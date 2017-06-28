Джелато итальяно: ELLE нашел самое вкусное в мире мороженое

У каждого человека свой роман с Италией. Лично я не перестану признаваться в любви к Тоскане. В этом благословенном краю имеется все, чем славен и известен Апеннинский полуостров: солнце, сыры, вино, теплые оттенки мрамора, приветливые люди и никакого напряжения. И вся эта во всех смыслах роскошь даруется вам сразу, комплексным предложением, без оговорок «сегодня меню сокращенное».

Если в Пизе все «поддерживают» башню, то с центральной площади Чистерна в Сан-Джиминьяно не уйти без снимков с рожками и креманками

Маленькая Италия в ЦАО

Начну с предыстории. В самой оживленной части эклектичного Китай-города в Москве, на углу Лубянского проезда и Маросейки, три года назад появилась итальянская джелатерия с советским названием «Пломбир». Первый раз я набрел на нее случайно, так как живу по соседству. И она стала моим персональным открытием — приходишь сюда и словно оказываешься в итальянской лавке мороженого: стены «теплого», желтоватого оттенка, на которых развешаны фотографии счастливых людей; огромные окна-витрины с широкими подоконниками, где можно лежать; строгие зеркала-четырехлистники; а в одном из залов висят флаги сиенских контрад. Все эти милые, бесконечно знакомые мелочи указывали на то, что место держат либо итальянцы, либо те, кто настолько хорошо изучил тему, что не поленился заморочиться, уделить внимание сотне деталей и вложить сюда душу, повторив точь-в-точь увиденное в Италии. Ну и, разумеется, главное, за чем сюда приходят, — десятки сортов мороженого.

Я иду сюда каждый раз, когда хочу получить свою «дозу Италии», которая нужна мне в терапевтических целях. Со временем слава о «Пломбире» шагнула далеко за пределы центра — сегодня сюда едут со всего города. Узнать, кто открыл этот «филиал Тосканы», оказалось просто. Каждый день здесь можно застать его владелицу Азалию, энергичную и уверенную в себе женщину с копной огненных волос, к которой персонал обращается не иначе, как Синьора. Она успевает отдавать распоряжения и на кухне, и в зале, а порой и сама встает за витрину, когда за мороженым выстраивается огромная очередь. Она не итальянка, но страстно обожает эту страну. Все знают фразу arte di vivere, которую обычно переводят с итальянского как «искусство жить». Я уверен, что на самом деле все намного глубже: это уникальная способность итальянцев превращать серую повседневность в акт искусства. И вот по этому показателю Азалия — самая что ни на есть настоящая итальянская синьора.

Учим сладкую матчасть

Как и подобает настоящему владельцу итальянского заведения, она знает своих постоянных посетителей в лицо. Один раз я сидел в джелатерии и ел мандариновое мороженое. Она подошла, мы разговорились. «Правильно называть этот продукт джелато, а не мороженое», — пояснила Азалия, добавив, что англоговорящие гости никогда не спутают ice cream и gelato. Примерно, как вы не спутаете нарезной батон с чабаттой. Настоящее джелато хранится не больше трех суток. Для сравнения — у мороженого, сделанного промышленным путем, срок жизни 3–4 года. Дальше — больше: у фабричного продукта жирность превышает 25 %. В джелато натуральный молочный жир, поэтому этот показатель не превышает 7 %. Можно съесть килограмм, и не будет никакой тяжести. Третий пункт, самый трудноопределимый, — содержание воздуха. В промышленное мороженое искусственно вкачивают воздух, разделяя молекулы. Таким образом, до 50 % конечного продукта — просто «пшик», поэтому оно такое рыхлое по сравнению с джелато. «Разумеется, речь идет о джелато артиджанале, — уточняет Азалия. — Вот вы знаете, что в Италии только 5 % джелатерий делают его по традиционной технологии?

1 / 2

Витрины джелатерии Серджо Дондоли в Сан Джиминьяно Если вы видите мороженое, наложенное горами (В Италии сегодня это встречается сплошь и рядом, и такая манера выкладывать его называется alla montagna), это значит, что оно сделано из растительного жира. Практически, перед вами горы крашеного маргарина

В остальных — химия и растительный жир. Примерно то же самое лежит в передвижных витринах в московских торговых центрах». Заметив, что в мой многолетний опыт поедания джелато на улицах Рима и Милана заронено большое зерно сомнения, Азалия пояснила: «В Италии затяжной кризис. А туристам можно скормить что угодно». Из ее рассказа следует, что, если вы видите на витрине нечто фиолетовое, небесно-голубое и «фисташку цвета светофора», проходите дальше. Еще хуже, если мороженое наложено горами — это сплошной растительный жир. «На килограмм вашего сорбета приходится 800 граммов мякоти мандарина, сахар, лимонный сок и вода. И все», — указывает Азалия на мою порцию.

