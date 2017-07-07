15 мест, которые нужно обязательно посетить в Лондоне

Великобритания продолжает быть одним из самых популярных туристических направлений, а в Лондоне русскую речь можно услышать буквально на любом углу. Для тех, кто пока не открыл все прелести Туманного Альбиона или собирается в очередной раз исследовать британскую столицу – места, которые обязательно стоит включить в список обязательных к посещению.

Где жить

Для тех, кто собрался в Лондон основательно и надолго и привык ценить собственный комфорт превыше всего, сложно придумать более идеальный вариант, чем Grosvenor House Suites by Jumeirah Living, расположенный в центральном Мэйфэйре с живописным видом на Гайд-парк. Строго говоря, Grosvenor House мало похож на отель в его стандартном виде – скорее на зашкаливающе роскошные апартаменты, где принято чуть ли не заблаговременно исполнять каждое желание гостя. Номера выглядят как элегантно обставленные квартиры со своей спальней, гостиной, кухней и столовой, а перед заселением предлагают заполнить подробную анкету, в которой можно указать все необходимое для комфортного пребывания в Лондоне – хоть необходимый спортивный тренажер, которого днем с огнем не сыщешь в городе, хоть подробный список продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике. Можно быть уверенным: к прибытию все указанное будет ждать в номере.

Grosvenor House Suites by Jumeirah Living

Фантастический уровень сервиса и полная приватность и безопасность – плюсы, которые заслужили Grosvenor House Suites безупречную репутацию и популярность среди звезд и сильных мира сего. Что касается безопасности, этому в отеле уделяется особое внимание. Начиная от самого входа, который не так просто распознать с улицы (никаких крупных вывесок и табличек, только лаконичная прозрачная дверь с гравировкой), заканчивая системой прохода в отель – попасть внутрь без карточки, брони или специального приглашения, о котором будут оповещены сотрудники, попросту невозможно.

Grosvenor House Suites by Jumeirah Living

В Grosvenor House Suites принято селиться надолго. Сотрудники рассказывают, что некоторые номера забронированы годами. Это легко объяснить – там делают абсолютно все, чтобы у гостей появилось ощущение дома, а не временного ночлега в очередном безликом отеле. Хочется организовать званый ужин – не проблема: сообщите об этом консьержу и он организует кейтеринг и официантов прямо в номере, решили привести себя в форму – в отеле есть свой личный тренер Кэтрин Тилбери – энергичная девушка может составить программу тренировок любой сложности или помочь расслабить мышцы после перелета или сложного дня. И так буквально со всем. Желания там принято не только выполнять, но и предугадывать. Для этого к услугам гостей круглосуточно работает консьерж, для которого, кажется, нет ничего невозможного. Стоит только обмолвиться, и он организует любой самый фантастический сценарий: достанет билеты на закрытую премьеру, выбьет столик в самом популярном ресторане или приглашение на скачки в Аскоте.

Grosvenor House Suites by Jumeirah Living

Особый шик – пожить в одном из двух пентхаусов: Mayfair или Knightsbridge. У огромных апартаментов, опоясанных террасой, отдельный вход и такое количество комнат, что в них без труда можно заблудиться, переходя от гостиной с безупречно настроенным роялем в комнату для просмотра кино.

Grosvenor House Suites by Jumeirah Living

Более светский вариант отеля – легендарный Jumeirah Carlton Tower в Найтсбридже. В 1960-х Carlton Tower был самым высоким отелем в Лондоне и отметился в десятках модных съемок в глянце, облюбовавшем его крышу. В числе дополнительных бонусов – ключ от частного парка напротив, свои теннисные корты (и это в самом центре города) и отменные рестораны. В лобби часто бывает не сесть из-за наплыва гостей в изысканную чайную Chinoiserie. Абсолютный must в меню – специальные предложения, которые шеф-повар изобретает к главным городским событиям и праздникам.

