Праздничный календарь ELLE: что делать 8 января?

Цитата дня

«Ночью может быть либо страшно, либо волшебно, в зависимости от компании». Туве Янссон

Примета дня

Первые сутки после Рождества предназначены для почитания всех женщин (мам, бабушек, супруг, дочерей). В этот день им запрещается работать по дому, а, чтобы не заскучать (по мнению древних славян без хлопот по хозяйству женщина не находила себе места) — отправиться колядовать. Прекрасная современная альтернатива — если распевать на улице «Коляда, коляда, отворяй ворота» вы все-таки не собираетесь — провести 8 января с близкими подругами или устроить спа-девичник.

Николай Горбунов: «Дом на хвосте паровоза»

Завершение долгих праздников – отличное время, чтобы подумать, где провести следующий отдых. Поэтому книгу Николая Горбунова «Дом на хвосте паровоза» просто необходимо иметь к этому моменту в своей библиотеке. Издание – настоящий путеводитель по Европе Ганса Христиана Андерсена. Хотите знать, где в реальности спит Хольгер Датчанин, где обитает Маленький Тук и что ветер рассказывает о Вальдемаре До? Тогда вам наверняка понравится эта книга. С помощью нее, отправившись в Европу, вы сможете посетить все главные сказочные места: что важно, издание сопровождено картами и «фотографиями местности» – это гораздо круче, чем любой электронный навигатор, поверьте.



Сериал: «Изумрудный город»

Наконец, последнее, что стоит обязательно сделать на праздниках – выбрать свежий сериал, за которым можно будет следить весь год. На эту роль один из главных претендентов – «Изумрудный город», снятый режиссером Тарсемом Сингхом, знаменитым по завораживающе красивому фильму «Запределье» и атмосферной ленте «Клетка». Классическая история от сказочника Фрэнка Баума значительно переработана для сериала: атмосфера стала мрачнее, а главные вопросы книги – значительнее и глубже. Будет, чем насладиться и над чем подумать.

Здоровая привычка