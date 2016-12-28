Новый год 2017 готовимся к празднику
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

28 декабря 2016

Как загадывают желание на Новый год в разных странах

ELLE — о необычных новогодних традициях в мире

Написать желание на маленькой бумажке, быстро сжечь ее, бросить пепел в шампанское и выпить до дна под бой курантов — такой сценарий, повторяющийся из года в год, надоедает, а желание забывается. Мы подобрали для вас пять направлений с нетривиальными новогодними традициями. После таких приключений желание забыть не получится, а значит, оно точно сбудется.

Соединенные Штаты Америки

Соединенные Штаты Америки

Каждый год тысячи людей собираются на Таймс-Сквер в Нью-Йорке и ждут, когда с 23-метровой высоты опустится шар, а потом наступит Новый год. В этот момент нужно обязательно кого-нибудь поцеловать, даже если вы пришли на площадь в одиночестве. Подготовьтесь немного заранее, заполните форму с желанием на сайте. Каждое желание попадает на кусочек бумаги и потом осыпает головы собравшейся толпы среди других тысяч конфетти (Wishfetti!).

Санта, конечно, хороший помощник, но смешать свои желания с мечтами других людей со всей планеты обязательно стоит попробовать хоть раз в жизни. ‪С 11:00 до 20:00‬ на Duffy Square ‪до 28 декабря‬ (не считая 25 декабря) можно написать желание от руки. Если физически стать частью этой волшебной ночи у вас никак не получается, напишите про свою мечту в Twitter или Instagram с хэштегом #confettiwish — и оно тоже попадет в этот водопад пожеланий.

Как добраться: на самолете Swiss от 30 000 рублей туда-обратно.

Тайланд

Тайланд

Традиционный Новый год, Сонгкран, тайцы празднуют ‪13 апреля‬. В день любви и почтения местные жители обливают друг друга водой с криками «Sawasdee pi mai!» (С Новым годом!) из бутылок, шлангов, водяных пистолетов и других емкостей. Морские волны, струи водопада, капли проточной воды — все это энергия мощнейшей стихии, которая способна воплотить любое желание.

С 1940 в Тайланде празднуют и европейский Новый год. Для большинства местных жителей это обычный день недели, атмосферу создают в основном туристы: шоу, дискотеки, фейерверки и гуляния. Если вы приехали на весь январь, то, вероятно, сможете застать и третий Новый год, который празднуют тайцы, — Китайский. Львы, змеи, драконы, петарды — так отгоняют злых духов. В желтых и красных конвертах обычно дарят деньги, а вот от подарка здесь отказываться нельзя — воспримут как оскорбление.

Как добраться: на самолете China Eastern Airlines от 50 000 рублей туда-обратно.

Франция

Франция

Во Франции все счастье достается тому, кто найдет в пироге маленький боб. Для остальных небольшое поощрение: вишенка — к судьбоносной встрече и любви; монетка — конечно же, к богатству. Не расстраивайтесь, если ни боб, ни вишенка, ни монетка вам не попались. Всегда можно рассчитывать на французского Пер-Ноэля, персонажа довольно светского, но популярного и надежного.

В 1962 министр почты и телекоммуникаций Франции учредил отдельный секретариат (через пять лет он был переведен в Либурн) — единственное почтовое отделение, которое имеет право вскрывать письма Пер-Ноэлю и отвечать на них, работает до сих пор. Если на обычную почту вы давно не надеетесь, отправляйте электронное письмо на специальном сайте.

Как добраться: из Парижа в Лилль на автобусе Busfor за 1 300 рублей.

Болгария

Болгария

Наступило наконец время увидеться с родственниками или друзьями, которые живут в Болгарии, потому что Новый год здесь — семейное торжество. Сначала дети поют у елки народные песни, потом начинается застолье (чем больше еды, тем больше счастья будет в новом году). После младшие члены семьи бегают по соседям с палочками из кизила, украшенными красными нитками, головками чеснока, орехами, монетками и черносливом. Такие палочки называются «сурвачками». Если какой-то ребенок бьет вас такой кизиловой палочкой по спине, не торопитесь ругаться — это он «сурвакает», то есть призывает удачу, здоровье и благополучие в ваш дом.

Еще один способ получить предсказание и запастись успехом на весь год — выбрать правильный кусок баницы (слоеного пирога с сыром) с запиской, запеченной внутри, или найти монетку, спрятанную в буханке хлеба. Полночь — самое интересное. На три минуты болгары выключают свет — в полной темноте нужно найти и подарить поцелуй своему спутнику или потенциальному возлюбленному. Желание обязательно исполнится, если поцелуете правильного человека, но больше всего повезет тому, кто найдет Деда Мороза, или «Дядо Мраза» по-болгарски.

Как добраться: на самолете Bulgarian Air от 20 000 рублей туда-обратно.

Грузия

Грузия

Любой тост, поднятый за грузинским столом, автоматически сбывается — такая уж благодатная земля. В канун Рождества и Нового года Грузия становится еще более гостеприимной, а из высокогорного села Ушгули спускается «снежный дедушка» — в восточной Грузии его называют «Товлис папа», а в западной — «Товлис бабуа». Старик с длинной седой бородой, одетый в традиционную черную или белую «чоху» с белой буркой «набади» и в «папанаки» — светлой шапке из овчины. Подарки он приносит в огромном мешке «хуржини», украшенном бубенчиками, — чурчхелу, козинаки, вяленую хурму и другие сладости.

После праздников по традиции нужно сжечь «чичилаки» — грузинскую версию рождественской елки: белое дерево из веток орешника, украшенное ягодами. Если верить легенде, развеянный пепел заберет с собой все неприятности уходящего года и откроет дорогу в светлое и прекрасное будущее.

Как добраться: на автобусе Busfor до Тбилиси за 3 500 рублей.

Самые красивые новогодние елки в миреПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

ПрактикаДизайнерский рождественский венок от Максима Лангуева
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
НовостиХлои Кардашьян осталась не в восторге от подарка Дженнифер Лопес
ПрактикаМодные образы для новогодней вечеринки

ELLE рекомендует

Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.