Chinoiserie в Jumeirah Carlton Tower

О столике в культовом ресторане The Rib Room тоже лучше позаботиться заблаговременно – о здешних стейках ходят легенды, а часть меню осталась неизменной с открытия ресторана в 1960-х. Не менее популярен и бар при ресторане, куда местные и постояльцы заглядывают на small talk и аперитив из внушительной барной карты с классическими и фирменными коктейлями. К слову, сейчас ресторан закрыт на глобальную реновацию, но скоро откроется под руководством нового шефа - обладателя мишленовской звезды Тома Керриджа. Удовлетворив базовые потребности в еде и ночлеге, в Carlton Tower можно найти все необходимое, чтобы побаловать тело и душу – там расположено одно из лучших спа в городе The Peak Health Club & Spa с фитнес-клубом и рестораном здоровой кухни. В спа-меню: обертывания, массаж и десятки процедур для лица и тела, перед которыми настоятельно советуют заглянуть в бассейн, джакузи, сауну и парные.

The Peak Health Club & Spa

Подготовиться к выходу после спа можно в отельном салоне красоты, а после – отправиться на шопинг, благо Carlton Tower расположен в двух шагах от Harrods, Harvey Nichols и Слоун-стрит, где находятся бутики всех люксовых марок.

Jumeirah Carlton Tower

Куда отправиться первым делом

Если с главными достопримечательностями города все более или менее понятно – список самых заинстаграмленных мест города не меняется годами, то в плане музейной программы в Лондоне все не так очевидно. Из десятков столичных музеев ELLE выбирает Музей Виктории и Альберта и галерею Saatchi. Выбор очевиден: первый – крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна и главная площадка для fashion-выставок, пожалуй, во всей Европе, а второй – беспроигрышный вариант для всех любителей современного искусства с безупречным подходом к составлению экспозиций.

Галерея Saatchi

Пока в Москве синоптики прогнозируют, что настоящего лета можно не ждать, лондонцам повезло больше – температура стабильно держится в районе 25 градусов, а, значит, вся активность перемещается из душных помещений на улицу. Так, если поездка в Лондон запланирована на ближайшие даты, стоит отметить, что в Риджентс-парке работает летний театр на открытом воздухе, в программе которого «Повесть о двух городах», «Иисус Христос – супервезда» и другие легендарные постановки. На крыше Bussey Building открыт Rooftop Cinema Club с идеальной подборкой кинохитов разных лет и роскошным видом на город. Сменить городской пейзаж на цветущий сад можно в The Roof Gardens. Прогулка по садам с впечатляющим панорамным видом на город не будет стоить ни копейки. Там же можно поужинать в ресторане Babylon. Сады и ресторан суперпопулярны и то и дело бронируются под частные вечеринки, так что перед посещением лучше удостовериться, что в выбранный день там ничего не планируется. Если не повезет и место окажется закрыто, есть чуть более традиционная, но не менее озелененная альтернатива – ресторан The Ivy Chelsea Garden с утопающей в растениях и пальмах террасой.

The Roof Gardens

К вопросу о ресторанах и еде. Из относительно новых и популярных мест в городе – кафе Cereal Killer, которое скорее не про еду, а про ностальгию и фан – там собраны сотни видов сухих завтраков со всего мира. Более здоровая, но не менее посещаемая гастрономическая точка – кафе Farmacy, которое определенно завоюет сердца странствующих веганов и сыроедов. Если же строгие ограничения в еде не про вас, но душа просит экзотики, советуем отправиться на бранч в индийский Dishoom или в Royal Albert Hall, где по воскресеньям предлагают начать день с Bloody Mary под живое выступление лучших джазовых музыкантов.

Dishoom

В списке ресторанов, названия которых стоит запомнить перед поездкой в Лондон, - стабильно переполненные китайский Hakkasan Mayfair с мишленовской звездой, мегапопулярный The Chiltern Firehouse с акцентом на сезонных продуктах и мясной Hawksmoor. О брони столика на ужин в каждом из них придется побеспокоиться заранее, но это беспокойство точно себя оправдает – еда будет гарантированно первоклассной, а соседями могут оказаться звезды первой величины. Если после идеального ужина хочется продолжения, стоит заглянуть в бар Artesian – местные бармены – настоящие рок-звезды своей индустрии.