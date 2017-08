Гид по Северной столице: лучшие отели Санкт-Петербурга

Не просто знаковый отель Петербурга, но один из лучших во всей мировой цепочке Four Seasons, «Дом со львами» не пытается заигрывать с модными дизайнерскими форматами - это настоящий классический дворец в стиле русский ампир. Гостиница является примером на тему правильной роскоши - все имперское прошлое России в атмосфере Four Seasons Hotel Lion Palace оживает особенно убедительно. При этом пространство не перегружено деталями, а так называемый «дух старины» не имеет ничего общего с маскировкой устаревших форматов - открывшийся в 2013 году отель блестит, сверкает и оборудован по последнему слову техники. Ради создания атмосферы комфортом не поступились ни в чем - современные плоские телевизоры или душевые кабины с тропическим душем органично сосуществуют с мрамором и гобеленами.

В наши дни мало что изменилось - вошедшая в цепочку отелей Rocco Forte, гостиница по сей день считается настоящей достопримечательностью Петербурга. Расположение «Астории» идеальное - напротив Исаакиевского собора, в 10 минутах ходьбы от Невского проспекта, Дворцовой площади и Эрмитажа. Преимущества «Астории» можно перечислять долго: вид из окна - на Исаакиевский собор, собственная ложа в Мариинском театре, лучший ресторан русской кухни в городе. Из недавних нововведений - меню здорового питания вместе с Just for You, которое действует в гостиной «Ротонда» и подается на легендарной фарфоровой посуде с кобальтовой клеткой.