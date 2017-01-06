Праздничный календарь ELLE: что делать 6 января?

Цитата дня

«Каждую минуту, когда вы злитесь на кого-то, вы теряете 60 секунд счастья, которое вы никогда не вернете». Уилл Роджерс

Примета дня

В этот день православные во всем мире отмечают вечер перед Рождеством — Сочельник. С появлением на небе первой звезды семья собирается за праздничным столом, на котором по традиции стоят 12 постных блюд: горох (знак возрождения), капуста (надежность), рыба (жертва), узвар (очищение от плохого), борщ (ежедневный труд), блины (солнце), голубцы (любовь к ближнему), вареники (достаток), каша (семья), пирожки (счастье), пампушки (вечная жизнь). Но самое главное рождественское угощение — кутья — пшеничная каша, пропитанная медом, с маком, грецкими орехами и изюмом. На стол, застеленный белой скатертью, обязательно ставят свечу — символ первой звезды.

Николай Гоголь: «Ночь перед Рождеством»

История про Вакулу, Оксану и Черта уже больше 150 лет увлекает читателей – так что не стоит отказывать себе в радости вновь перечесть классический рассказ Николая Васильевича Гоголя. Персонажи, знакомые с детства, всегда открываются с новой стороны, когда возвращаешься к подобным текстам. Кстати, можете даже попробовать прочитать «Ночь перед Рождеством» вслух в кругу семьи – так будет даже веселее!

Кино: «Кредо убийцы»

Те, кому не по душе тихое мирное чтение русской классики, могут отправиться на одну из главных премьер начала 2017 года: долгожданную экранизацию игры «Кредо убийцы». В центре внимания – история «средневекового супергероя», ассасина в исполнении Майкла Фассбендера. Кстати, его звездной напарницей в фильме является прекрасная Марион Котийяр – проверенный дуэт еще со времен прошлогоднего «Макбета». Исторические декорации, масштабные погони и любовная история – прилагаются.

Здоровая привычка