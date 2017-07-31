Как компактно упаковать чемодан

Конечно же, у вас отпуск. Само собой, впереди стандартная процедура с укладыванием вещей, обычно отнимающая массу времени и даже нервов. На самом деле в этом ничего страшного нет. Достаточно запомнить несколько несложных рекомендаций, и ваш чемодан будет сложен правильно, быстро и без эмоциональных потерь.

Для начала определитесь, что вам действительно стоит брать с собой, а что может подождать вашего возвращения в шкафу. Зачем вам в Турции три теплых свитера? Ответ известен: «мало ли что». Если вы и вправду опасаетесь катаклизмов, возьмите один. И даже если морозы в Анталии придут надолго, окружающие вас поймут и простят за один и тот же свитер. Они-то, скорее всего, будут мерзнуть в гавайских рубашках, так как наверняка приедут туда без теплой одежды. Далее. Сложносочиненные вещи — те, что нуждаются в особом уходе — не берите. Иначе рискуете привезти обратно нечто пострадавшее. И вообще, старайтесь брать с собой практичную одежду (если, конечно, вас не ждет карнавал).

Вот конкретика: общее число рубашек и платьев равняется количеству дней, на которые вы едете, минус один (речь о прилете-отлете, в этот день можно надеть что-то дважды, не страшно). Джинсов и брюк, как показывает практика, требуется в два раза меньше, чем рубашек и платьев. Теперь за дело. Итак, как компактно и быстро упаковать чемодан?

Сложите все, что решили брать, в одну кучу. Рядом поставьте чемодан. Откройте. Взгляните сначала на кучу, затем на то, куда вы все это будете складывать. Есть ощущение, что все поместится? Не больше ли в три (пять, десять) раза выбранные вещи вашего несчастного чемодана? Если интуиция вам подказывает, что больше, займитесь безжалостной сортировкой. В ходе этого процесса, скорее всего, некоторое количество одежды (или еще чего-нибудь) окажется за бортом. Уже неплохо.И вот вам железное правило, как упаковать вещи в чемодан. Самое тяжелое кладите вниз. И еще раз: подумайте хорошенько, вам действительно нужен с собой фен? Конечно, у вас прекрасные волосы, требующие особого ухода, и ваш родной фен самый лучший на свете. Но, положа руку на сердце: куда бы вы ни ехали, там наверняка найдется этот агрегат. Понятно, что он в подметки не годится вашему, но все-таки — стоит ли это того?

Тяжелые и твердые предметы мы просто кладем в пакеты и отправляем на дно чемодана. Хрупкие и тяжелые — сначала в пакет, затем укутываем в мягие и плотные вещи. Неровности вашего внутричемоданного ландшафта можно выровнять мелочами — бельем, платками, носками. Если у вас этого добра полно, проложите им обувь, защитите ее от заломов. Кстати, насчет обуви: каждый ботинок (кроссовок) кладем в отдельный пакет.

И вот вам лайфхак. Не надо класть все стопками, даже если вы виртуозно складываете футболки. Каждую из этих футболок вам нужно скрутить в очень плотный валик. Складывать это в чемодане нужно максимально плотно друг к другу, без щелей. Это не относится к ремням, проводам или чему-то в таком духе — это мы кладем в чемодан вдоль стен, не скручивая.

Что касается тех самых сложных вещей — например, костюмов. Берем брюки, складываем по стрелкам, упаковываем сверху на тяжелое, и штанины пусть свешиваются за пределами чемодана. Следующий слой — пиджак. Примерно та же история — в том смысле, что нижняя часть пиджака остается за бортом. В плечи пиджака во избежание лишних помятостей закладываем носки (ну извините), рукава складываем так, как если бы вы сидели за партой.

Рубашка. Рукава за спину по линии плеча, далее по горизонтали несколько раз складываем и отправляем в чемодан.

Теперь святое. Косметичка. Ее, а также все гигиенические штучки, укладываем наверх. Тару с жидкостями обязательно грузим в пакеты с застежкой. В самолете во время полета давление меняется несколько раз, так что что-нибудь да прольется. И, значит, если вы не хотите, чтобы вещи пахли любимым шампунем, закручивайте основательно, застегивайте пакет до конца.