет в этот водопад пожеланий. Как добраться: на самолете Swiss от 30 000 рублей туда-обратно.

Тайланд

Традиционный Новый год, Сонгкран, тайцы празднуют ‪13 апреля‬. В день любви и почтения местные жители обливают друг друга водой с криками «Sawasdee pi mai!» (С Новым годом!) из бутылок, шлангов, водяных пистолетов и других емкостей. Морские волны, струи водопада, капли проточной воды — все это энергия мощнейшей стихии, которая способна воплотить любое желание. С 1940 в Тайланде празднуют и европейский Новый год. Для большинства местных жителей это обычный день недели, атмосферу создают в основном туристы: шоу, дискотеки, фейерверки и гуляния. Если вы приехали на весь январь, то, вероятно, сможете застать и третий Новый год, который празднуют тайцы, — Китайский. Львы, змеи, драконы, петарды — так отгоняют злых духов. В желтых и красных конвертах обычно дарят деньги, а вот от подарка здесь отказываться нельзя — воспримут как оскорбление. Как добраться: на самолете China Eastern Airlines от 50 000 рублей туда-обратно.

Франция

Во Франции все счастье достается тому, кто найдет в пироге маленький боб. Для остальных небольшое поощрение: вишенка — к судьбоносной встрече и любви; монетка — конечно же, к богатству. Не расстраивайтесь, если ни боб, ни вишенка, ни монетка вам не попались. Всегда можно рассчитывать на французского Пер-Ноэля, персонажа довольно светского, но популярного и надежного. В 1962 министр почты и телекоммуникаций Франции учредил отдельный секретариат (через пять лет он был переведен в Либурн) — единственное почтовое отделение, которое имеет право вскрывать письма Пер-Ноэлю и отвечать на них, работает до сих пор. Если на обычную почту вы давно не надеетесь, отправляйте электронное письмо на специальном сайте. Как добраться: из Парижа в Лилль на автобусе Busfor за 1 300 рублей.

Болгария

Наступило наконец время увидеться с родственниками или друзьями, которые живут в Болгарии, потому что Новый год здесь — семейное торжество. Сначала дети поют у елки народные песни, потом начинается застолье (чем больше еды, тем больше счастья будет в новом году). После младшие члены семьи бегают по соседям с палочками из кизила, украшенными красными нитками, головками чеснока, орехами, монетками и черносливом. Такие палочки называются «сурвачками». Если какой-то ребенок бьет вас такой кизиловой палочкой по спине, не торопитесь ругаться — это он «сурвакает», то есть призывает удачу, здоровье и благополучие в ваш дом. Еще один способ получить предсказание и запастись успехом на весь год — выбрать правильный кусок баницы (слоеного пирога с сыром) с запиской, запеченной внутри, или найти монетку, спрятанную в буханке хлеба. Полночь — самое интересное. На три минуты болгары выключают свет — в полной темноте нужно найти и подарить поцелуй своему спутнику или потенциальному возлюбленному. Желание обязательно исполнится, если поцелуете правильного человека, но больше всего повезет тому, кто найдет Деда Мороза, или «Дядо Мраза» по-болгарски. Как добраться: на самолете Bulgarian Air от 20 000 рублей туда-обратно.

Грузия