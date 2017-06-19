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19 июня 2017Личагина Полина

Что купить в Турции: модный шопинг 2017

ELLE о главных модных находках лета

Для любительниц шопинга Турция - настоящий рай. В этой удивительной стране можно не только хорошо отдохнуть, любуясь прекрасными видами и наслаждаясь одними из лучших пляжей на планете. В Турции самые красочные рынки и базары, на которых, неспеша прогуливаясь после обеда, можно найти массу всего интересного. К тому же, ни для кого не секрет, что это одна из самых дешевых стран Средиземноморья. ELLE разузнал, что купить в Турции этим летом.

Что купить в Турции

Одежда и текстиль

Турция известна своим статусом крупнейшего производителя качественных тканей в мире. Недаром на вещах из коллекций модных дизайнеров одежды или крупных сетевых масс-маркет брендов часто можно увидеть надпись «сделано в Турции». Одежда в Турции качественная и стоит очень дешево, поэтому считается первым пунктом шопинг-программы каждого туриста. Где лучше всего купить одежду в Турции? Самые интересные предложения можно найти в Стамбуле, а также в курортных зонах - в Анталии, в Кемере, в Сиде и в Алании. Модный шопинг 2017 не обойдется и без знаменитого турецкого текстиля. Многие охотятся и за постельным бельем, скатертями и полотенцами, которые в Турции тоже отличного качества.

Где купить одежду в Турции

Ковры

Очень многие едут в Турцию, чтобы купить себе или в подарок настоящий турецкий ковер с характерным геометрическим орнаментом у мастеров, передающих это ремесло из поколения в поколение. Они, как правило, дорогие, но служить будут целую вечность. Ни в коем случае не надо поддаваться на туристический обман и обращать внимание на ковер с цветочным принтом - это всего лишь копия иранского. Мест, где в Турции купить ковры, предостаточно - начиная от маленьких лавочек на рынках до роскошных бутиков на центральных улицах.

Модный шоппинг 2017

Золото и ювелирные украшения

Турция - настоящая фабрика золота и ювелирных украшений. Турецкие ювелиры научились идеально копировать ведущие мировые дизайны и делают это с использованием самого качественного золота и драгоценных камней, что добавляет веса каждому украшению.

Что можно купить в Турции

Керамика и фаянс

Что можно купить в Турции в подарок? Страна давно славится своими керамическими и фаянсовыми изделиями. Самым популярными среди них являются красочные тарелки с неровной поверхностью и вазы, пиалы и салатницы с узором.

Что купить в Турции в подарок

Пряности

Что купить в Турции просто обязательно каждому, так это пряности и специи. Без них модный шопинг 2017 в этой средиземноморской стране не будет завершенным. Ни один поход на турецкий рынок не обойдется без кулька пряных трав, в изготовлении которых турки преуспели лучше остальных.

Где купить пряности в Турции

Отправляясь на турецкий базар, нужно быть готовым к правилам свободной торговли. Цены, как правило, здесь нефиксированные, поэтому за каждую понравившуюся вещь придется торговаться с продавцом. Если овладеть этим искусством как надо, порой цену можно сбить в два, а то и в три раза. В больших универмагах и сетевых магазинах цены более фиксированные и можно избавить себя от необходимости вступать в обязательный диалог по поводу того или иного платья. Важно помнить о том, что большинство магазинов и рынков в Турции работает с 9 до 21 часов с небольшим перерывом на обед в середине дня, а в курортных зонах они и вовсе не закрываются до полуночи. В воскресенье, впрочем, о покупках можно забыть - все магазины до самой маленькой лавочки закрыты на отдых.

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