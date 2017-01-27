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27 января 2017

Две недели счастья: как отпраздновать китайский Новый год по всем правилам?

Огненный Петух окончательно вступает в свои права. Предлагаем вам оригинальную «инструкцию», как задобрить талисман года, привлечь удачу и просто весело провести время

Новый год по восточному календарю не имеет фиксированной даты. Его наступление зависит от лунного цикла — заветная дата выпадает на первое новолуние в году. На этот раз точное время китайского Нового года 2017 — 28 января 03:06 по Москве. Одной торжественной ночью дело не ограничивается — праздничная пора длится 15 дней (до 11 февраля), и с каждым из них связаны свои обычаи.

китайский новый год

Традиция отмечать новый год таким оригинальным и отличным от остального мира способом связана с легендой о чудовище Чунь, державшего в страхе людей в незапамятные времена. В новолуние страшное существо выбиралось из морского логова и поедало животных, припасы еды, а заодно — удачу. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Чунь не встретил мальчика, одетого в красную одежду и испугался его, как огня. С тех пор в Новый год дом принято украшать красными фонариками, одевать красные атрибуты и взрывать фейерверки.

Животное-талисман вступает в свои права постепенно, в течение 15 дней. В Поднебесной верят, если соблюдать эти простые обычаи — удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

1 день

День праздничных гуляний и шумных фейерверков. Китайцы уверены: громкий смех, счастливые возгласы и хлопушки «отпугивают» все несчастья. Особый ритуал — сжигание бамбуковых палочек «на удачу». Богатый стол = богатый на радостные события год. Не скупитесь на угощения, особенно на мясные блюда (свинину, колбасу). В Китае в этот день нередко ходят на кладбище, чтобы почтить память родственников.

китайский новый год

2 день

Утро начинается с общей молитвы о здоровье близких и долголетии для пожилых родственников. Добрая традиция — навещать в этот день любимую бабушку или дедушку и дарить детям подарки (красные конверты с деньгами). Уличные бродяги и нищие могут постучаться в любой дом, где им обязательно подадут милостыню или еду.

3 — 4 день

Время для друзей — отличный повод встретиться за обедом со своими товарищами, обсудить проблемы и от души посмеяться. По мнению китайцев, это станет залогом того, что в будущем году вы будете по-прежнему помогать друг другу, чаще видеться и весело проводить время.

5 — 6 день

На завтрак китайцы готовят особое блюдо — цзяоцзы, похожее на пельмени. Оно сулит богатство — ведь с этого момента наступает время для бизнеса и налаживания финансовых дел. Не случайно, сотрудники китайских корпораций, не смотря на национальный праздник, предпочитают в этот день хорошенько потрудиться. Перед началом рабочего дня коллеги собираются вместе и запускают фейерверк.

китайский новый год

7 день

Не «Оливье» едины! Например, в Китае на седьмой день нового года готовят салат юшенг из сырой рыбы. Существует такое поверье, что съев его — разбогатеешь.

8—10 день

Жизнь китайцев постепенно возвращается в прежний ритм: официальные праздники закончились, пришло время выходить на работу. Дань прошлым традициям — камерные семейные ужины с молитвой и посещение вечерней службы в храме. В это период готовят еще одно новогоднее блюдо — танъюань, шарики из риса и муки.

11 день

Не удивляйтесь, но это день зятя! И святая обязанностей родителей жены устроить в его честь богатый и шумный праздник. Часто такие торжества превращаются в соревнования между соседскими семьями — чей праздник более шумный.

китайский новый год

12—14 день

Формально, это время для подготовки к кульминационному моменту — дню фонарей. Жители Поднебесной покупают их загодя или делают сами. Что касается рациона — эти три дни запрещается есть мясо.

15 день

Все семьи выходят на главные улицы своих городов с зажженными фонарями, хлопушками и петардами. А вечером собираются большой компанией друзей и родственников, чтобы разделить с любимыми праздничный клейкий рис, китайские колбаски и фрукты. Любопытный ритуал для одиноких девушек — записать на мандарине номер своего телефона и оставить его в публичном месте или пустить по реке. Холостой мужчина должен подобрать такой фрукт, съесть и перезвонить его обладательнице.

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