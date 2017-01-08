Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

08 января 2017

Праздничный календарь ELLE: что делать 8 января?

Что читать и смотреть, куда ходить и чем заниматься – составляем насыщенный план действий на каждый день, чтобы провести новогодние праздники максимально интересно

Цитата дня

«Ночью может быть либо страшно, либо волшебно, в зависимости от компании». Туве Янссон

Примета дня

Первые сутки после Рождества предназначены для почитания всех женщин (мам, бабушек, супруг, дочерей). В этот день им запрещается работать по дому, а, чтобы не заскучать (по мнению древних славян без хлопот по хозяйству женщина не находила себе места) — отправиться колядовать. Прекрасная современная альтернатива — если распевать на улице «Коляда, коляда, отворяй ворота» вы все-таки не собираетесь — провести 8 января с близкими подругами или устроить спа-девичник.

Николай Горбунов: «Дом на хвосте паровоза»

Праздничный календарь ELLE: что делать 8 января?

Завершение долгих праздников – отличное время, чтобы подумать, где провести следующий отдых. Поэтому книгу Николая Горбунова «Дом на хвосте паровоза» просто необходимо иметь к этому моменту в своей библиотеке. Издание – настоящий путеводитель по Европе Ганса Христиана Андерсена. Хотите знать, где в реальности спит Хольгер Датчанин, где обитает Маленький Тук и что ветер рассказывает о Вальдемаре До? Тогда вам наверняка понравится эта книга. С помощью нее, отправившись в Европу, вы сможете посетить все главные сказочные места: что важно, издание сопровождено картами и «фотографиями местности» – это гораздо круче, чем любой электронный навигатор, поверьте.


Сериал: «Изумрудный город»

Праздничный календарь ELLE: что делать 8 января?

Наконец, последнее, что стоит обязательно сделать на праздниках – выбрать свежий сериал, за которым можно будет следить весь год. На эту роль один из главных претендентов – «Изумрудный город», снятый режиссером Тарсемом Сингхом, знаменитым по завораживающе красивому фильму «Запределье» и атмосферной ленте «Клетка». Классическая история от сказочника Фрэнка Баума значительно переработана для сериала: атмосфера стала мрачнее, а главные вопросы книги – значительнее и глубже. Будет, чем насладиться и над чем подумать.

Здоровая привычка

Занимайтесь любовью не реже одного раза в неделю — польза доказана сотнями исследований. Например, именно такая частота интимной близости позволяет организму не только вырабатывать иммуноглобулин А – антитела, повышающий иммунитет, но и коллаген, препятствующий старению кожи.

Праздничный календарь ELLE: что делать 7 января?Необычный арт-отель имени Чехова

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиФото дня: Сергей Лазарев впервые показал двухлетнего сына
ЗдоровьеБолезненная худоба: чем опасны диеты
Звезды«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.