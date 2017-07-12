Как получить лучший номер в отеле?

Если вы хотя бы раз самостоятельно планировали свой отпуск, то точно задавались вопросами: стоит ли обращать внимание на количество звезд, присвоенных отелю? Какой номер предпочесть: с видом на море, но поменьше, или бунгало в «райском саду», но побольше? Как получить ключи от люкса, но при этом заплатить как за обычный «стандарт»? Ответы на все эти вопросы и не только можно найти в книге «Do not disturb. Записки отельера», вышедшей в этом месяце в издательстве «Эксмо». Ее автор Юнис Теймурханлы не один год проработал генеральным менеджером отеля, поэтому не понаслышке знает, как устроен гостиничный бизнес, и с удовольствием делится своими лайфхаками с читателями.

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От чего зависит категория номера?

Гостиницы никогда не снижают категорию номера (downgrade) втайне от гостя. Это дурной тон. И большой удар по репутации отеля. Да и нет никакого экономического смысла. Себестоимость любого номера в отеле примерно одинаковая. И номера более высоких категорий чаще бывают свободными. Зато как сияет от радости довольный гость, услышав приятное: «Мы рады предложить вам в этот приезд номер более высокой категории — в подарок». Именно так звучит обожаемый всеми upgrade. Размер комнаты — первое, на что постояльцы обращают внимание, войдя в номер. И многие искренне полагают, что приобретают именно «метры». В недорогих бюджетных гостиницах размер, как говорится, имеет значение. Причем основное. Ведь постояльцы этого сегмента выбирают категорию номера именно из соображений необходимых метров. И их стоимости. В дорогих, а тем более премиальных отелях все гораздо сложнее. Состоятельные гости выбирают категорию номера, прежде всего основываясь на своих представлениях о комфорте, атмосфере и цене. На представлениях о статусе, в конце концов. Вид из окна, красивый интерьер, интересные дизайнерские решения, наличие балкона или террасы, антикварная мебель, картины, история самого номера или его знаменитые постояльцы оказываются гораздо важнее «метров». Площадей им хватает и дома — они ищут нечто большее. Или «высокое». А это большее и «высокое» хорошо продается.

Легендарная Коко Шанель тридцать пять лет своей жизни провела в одном и том же люксе парижского отеля «Ритц». Квартира у мадемуазель Шанель, конечно же, была. Причем прямо под боком, на улице Cambon, где располагался ее бутик. На эту же самую улицу выходил один из «черных» выходов из «Ритца», которым мадемуазель Шанель регулярно пользовалась. В квартире она лишь хранила свои бесчисленные наряды и принимала именитых гостей. А в обожаемый люкс приходила ночевать. Каждую ночь. Все тридцать лет. Здесь легендарная Коко и умерла мирно во сне. Площадь знаменитого люкса «Шанель» в недавно открывшейся после масштабной реконструкции легендарной гостинице на целых тридцать метров меньше самого большого «свита» (218 кв. м) в гостинице. Стоимость обоих номеров при этом одинакова. Но люкс «Шанель» занят почти всегда. И понятно почему. Ведь ночь на кровати самой Коко Шанель точно важнее и дороже размера. Даже самого большого!

Сколько звезд должно быть у отеля?

Легендарный отель Ritz в Париже имеет всего «четыре звезды». Зато какие четыре — 4* Grand De Luxe. А это престижнее многих пяти. У французов своя система классификации. Дубайский Burj Al Arab или пекинский Morgan Plaza Beijing декларирует аж целых «семь звезд». Они просто так решили. А еще есть шведские «ключи», английские «короны», индийские «баллы» и европейские «звезды». И как в этом всем разобраться? Одно следует помнить всегда. Не существует единой мировой системы классификации гостиниц. Как нет и одной глобальной организации, присваивающей то или иное количество звезд. По данным Всемирной туристской организации, система классификации гостиниц принята в 83 странах мира. В 55 странах для гостиничного бизнеса необходимо получение лицензии. В 32 отели могут действовать без процедуры официальной классификации. А в 48 государствах классификацию осуществляют профессиональные ассоциации самостоятельно или совместно с органами местного самоуправления.

