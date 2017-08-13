Гид по Северной столице: лучшие отели Санкт-Петербурга

Духовный и культурный центр, самый европейский город страны и самый атмосферный - для поездки в Санкт-Петербург не нужно искать повода. Рейтинги Booking.com и TripAdvisor, а также здравый смысл - три критерия, на основании которых мы делали выборку самых красивых отелей Северной столицы.



Four Seasons Hotel Lion Palace

Не просто знаковый отель Петербурга, но один из лучших во всей мировой цепочке Four Seasons, «Дом со львами» не пытается заигрывать с модными дизайнерскими форматами - это настоящий классический дворец в стиле русский ампир. Гостиница является примером на тему правильной роскоши - все имперское прошлое России в атмосфере Four Seasons Hotel Lion Palace оживает особенно убедительно. При этом пространство не перегружено деталями, а так называемый «дух старины» не имеет ничего общего с маскировкой устаревших форматов - открывшийся в 2013 году отель блестит, сверкает и оборудован по последнему слову техники. Ради создания атмосферы комфортом не поступились ни в чем - современные плоские телевизоры или душевые кабины с тропическим душем органично сосуществуют с мрамором и гобеленами.

Отель расположен в 300 метрах от Дворцовой площади, в 3 минутах от Эрмитажа и 400 метрах от Невского проспекта. Его локейшн и сервис пользователи Booking.com оценили на рекордные 9,9 баллов.



Пара штрихов к портрету: свежая выпечка и чайные церемонии в Tea Lounge, роскошный четырехуровневый спа Luceo с 8 комнатами для спа-процедур и консьерж-сервис, для которого ничего невозможного.

Rocco Forte Astoria

Знаменитая «Астория» - настоящая легенда города вот уже более 100 лет. Такие места принято называть «намоленными» из-за особой энергии и духа - исторически сложилось так, что именно «Астория» была местом встреч российской и мировой элиты. В начале ХХ века это было самое модное место в России, где можно было увидеть Есенина и Вертинского, а позже именно в этой гостинице останавливались мировые звезды уровня Лучано Паваротти и Мадонны.



В наши дни мало что изменилось - вошедшая в цепочку отелей Rocco Forte, гостиница по сей день считается настоящей достопримечательностью Петербурга. Расположение «Астории» идеальное - напротив Исаакиевского собора, в 10 минутах ходьбы от Невского проспекта, Дворцовой площади и Эрмитажа. Преимущества «Астории» можно перечислять долго: вид из окна - на Исаакиевский собор, собственная ложа в Мариинском театре, лучший ресторан русской кухни в городе. Из недавних нововведений - меню здорового питания вместе с Just for You, которое действует в гостиной «Ротонда» и подается на легендарной фарфоровой посуде с кобальтовой клеткой.

Lotte Hotel Saint Petersburg

Буквально недавно открывшийся в Петербурге отель цепочки Lotte представляет собой историю на тему невероятного комфорта и роскоши. Создатели амбициозно заявили, что сотворили нечто совершенно невероятное в масштабах города - обещают превзойти даже самые смелые ожидания. Главными фишками станут все те же звездные форматы, которые успешно опробованы на московском Lotte - японский ресторан авторской кухни Megu, роскошная Mandara Spa с лучшими в России балийскими процедурами и номера невероятной красоты - с панорамными и мансардными окнами.



Пара слов о локейшне: Lotte Hotel Saint Petersburg расположен в сердце города на Исаакиевской площади в особняке, построенном в 1851 году. Все достопримечательности - Невский проспект, Эрмитаж и Мариинский театр - буквально в шаговой доступности.

Belmond Grand Hotel Europe