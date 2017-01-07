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Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

07 января 2017

Праздничный календарь ELLE: что делать 7 января?

Что читать и смотреть, куда ходить и чем заниматься – составляем насыщенный план действий на каждый день, чтобы провести новогодние праздники максимально интересно

Чарльз Диккенс: «Оливер Твист»

Праздничный календарь ELLE: что делать 7 января?

Чарльз Диккенс – один из самых знаменитых классиков английской литературы XIX века. Многие его произведения написаны в духе так называемого «христианского реализма», когда в конце произведения злодеи обязательно наказываются, а хорошие герои непременно получают заслуженный happy end. Одна из таких книг – история об Оливере Твисте. И пусть счастливый конец кажется даже наивным, когда еще, как не в Рождество, стоит верить в доброе, хорошее и вечное?

Кино: «Рыба-мечта»

Праздничный календарь ELLE: что делать 7 января?

В России не так давно начали снимать мейнстримовское кино, но довольно быстро научились делать это очень хорошо. Фильм «Рыба-мечта» с талантливым Владимиром Мишуновым в роли питерского интеллигента и загадочной Северией Янушаускайте, которая играет роковую таинственную красотку, позиционируется авторами, как «сказка для взрослых». И это, действительно, так. Медленное завораживающее кино с эротическими сценами приятно смотреть вечером после долгого ленивого дня, и, хорошенько подумав, стоит дать свой ответ на главный философский вопрос фильма: чего больше в людях – животного или человеческого?


Праздничный календарь ELLE: что делать 6 января?Необычный арт-отель имени Чехова

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