10 странных вещей, которые считаются привлекательными в других странах

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Необычные стандарты красоты
Существуют ли универсальные стандарты красоты? Глядя на профили популярных Instagram-блогеров, может показаться, что ответ на этот вопрос положительный. Но на самом деле, если посмотреть на страны с иным менталитетом, окажется, что идеал женской привлекательности в других государствах выглядит несколько иначе, чем в России. Как именно? Смотрите в обзоре ELLE.
Несмотря на то, что в большинстве стран стандартом красоты является так называемая «голливудская улыбка», в Японии куда более привлекательными считаются девушки с неровным рядом передних зубов. По мнению местных жителей, выдающиеся вперед резцы смотрятся очень мило и трогательно. Хотя стоит отметить, что операция по «искривлению» зубов пользуется популярностью не только среди представительниц прекрасного пола, но и среди мужчин.
В течение многих веков пышные женщины считались эталоном красоты и привлекательности. Но двадцатый век внес свои коррективы, сделав своими иконами таких моделей, как Твигги и Кейт Мосс, вес которых едва достигает отметки 50 килограммов. Но, как оказалось, не везде прижился тренд на худобу. В Мавритании женщины, которые не могут похвастаться пышными формами, имеют все шансы не выйти замуж. Из-за этого родители слишком стройных девочек даже сажают их на специальную диету, чтобы по достижении возраста невесты они могли соблазнить потенциального жениха не только своим умением вкусно готовить, но и несколькими рядами складок на животе.
Вот уже какой сезон европейские визажисты поют оды естественной красоте. Но жительницам Багамских островов явно не пришелся по душе этот тренд. Островитянки продолжают использовать в своем повседневном макияже самые невообразимые оттенки, нанося на веки бирюзовый, желтый, оранжевый, красный и зеленый одновременно. Все это потому, что местные мужчины предпочитают ярких женщин — в прямом и переносном смысле.
Как ни странно, но в Иране не принято скрывать свои пластические операции, особенно если они проходили на лице. Все потому, что для иранцев возможность обратиться к хирургу и исправить, скажем, форму носа — признак статуса и достатка. Поэтому не удивляйтесь, если увидите на улицах Тегерана мужчин и женщин с повязкой на носу.
В отличие от большинства российских женщин, которые считают своим долгом, отправляясь в отпуск, привезти оттуда, помимо приятных впечатлений и пары лишних килограммов, шоколадный загар, азиатские женщины и мужчины, наоборот, стараются избегать прямых солнечных лучей и считают, что именно абсолютно белая кожа является эталоном красоты.
Нельзя сказать, что исключительно в племени падаунг в Мьянме ценятся женщины с длинными шеями, но все же в данной местности это является одним из главных критериев оценки женской привлекательности.
Не только мексиканская художница Фрида Калло считала свои сросшиеся на переносице брови крайне привлекательными. В некоторых районах Таджикистана женщины специально подкрашивают себе область на переносице, так как уверены, что сросшиеся брови — знак избранности.
В отличие от латиноамериканок, которые любят подчеркивать свои женственные формы, азиатские женщины предпочитают скрывать свою гендерную идентичность, чтобы оставаться в глазах своих мужчин хрупкими и миниатюрными девушками. Стоит ли напоминать, что в Древнем Китае девочкам с 4-5 лет начинали бинтовать ноги, чтобы замедлить их рост.
Хотя в настоящее время это можно назвать уже общемировым стандартом красоты, но все же Австралия стала первой страной, где атлетическое телосложение у женщин превратилось в настоящий тренд. Все потому, что австралийки большую часть времени проводят на пляже в бикини.
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