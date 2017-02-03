5 городов, которые стоит посетить весной

Зима пока не отступила, но мы уже считаем дни до прихода тепла, потихоньку обновляем гардероб и начинаем планировать отпуск и поездки на праздники. Мы подготовили список из пяти городов, где особенно приятно будет провести свои маленькие каникулы.

Амстердам, Нидерланды

Как добраться: на самолете за 14 000 рублей туда-обратно

Весна — время цветения сакуры в Японии и лучшее время года, когда можно собственными глазами увидеть цветущие бескрайние тюльпановые поля в Нидерландах. Фестиваль тюльпанов проходит в Голландии каждый год. С 1 по ‪30 апреля‬ по всему Амстердаму можно увидеть красивейшие композиции, составленные из весенних цветов, а с 23 по ‪24 апреля‬ — поприсутствовать на масштабном Параде цветов. Однако лучше всего отправиться и полюбоваться на настоящий символ Голландии — поля, сплошь засаженные тюльпанами. Одно из самых знаменитых мест во всей Европе — королевский парк Кекенхоф. Он занимает более 32 гектаров, на которых растут и радуют посетителей более четырех с половиной миллионов цветов. Ежегодно его посещает более 900 тысяч человек. Планировать путешествие в королевство тюльпанов, бронировать гостиницы и автомобили лучше всего уже сейчас. Апрель и май — самое популярное время для посещения Нидерландов.

Сигнахи, Грузия

Как добраться: из Москвы на автобусе Busfor до Тбилиси за 3 700 рублей, далее — местными автобусами

Этот небольшой и очень живописный город в грузинском регионе Кахетия по праву можно назвать одним из самых красивых мест в Грузии. Добраться в Сигнахи из Тбилиси совсем несложно: автостанция расположена рядом со станцией метро Самгори, а автобусы отходят каждые два часа. В город любви, названный так за работающий круглосуточно ЗАГС, сотрудники которого готовы расписать всех желающих даже без подачи документов заранее, стоит приезжать ранней весной. Сигнахи станет идеальным местом для романтической поездки. Прогулки по пустынным улочкам этого города, пропитанного чарующими ароматами вина и историями о прекрасной царице Тамаре, очаруют даже заядлого путешественника. В пределах 50 км от Сигнахи находятся древнейший монастырь Некреси с самой вкусной водой в Грузии, крепость Греми, два крупнейших города винного Кахетинского региона Кварели и Телави, Лагодехский заповедник и другие достопримечательности, по красоте с которыми сможет соревноваться лишь невероятная грузинская природа.

Лондон, Англия

Как добраться: на самолете за 11 000 рублей туда-обратно с пересадкой в Риге

Не так уж много в мире людей, у которых Англия ассоциируется не с моросящим дождем и туманами, а с цветами и весенним настроением. Однако, если вам доведется побывать в Лондоне весной, вы уже никогда не назовете эту страну дождливой и серой. Одно из чудес туманного Альбиона — цветущие весной крокусы, которые распускают свои белые, желтые, фиолетовые и сиреневые бутончики и цветут во всех лондонских парках, услаждая взоры туристов и местных жителей. Некоторые даже выезжают полюбоваться этими ранними весенними цветами в пригород — юго-западнее Лондона эти ароматные поля поразят вас своей первозданной красотой и свежестью, унося прочь от городского шума и навстречу весне.

Ницца, Франция

Как добраться: на самолете за 12 500 рублей туда-обратно с пересадкой в Цюрихе

Весна — удивительное время, которое ассоциируется с любовью, пробуждением природы и летними грозами, а вот для французов символом весны стала тыква. В конце марта в Ницце, в садах Симие, проходит ежегодный фестиваль, посвященный этому яркому овощу: город украшают расписные тыквы и всевозможные изделия, вырезанные из них, а в ресторанах, конечно же, угощают вкуснейшими блюдами — голодными и без впечатлений с этого фестиваля вам уйти не удастся. В честь праздника вас повсюду будут встречать изображения тыкв и со всех уголков города до вас обязательно донесутся звуки традиционного прованского оркестра. Посетите цветочный рынок на площади Кур-Солей, пройдитесь по Английскому променаду, насладитесь морским воздухом — и, возможно, вам тоже удастся посмотреть на эту весну по-новому.

Углич, Россия

Как добраться: на автобусе из Москвы за 800 рублей