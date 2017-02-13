Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
«Грэмми-2017» 59-я церемония вручения наград
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

13 февраля 2017

7 городов с самыми красивыми легендами о любви

Дом Джульетты, водопад Мужские слезы и другие романтичные места на планете

Отправляясь в путешествие, мы долго выбираем направление и тщательно обдумываем маршрут. В преддверии Дня всех влюбленных предлагаем вам выбрать одно из семи мест, посещение которых станет самым романтичным моментом в вашей жизни.

Леандрова башня, Стамбул

Леандрова башня, Стамбул

В азиатской части Стамбула, на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар, расположен один из символов древнего Константинополя — башня Леандра (ее также называют Девичьей башней). По одной из версий, считается, что башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля персидских кораблей, а по другой — что она возникла в период правления императора Константина Великого.

Множество известных произведений посвящено этой, уже ставшей культовой, башенке. Один из мифов гласит: в самые давние времена юноша по имени Леандр влюбился в жрицу богини Афродиты, Геро, которая жила в Девичьей башне (Kiz Kulesi). Каждую ночь влюбленный плавал к своей Геро, а ориентиром ему служил факел, который зажигала девушка. Однажды огонь потух и несчастный Леандр, блуждая в поисках дома возлюбленной, утонул. Лишь утром волны донесли до Геро эту страшную новость. Ее сердце не выдержало горя, и девушка в отчаянии бросилась в воды Босфора, желая скорее встретиться со своим возлюбленным.

Если дождаться специальных предложений, то билет на самолет можно купить за 8 000 в обе стороны (Turkish Airlines или Pegasus Airlines).

Дом Джульетты, Верона

Дом Джульетты, Верона

Этот тихий город на северо-востоке Италии уже давно стал обязательным для посещения практически у каждой пары. И это неудивительно, ведь именно здесь можно найти дом XIII века, в котором, согласно легенде, жила Джульетта.

Когда-то этот пятиэтажный особняк, построенный недалеко от площади Пьяцца Эрбе, принадлежал роду Даль Капелло, который и стал прообразом Капулетти. В конце XVII века особняк был продан семье Риззарди и стал служить в качестве постоялого двора. Однако герб семейства Капелло — мраморная шляпа — до сих пор украшает арку, ведущую во внутренний двор.

Настоящую популярность дом Джульетты приобрел после выхода в 1930 году художественного фильма о влюбленных из Вероны. В 1972 году во дворике с балконом, стоя под которым Ромео признавался в любви своей возлюбленной, была установлена статуя Джульетты. Существует традиция: если написать письмо шекспировской героине, то настоящая любовь обязательно найдет отправителя. Есть и еще один пикантный обычай: считается, что прикосновение к груди бронзовой Джульетты приносит счастье.

Даже если этот День всех влюбленных вы встречаете в одиночестве, не отчаивайтесь. Отправляйтесь в путешествие по прекрасной Италии в одиночку! Зайдите в гости к Джульетте, напишите письмо с заветным желанием и отведайте самой вкусной пасты на свете в одной из местных тратторий.

Прямой перелет авиакомпанией S7 до Вероны из Москвы обойдется в 13 000 рублей.

Памятник Русалочке, Копенгаген

Памятник Русалочке, Копенгаген

Кто из нас не знает трогательную историю молодой девушки, которая ради встречи со своим возлюбленным была готова отдать жизнь? Конечно, это Русалочка. Памятник ей в столице Дании уже почти сто лет является одним из главных символов города.

Грустная сказка о настоящей преданности и ничего не требующей взамен любви до сих пор вдохновляет многих на романтические поступки и подвиги во имя высоких чувств. Влюбленная в прекрасного принца маленькая Русалочка, ни минуты не сомневаясь, отдает колдунье свой голос, для того чтобы получить взамен хвоста ноги и иметь возможность всего несколько дней побыть на суше вместе со своим принцем и попробовать очаровать его. Но, как часто бывает, молодой человек влюбляется в другую, обрекая Русалочку на гибель. Она отказывается от новой сделки с колдуньей, которая предлагает ей сохранить жизнь и своими руками убить возлюбленного. Конечно, любовь побеждает. Но конец у этой истории печален: девушка бросается в море и обращается в морскую пену.

С Aeroflot до столицы Дании и обратно можно слетать за 14 000 рублей.

Тракайский замок, Вильнюс

Тракайский замок, Вильнюс

Совсем недалеко от Вильнюса, в «озерном городке» Тракай, бывшей резиденции литовских князей, расположен самый большой из сохранившихся в стране старинных замков (XIV-XV вв.). Это место, воспетое во многих стихах и поэмах, способно своим величием и красотой покорить каждого, оно окутано легендами и тайнами, а воды, окружающие замок, еще хранят в себе образы живших в нем знатных особ.

Местные жители говорят, что эта крепость на воде появилась вовсе не для обороны — она была воздвигнута по желанию женщины. Бируте, жене тракайского и жемайтского князя Кястутиса, не нравилось жить в Старом Тракае, о чем она не уставала говорить своему супругу. По сравнению с ее родной Палангой здесь было слишком мало водоемов и не так красиво, как в родных местах. Для того чтобы угодить любимой женщине, князь в начале XIV века приступил к строительству замка на острове, окруженном озерами.

