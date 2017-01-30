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30 января 2017Большакова Елена

10 странных вещей, которые считаются привлекательными в других странах

Необычные стандарты красоты

Существуют ли универсальные стандарты красоты? Глядя на профили популярных Instagram-блогеров, может показаться, что ответ на этот вопрос положительный. Но на самом деле, если посмотреть на страны с иным менталитетом, окажется, что идеал женской привлекательности в других государствах выглядит несколько иначе, чем в России. Как именно? Смотрите в обзоре ELLE.


Неровные зубы

Неровные зубы

Несмотря на то, что в большинстве стран стандартом красоты является так называемая «голливудская улыбка», в Японии куда более привлекательными считаются девушки с неровным рядом передних зубов. По мнению местных жителей, выдающиеся вперед резцы смотрятся очень мило и трогательно. Хотя стоит отметить, что операция по «искривлению» зубов пользуется популярностью не только среди представительниц прекрасного пола, но и среди мужчин.


Пышные женщины

Пышные женщины

В течение многих веков пышные женщины считались эталоном красоты и привлекательности. Но двадцатый век внес свои коррективы, сделав своими иконами таких моделей, как Твигги и Кейт Мосс, вес которых едва достигает отметки 50 килограммов. Но, как оказалось, не везде прижился тренд на худобу. В Мавритании женщины, которые не могут похвастаться пышными формами, имеют все шансы не выйти замуж. Из-за этого родители слишком стройных девочек даже сажают их на специальную диету, чтобы по достижении возраста невесты они могли соблазнить потенциального жениха не только своим умением вкусно готовить, но и несколькими рядами складок на животе.

Чрезмерный макияж

Чрезмерный макияж

Вот уже какой сезон европейские визажисты поют оды естественной красоте. Но жительницам Багамских островов явно не пришелся по душе этот тренд. Островитянки продолжают использовать в своем повседневном макияже самые невообразимые оттенки, нанося на веки бирюзовый, желтый, оранжевый, красный и зеленый одновременно. Все это потому, что местные мужчины предпочитают ярких женщин — в прямом и переносном смысле.

Повязка на лице

Повязка на лице

Как ни странно, но в Иране не принято скрывать свои пластические операции, особенно если они проходили на лице. Все потому, что для иранцев возможность обратиться к хирургу и исправить, скажем, форму носа — признак статуса и достатка. Поэтому не удивляйтесь, если увидите на улицах Тегерана мужчин и женщин с повязкой на носу.

Белая кожа

Белая кожа

В отличие от большинства российских женщин, которые считают своим долгом, отправляясь в отпуск, привезти оттуда, помимо приятных впечатлений и пары лишних килограммов, шоколадный загар, азиатские женщины и мужчины, наоборот, стараются избегать прямых солнечных лучей и считают, что именно абсолютно белая кожа является эталоном красоты.

Длинная шея

Длинная шея

Нельзя сказать, что исключительно в племени падаунг в Мьянме ценятся женщины с длинными шеями, но все же в данной местности это является одним из главных критериев оценки женской привлекательности.

Сросшиеся брови

Сросшиеся брови

Не только мексиканская художница Фрида Калло считала свои сросшиеся на переносице брови крайне привлекательными. В некоторых районах Таджикистана женщины специально подкрашивают себе область на переносице, так как уверены, что сросшиеся брови — знак избранности.

Миниатюрные женщины

Миниатюрные женщины

В отличие от латиноамериканок, которые любят подчеркивать свои женственные формы, азиатские женщины предпочитают скрывать свою гендерную идентичность, чтобы оставаться в глазах своих мужчин хрупкими и миниатюрными девушками. Стоит ли напоминать, что в Древнем Китае девочкам с 4-5 лет начинали бинтовать ноги, чтобы замедлить их рост.

Атлетическая фигура

Атлетическая фигура

Хотя в настоящее время это можно назвать уже общемировым стандартом красоты, но все же Австралия стала первой страной, где атлетическое телосложение у женщин превратилось в настоящий тренд. Все потому, что австралийки большую часть времени проводят на пляже в бикини.


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