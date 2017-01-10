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10 января 2017Сергеева Алина

8 лучших горнолыжных курортов мира

Куда ехать зимой кататься?

Как пелось в известной песне, лучше гор могут быть только горы. Мы согласны с этим утверждением, а потому выбрали 8 лучших мест Европы для катания на лыжах и сноуборде.

1. Лез‑Арк, Франция

1. Лез‑Арк, Франция

Центр европейского сноубординга, этот регион составляет одну из самых больших территорий катания в мире — «Парадиски». Лез‑Арк состоит из 4 районов: Арк-1600, Арк-1800, Арк-2000 и самый новый Арк-1950. Абсолютно универсальный Лез-Арк подходит и лыжникам, и сноубордистам, и продвинутым спортсменам, и новичкам. Здесь созданы идеальные условия как для семей с маленькими детьми, так и для шумной молодежи, готовой веселиться до утра. Курорт предлагает безграничные возможности для внетрассового катания. Также здесь есть два образцовых сноупарка, 13 школ для сноубордистов, а также кинотеатры, бары, рестораны и ночные дискотеки.

2. Сэлен, Швеция

2. Сэлен, Швеция

Не самый очевидный на первый взгляд вариант, тем не менее он приобретает в последнее время все большую популярность. В комплекс Сэлен входят четыре горнолыжных поселка: Тандадален, Линдваллен, Хогфьоллет и Хундфьоллет. Трассы трех последних из‑за своей пологости больше подходят для сноубордистов и лыжников‑новичков. Трассы Тандадалена считаются более сложными: именно здесь расположен один из самых трудных лыжных маршрутов Скандинавии под названием «Стена». В свободное от катания время на курортах Сэлена можно заняться подводным ловом, устроить сафари на снегоходах или собачьих упряжках, а также опробовать небанальное развлечение — ледовый картинг.

3. Ишгль, Австрия

3. Ишгль, Австрия

Ишгль — самый веселый курорт Австрии. Здесь созданы прекрасные условия для сноубордистов — курорт входит в четверку лучших мест для сноубординга в Европе. В гигантском сноупарке «Бордерс‑Парадайс» огромное количество препятствий (более 30), халф‑пайп, трамплины. Ишгль прекрасно подходит как начинающим, так и продвинутым лыжникам и сноубордистам — трассы здесь разнообразные и все без исключения идеально подготовленные.

4. Юлляс, Финляндия

4. Юлляс, Финляндия

Самый большой горнолыжный курорт Финляндии является абсолютным рекордсменом по перепаду высот — до 500 метров. Курорт больше подходит для продвинутых спортсменов, поскольку большая часть трасс является довольно сложной для новичков. Впрочем, новички найдут здесь пару простых склонов и лыжных школ. На трассах Юлляса часто проводятся соревнования международного уровня. Особенно популярны состязания Super‑G или супергигантский слалом. Курорт славится также разветвленными трассами для беговых лыж.

5. Хемседал, Норвегия

5. Хемседал, Норвегия

Один из самых высокогорных курортов Скандинавии, Хемседал часто сравнивают с Альпами. Географически он представляет собой небольшую коммуну на западе Норвегии, где пара тысяч местных жителей в сезон теряются среди любителей гонять по склонам, учиться прыгать с трамплинов и воевать со снежными фигурами в сноупарке. Именно в Хемседале находится самая большая детская зона с простенькими склонами и парком развлечений Lynxland, а потому он считается одним из лучших мест для отдыха с детьми.

6. Майрхофен, Австрия

6. Майрхофен, Австрия

Невероятное разнообразие трассы делает Майрхофен одним из самых привлекательных курортов мира для любителей лыж и сноуборда. Особенно хороши трассы для продвинутых спортсменов, но есть и неплохие трассы для новичков. Главная достопримечательность Майрхофена — ледник Туксер (3250 метров), одна из самых живописных вершин в Альпах, где снег лежит даже летом. Для самых продвинутых на горе Пенкен построены халф‑пайп, Burton Park и большой big‑air с внушительным выкатом.

7. Сольдэу — Эль-Тартер, Андорра

7. Сольдэу — Эль-Тартер, Андорра

Трассы курорта Сольдэу — Эль-Тартер подходят новичкам и любителям: они широкие, пологие, с удобными выкатами на плато. Считается, что разнообразие синих и красных трасс такое, что недели не хватит, чтобы изучить все их кочки и повороты. Экстремальных спусков меньше, но они есть — 22 черные трассы разной сложности разнообразят каникулы экстремалов. Остаться без снега зимой курорт даже теоретически не может, так как на его трассах работают 420 снежных пушек.

8. Китцбюэль, Австрия

8. Китцбюэль, Австрия

Китцбюэль, расположенный в 100 километрах от Инсбрука, — это семь лыжных регионов с единым ски‑пассом, который дает возможность получить доступ к трем с половиной сотням подъемников и тысяче километров трасс. На курорте, который считается одним из самых респектабельных в Австрии и приспособленным скорее для лыжников, найдется развлечение и для любителей борда — сноупарк с халф‑пайпом с интригующим названием «Райский сад» и трасса бордеркросса не дадут заскучать любителям острых ощущений.

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