Отправляйтесь сюда за вдохновением, прогуляйтесь по замысловатым коридорам и полюбуйтесь на изящные фрески — Тракайский замок не оставит вас равнодушными.

С помощью онлайн-сервиса для поиска и покупке билетов на автобусы Busfor до Вильнюса можно добраться за 6 000 рублей в одну сторону.

Поцелуев мост, Санкт-Петербург

Поцелуев мост, Санкт-Петербург

Этот мост — один из старейших и знаковых в Петербурге. Сколько легенд сложилось вокруг этого места — и не сосчитать!

Построенный в XVIII веке купцом Поцелуевым, владеющим находившимся неподалеку питейным заведением «Поцелуй», мост со временем превратился в одно из самых романтичных мест в городе. И неудивительно. Говорят, что именно в XVIII веке, когда границы города доходили лишь до реки Мойки, он служил жителям, которым по разным причинам приходилось покидать город, местом встреч и прощаний. Кроме того, считается, что Поцелуевым мост назван так оттого, что он ведет прямо к воротам Гвардейского флотского экипажа, и именно на нем с моряками, уходящими в море на несколько месяцев или даже лет, прощались их подруги. Кроме того, сохранилось и древнее предание, что в старые добрые времена на мосту встречались влюбленные, которые по каким-то причинам должны были скрывать свои чувства.

Как бы то ни было, совсем не важно, какая из историй на самом деле окажется правдой, ведь сам город и Поцелуев мост, с которого открывается прекраснейший вид на Исаакиевский собор, достойны того, чтобы вы приехали в Санкт-Петербург хотя бы на пару дней.

До Северной столицы автобус Busfor отвезет вас меньше чем за 1 000 рублей.

Водопады Мужские слезы и Женские слезы, Гагры

Водопады Мужские слезы и Женские слезы, Гагры

В давние времена в горах Абхазии жила влюбленная пара. Амра была так красива, что о ее красоте слагали легенды, а русалки в горных водах завидовали ей. Ахра же был отважным и смелым юношей, без ума влюбленным в Амру.

Однажды злая русалка обманом, приняв образ юноши, завлекла девушку в свои объятия и попыталась сбросить несчастную со скалы. Амра молила о пощаде, и слезы, рекой струящиеся из ее глаз, падали в речную воду. Бог воды разгневался на русалку, которая пыталась лишить жизни невинного человека, и превратил ее в камень, но вместе с ней обернулась и Амра, так и не сумевшая вырваться из ее рук. Ахра же, отправившийся на охоту, вдруг почувствовал сильнейшую боль в сердце и понял: его возлюбленной грозит беда. От беспомощности он обронил слезу, зная, что уже не спасет свою любимую. С тех пор на местах, где на землю упали слезы двоих разделенных судьбой влюбленных, с гор текут потоки кристально чистой воды.

Если вы решите отправиться в путешествие по Абхазии, обязательно заезжайте посмотреть на водопады Мужские слезы и Женские слезы, которые расположены совсем недалеко от озера Рица. Есть также легенда, что водопад Женские слезы исполняет желания: все деревья, окружающие водопад, увешаны лоскутками и лентами с написанными на них заветными желаниями.

Летом до Сочи можно долететь на самолете за 8 000 рублей (билет в обе стороны).

Озеро Абрау, Новороссийск

Озеро Абрау, Новороссийск

В 20 километрах от Новороссийска располагается поистине сказочное место — изумрудно-голубое озеро Абрау, окруженное могучими хребтами гор.

Волнующая легенда о любви и дружбе пастуха Дюрсо и прекрасной дочери богача из Абрау, который был против этой связи, передается из поколения в поколение. Однажды богатая семья девушки устроила пир, и, потехе ради, гости начали подбрасывать в небо хлебные лепешки. Увидев это, Аллах разгневался на жителей за осквернение хлеба и разверзнул землю под ногами празднующих. На месте, где пировали богачи, образовалось огромное озеро. И случилось так, что красавица из Абрау была у возлюбленного в Дюрсо, и ее не постигла небесная кара. Вернувшись домой и обнаружив на месте аула живописное озеро, девушка от горя и отчаяния бросилась в его воды, которые понесли ее к возлюбленному, обратно в Дюрсо.

Говорят, что если внимательно присмотреться к глади воды, можно увидеть след, который оставила влюбленная девушка, — лунную дорожку.

Стоимость перелета до Геленджика и обратно — 13 000 рублей.

Материалы по темам

Какие подарки привезти из Парижа?На дорожку: 10 самых необычных улиц в миреРоскошь, как она есть: как выглядят самые шикарные отели Дубая

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

ПутешествияКакие подарки привезти из Парижа?
Тренды9 идеальных пар часов для влюбленных
Стиль жизниInstagram выпустил стикеры ко Дню святого Валентина
ПутешествияНа дорожку: 10 самых необычных улиц в мире

ELLE рекомендует

ЗвездыЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами

Лучшее на Elle

ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

5 городов, которые стоит посетить весной

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.