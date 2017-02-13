7 городов с самыми красивыми легендами о любви

Отправляясь в путешествие, мы долго выбираем направление и тщательно обдумываем маршрут. В преддверии Дня всех влюбленных предлагаем вам выбрать одно из семи мест, посещение которых станет самым романтичным моментом в вашей жизни.

Леандрова башня, Стамбул

В азиатской части Стамбула, на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар, расположен один из символов древнего Константинополя — башня Леандра (ее также называют Девичьей башней). По одной из версий, считается, что башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля персидских кораблей, а по другой — что она возникла в период правления императора Константина Великого. Множество известных произведений посвящено этой, уже ставшей культовой, башенке. Один из мифов гласит: в самые давние времена юноша по имени Леандр влюбился в жрицу богини Афродиты, Геро, которая жила в Девичьей башне (Kiz Kulesi). Каждую ночь влюбленный плавал к своей Геро, а ориентиром ему служил факел, который зажигала девушка. Однажды огонь потух и несчастный Леандр, блуждая в поисках дома возлюбленной, утонул. Лишь утром волны донесли до Геро эту страшную новость. Ее сердце не выдержало горя, и девушка в отчаянии бросилась в воды Босфора, желая скорее встретиться со своим возлюбленным. Если дождаться специальных предложений, то билет на самолет можно купить за 8 000 в обе стороны (Turkish Airlines или Pegasus Airlines).

Дом Джульетты, Верона

Этот тихий город на северо-востоке Италии уже давно стал обязательным для посещения практически у каждой пары. И это неудивительно, ведь именно здесь можно найти дом XIII века, в котором, согласно легенде, жила Джульетта. Когда-то этот пятиэтажный особняк, построенный недалеко от площади Пьяцца Эрбе, принадлежал роду Даль Капелло, который и стал прообразом Капулетти. В конце XVII века особняк был продан семье Риззарди и стал служить в качестве постоялого двора. Однако герб семейства Капелло — мраморная шляпа — до сих пор украшает арку, ведущую во внутренний двор. Настоящую популярность дом Джульетты приобрел после выхода в 1930 году художественного фильма о влюбленных из Вероны. В 1972 году во дворике с балконом, стоя под которым Ромео признавался в любви своей возлюбленной, была установлена статуя Джульетты. Существует традиция: если написать письмо шекспировской героине, то настоящая любовь обязательно найдет отправителя. Есть и еще один пикантный обычай: считается, что прикосновение к груди бронзовой Джульетты приносит счастье. Даже если этот День всех влюбленных вы встречаете в одиночестве, не отчаивайтесь. Отправляйтесь в путешествие по прекрасной Италии в одиночку! Зайдите в гости к Джульетте, напишите письмо с заветным желанием и отведайте самой вкусной пасты на свете в одной из местных тратторий. Прямой перелет авиакомпанией S7 до Вероны из Москвы обойдется в 13 000 рублей.

Памятник Русалочке, Копенгаген

Кто из нас не знает трогательную историю молодой девушки, которая ради встречи со своим возлюбленным была готова отдать жизнь? Конечно, это Русалочка. Памятник ей в столице Дании уже почти сто лет является одним из главных символов города. Грустная сказка о настоящей преданности и ничего не требующей взамен любви до сих пор вдохновляет многих на романтические поступки и подвиги во имя высоких чувств. Влюбленная в прекрасного принца маленькая Русалочка, ни минуты не сомневаясь, отдает колдунье свой голос, для того чтобы получить взамен хвоста ноги и иметь возможность всего несколько дней побыть на суше вместе со своим принцем и попробовать очаровать его. Но, как часто бывает, молодой человек влюбляется в другую, обрекая Русалочку на гибель. Она отказывается от новой сделки с колдуньей, которая предлагает ей сохранить жизнь и своими руками убить возлюбленного. Конечно, любовь побеждает. Но конец у этой истории печален: девушка бросается в море и обращается в морскую пену. С Aeroflot до столицы Дании и обратно можно слетать за 14 000 рублей.

