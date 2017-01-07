Праздничный календарь ELLE: что делать 7 января?

Чарльз Диккенс – один из самых знаменитых классиков английской литературы XIX века. Многие его произведения написаны в духе так называемого «христианского реализма», когда в конце произведения злодеи обязательно наказываются, а хорошие герои непременно получают заслуженный happy end. Одна из таких книг – история об Оливере Твисте. И пусть счастливый конец кажется даже наивным, когда еще, как не в Рождество, стоит верить в доброе, хорошее и вечное?

В России не так давно начали снимать мейнстримовское кино, но довольно быстро научились делать это очень хорошо. Фильм «Рыба-мечта» с талантливым Владимиром Мишуновым в роли питерского интеллигента и загадочной Северией Янушаускайте, которая играет роковую таинственную красотку, позиционируется авторами, как «сказка для взрослых». И это, действительно, так. Медленное завораживающее кино с эротическими сценами приятно смотреть вечером после долгого ленивого дня, и, хорошенько подумав, стоит дать свой ответ на главный философский вопрос фильма: чего больше в людях – животного или человеческого?