Владелица «Пломбира» Азалия и ее итальянские партнеры (слева направо): Серджо Колалуччи, Серджо Дондоли и Джанкарло Тимбалло

У нее есть несколько итальянских партнеров, один из них — суперзвезда мировой индустрии мороженого Серджо Дондоли, многократный победитель чемпионатов мира по приготовлению мороженого. Все джелато в московском «Пломбире» сделано по его авторским рецептам. Вместе с Азалией они объездили все рынки и магазины в поисках лучших продуктов. Но ключевые ингредиенты везут все-таки из Италии. Например, для моего любимого сорта джелато нужны фисташки со склонов вулкана Этна на Сицилии. Просто потому, что они лучшие в мире. Однажды на мой вопрос: «Что же вы туда добавляете, что невозможно оторваться?» Азалия то ли в шутку, то ли на полном серьезе ответила, что я пойму это, только побывав в джелатерии Дондоли в тосканском Сан-Джиминьяно. Сказано — сделано: я ее посетил этой весной.

Продавец счастья

Дорога до Сан-Джиминьяно займет 40 минут от Сиены с бодрым водителем. Город-крепость за высокой стеной со средневековыми башнями и улочками, выложенными брусчаткой и зажатыми между домами умбрового цвета, насчитывает всего тысячу жителей.

1 / 4





Сан-Джиминьяно называют «средневековым Манхэттеном» из-за высоких башен, которых в лучшие времена здесь было 72, а сейчас осталось 14 Сан-Джиминьяно называют «средневековым Манхеттеном» из-за высоких башен, которых в лучшие времена здесь было 72, а сейчас осталось 14 Вид с террасы палаццо Серджо Дондоли Улицы Сан-Джиминьяно

Лучший мороженщик в мире, которого здесь все зовут Маэстро, живет в собственном палаццо и уже 25 лет держит джелатерию на центральной площади. От дома до работы ему идти три минуты, и за это время он, кажется, успевает поздороваться со всем городом, а заодно подурачиться, громко посмеяться, перекинуться шутками с парой прохожих и сфотографироваться с туристами. На стенах его кафе — фото гостей: Тони Блэра, Александра Солженицына, Франко Дзеффирелли, Андреа Бочелли.

1 / 6









Витрины джелатерии Серджо Дондоли в Сан-Джиминьяно Витрины джелатерии Серджо Дондоли в Сан-Джиминьяно В джелатерии Дондоли В джелатерии Дондоли Когда я был в Сан-Джиминьяно в конце марта, в джелатерию можно зайти спокойно, без длинных очередей Сейчас, в разгар сезона, для того, чтобы купить джелато, необходимо отстоять очередь ФотоInstagram / @tichacea

Прямо у входа висит групповой портрет с Иваном Ургантом, Владимиром Познером и флорентийскими принцессами Строцци. Пару лет назад город ждал Мишель Обаму, но в последний момент визит отменился. Зато Дондоли специально к этому случаю создал сорт джелато «Мишель», оказавшийся очень востребованным среди посетителей.

1 / 5







Серджо Дондоли и туристы ФотоInstagram / @vouparaitalia Серджо Дондоли и туристы ФотоInstagram / @sooa1003 Серджо Дондоли и туристы ФотоInstagram / @marton_adrienn Серджо Дондоли и туристы ФотоInstagram / @makilithelion Серджо Дондоли и туристы ФотоInstagram / @ashleysiegwilliams

«Никто не ест мороженое, плача при этом, — говорила мне в Москве Азалия. — Когда люди улыбаются и едят джелато, баланс между добром и злом меняется в правильную сторону. Поэтому я захотела заниматься этим бизнесом». Дондоли один в один повторяет ее слова, а на мои расспросы, как у него получилось стать лучшим в своем деле, добавляет, что он таким образом делится переполняющей его любовью к жизни с окружающими. Как обстоят дела с балансом добра и зла на центральной площади Сан-Джиминьяно, можно изучать по геотегу Gelateria Dondoli в инстаграме. В конце марта, когда я там был, у дверей его кафе еще не было монолитной очереди туристов, однако летом она иногда растягивается на тридцать метров. По досадному совпадению, на этой площади есть еще одна джелатерия с крикливым названием World Best Gelato. Дондоли вроде даже пытался судиться с этими выскочками, но воз и ныне там. Если вам повезет побывать в Сан-Джиминьяно, найдите вывеску с фамилией Дондоли и вставайте в очередь: эти итальянские сладости необходимо попробовать хотя бы раз в жизни.

Еще о джелато