Тракайский замок, Вильнюс

Совсем недалеко от Вильнюса, в «озерном городке» Тракай, бывшей резиденции литовских князей, расположен самый большой из сохранившихся в стране старинных замков (XIV-XV вв.). Это место, воспетое во многих стихах и поэмах, способно своим величием и красотой покорить каждого, оно окутано легендами и тайнами, а воды, окружающие замок, еще хранят в себе образы живших в нем знатных особ. Местные жители говорят, что эта крепость на воде появилась вовсе не для обороны — она была воздвигнута по желанию женщины. Бируте, жене тракайского и жемайтского князя Кястутиса, не нравилось жить в Старом Тракае, о чем она не уставала говорить своему супругу. По сравнению с ее родной Палангой здесь было слишком мало водоемов и не так красиво, как в родных местах. Для того чтобы угодить любимой женщине, князь в начале XIV века приступил к строительству замка на острове, окруженном озерами. Отправляйтесь сюда за вдохновением, прогуляйтесь по замысловатым коридорам и полюбуйтесь на изящные фрески — Тракайский замок не оставит вас равнодушными. С помощью онлайн-сервиса для поиска и покупке билетов на автобусы Busfor до Вильнюса можно добраться за 6 000 рублей в одну сторону.

Поцелуев мост, Санкт-Петербург

Этот мост — один из старейших и знаковых в Петербурге. Сколько легенд сложилось вокруг этого места — и не сосчитать! Построенный в XVIII веке купцом Поцелуевым, владеющим находившимся неподалеку питейным заведением «Поцелуй», мост со временем превратился в одно из самых романтичных мест в городе. И неудивительно. Говорят, что именно в XVIII веке, когда границы города доходили лишь до реки Мойки, он служил жителям, которым по разным причинам приходилось покидать город, местом встреч и прощаний. Кроме того, считается, что Поцелуевым мост назван так оттого, что он ведет прямо к воротам Гвардейского флотского экипажа, и именно на нем с моряками, уходящими в море на несколько месяцев или даже лет, прощались их подруги. Кроме того, сохранилось и древнее предание, что в старые добрые времена на мосту встречались влюбленные, которые по каким-то причинам должны были скрывать свои чувства. Как бы то ни было, совсем не важно, какая из историй на самом деле окажется правдой, ведь сам город и Поцелуев мост, с которого открывается прекраснейший вид на Исаакиевский собор, достойны того, чтобы вы приехали в Санкт-Петербург хотя бы на пару дней. До Северной столицы автобус Busfor отвезет вас меньше чем за 1 000 рублей.

Водопады Мужские слезы и Женские слезы, Гагры

В давние времена в горах Абхазии жила влюбленная пара. Амра была так красива, что о ее красоте слагали легенды, а русалки в горных водах завидовали ей. Ахра же был отважным и смелым юношей, без ума влюбленным в Амру. Однажды злая русалка обманом, приняв образ юноши, завлекла девушку в свои объятия и попыталась сбросить несчастную со скалы. Амра молила о пощаде, и слезы, рекой струящиеся из ее глаз, падали в речную воду. Бог воды разгневался на русалку, которая пыталась лишить жизни невинного человека, и превратил ее в камень, но вместе с ней обернулась и Амра, так и не сумевшая вырваться из ее рук. Ахра же, отправившийся на охоту, вдруг почувствовал сильнейшую боль в сердце и понял: его возлюбленной грозит беда. От беспомощности он обронил слезу, зная, что уже не спасет свою любимую. С тех пор на местах, где на землю упали слезы двоих разделенных судьбой влюбленных, с гор текут потоки кристально чистой воды. Если вы решите отправиться в путешествие по Абхазии, обязательно заезжайте посмотреть на водопады Мужские слезы и Женские слезы, которые расположены совсем недалеко от озера Рица. Есть также легенда, что водопад Женские слезы исполняет желания: все деревья, окружающие водопад, увешаны лоскутками и лентами с написанными на них заветными желаниями. Летом до Сочи можно долететь на самолете за 8 000 рублей (билет в обе стороны).

Озеро Абрау, Новороссийск