Европейская система «звезд» нам привычнее и понятнее. По легенде ее придумал Конрад Хилтон, основатель гостиничной сети Hilton (и по совместительству прадед светской львицы Пэрис Хилтон) — по аналогии с коньячными звездами. Но парадоксальным образом именно в США эта система не прижилась. «Звездная» шкала базируется на французской национальной системе классификации. Туризм важен для экономики Франции, поэтому за присвоение звезд в этой стране отвечает Министерство туризма. В основе градации лежит деление гостиниц на категории от одной до пяти «звезд». Самой низкой ступенью у французов являются отели HT, то есть без категории (аналог наших хостелов). А самой высокой — «четыре звезды» Grand De Luxe, таких отелей немного. Категорию «пять звезд» во Франции не присваивают. Их заменяют категорией класса Palais. Это самые роскошные, легендарные и дорогие отели в стране. Британцы отвергли французскую систему «звезд» и ввели свою «коронную» градацию. Чтобы определить уровень в «звездах», необходимо было от общего числа корон отнять одну и получить эквивалент в «звездах». Позже отличились греки. Они придумали буквенную систему оценок (A-B-C-D, что соответствует уровню — 4-3-2-1). Отели высшей категории в Греции, как и во Франции, De Luxe. Лишь недавно в Великобритании перешли на «звезды». А в Греции теперь действуют и «звезды», и «буквы».



Голландская система классификации также использует «звезды». Но общий уровень отелей одной и той же «звезды» во Франции несколько ниже, чем в Нидерландах. Шестизвездочные, а позже и семизвездочные отели — явление недавнего времени. Усвоив правило «чем больше звезд на фасаде, тем выше цена», маркетологи развили бурную активность. Уверен, не за горами тот день, когда появится «единственный в мире десятизвездочный отель». Но это уже не важно. «Звездную» шкалу применяют во многих странах Европы, а также в России, Китае, Бразилии и ряде других стран. В Индии и других странах Азии распространена система «баллов». В Египте и Тунисе, кстати, также «звезды». Но в Египте они завышены на две-три единицы. Количество «звезд» здесь зависит не столько от качества сервиса, сколько от количества предоставляемых услуг. В США все гораздо сложнее и запутаннее. «Звезды» здесь не присваивают. Американские гостиницы разделены на три класса: Tourist Class (европейские 1–3 «звезды»), Superior Class (занимают нишу от 2 до 4 «звезд») и Deluxe Class (от 3 до 5 «звезд»). Каждый из этих классов соответственно разделен на уровни и определяется буквенной градацией. Так, самым низким уровнем является Tourist Class (T), а самыми роскошными отелями—Deluxe (D) и Superior Deluxe.



Что такое «овербукинг» и как поступать, если в отеле нет мест?

Страшное английское слово «овербукинг» («перебронирование» по-русски) знакомо многим путешественникам. Входишь в отель после длинного перелета, мечтаешь скорее войти в номер, бросить багаж, раздеться и прилечь. А тут сюрприз. С улыбкой на лице администратор или менеджер по работе с гостями предельно вежливо, но уверенно сообщает печальную новость: по причине перелома обеих ног и всех пальцев рук проживающий гость не смог вовремя выехать из отеля. А его безутешная супруга вот-вот вернется из больницы в отель и зальет все здесь слезами. Или другая страшилка — о том, что потолок в номере ночью обвалился, трубы прорвало, электричества тоже нет. И все эти напасти именно в этом номере. Все равно лучше, чем в сериале Hotel Babylon, не опишешь. Первый вариант, кстати, вызывает большое сочувствие и понимание гостей. Вы скажете — ложь. Да. Но правда все равно не поможет найти свободный номер. А придумывать неправдоподобные истории отельеры вынуждены, чтобы снизить накал страстей и минимизировать последствия неадекватной реакции обиженных гостей. Представьте, может дойти и до рукоприкладства. Три года назад такая история случилась с нашим менеджером по работе с гостями. Она сопровождала группу туристов из Франции, которой не нашлось номеров в нашем отеле. Туристов пришлось переселять в другой отель — так обычно делают при овербукинге. Менеджер отвезла гостей в другую гостиницу, вручила им бутылку шампанского в качестве компенсации за неожиданные неудобства. И уже направилась к автомобилю. А через секунду еле увернулась от летящей вслед тяжелой бутылки.