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Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

06 января 2017

Праздничный календарь ELLE: что делать 6 января?

Что читать и смотреть, куда ходить и чем заниматься – составляем насыщенный план действий на каждый день, чтобы провести новогодние праздники максимально интересно

Цитата дня

«Каждую минуту, когда вы злитесь на кого-то, вы теряете 60 секунд счастья, которое вы никогда не вернете». Уилл Роджерс

Примета дня

В этот день православные во всем мире отмечают вечер перед Рождеством — Сочельник. С появлением на небе первой звезды семья собирается за праздничным столом, на котором по традиции стоят 12 постных блюд: горох (знак возрождения), капуста (надежность), рыба (жертва), узвар (очищение от плохого), борщ (ежедневный труд), блины (солнце), голубцы (любовь к ближнему), вареники (достаток), каша (семья), пирожки (счастье), пампушки (вечная жизнь). Но самое главное рождественское угощение — кутья — пшеничная каша, пропитанная медом, с маком, грецкими орехами и изюмом. На стол, застеленный белой скатертью, обязательно ставят свечу — символ первой звезды.

Николай Гоголь: «Ночь перед Рождеством»

Праздничный календарь ELLE: что делать 6 января?

История про Вакулу, Оксану и Черта уже больше 150 лет увлекает читателей – так что не стоит отказывать себе в радости вновь перечесть классический рассказ Николая Васильевича Гоголя. Персонажи, знакомые с детства, всегда открываются с новой стороны, когда возвращаешься к подобным текстам. Кстати, можете даже попробовать прочитать «Ночь перед Рождеством» вслух в кругу семьи – так будет даже веселее!

Кино: «Кредо убийцы»

Праздничный календарь ELLE: что делать 6 января?

Те, кому не по душе тихое мирное чтение русской классики, могут отправиться на одну из главных премьер начала 2017 года: долгожданную экранизацию игры «Кредо убийцы». В центре внимания – история «средневекового супергероя», ассасина в исполнении Майкла Фассбендера. Кстати, его звездной напарницей в фильме является прекрасная Марион Котийяр – проверенный дуэт еще со времен прошлогоднего «Макбета». Исторические декорации, масштабные погони и любовная история – прилагаются.

Здоровая привычка

Улыбайтесь. Даже через силу. Даже, когда хочется плакать. Даже, когда злитесь. Даже по звонку будильника или по расписанию. Даже, когда невыносимо грустно или глупо. Многочисленные исследования показывают, что улыбка, пусть и фальшивая или наигранная, повышает настроение и понижает уровень гормона кортизола, отвечающего за стресс. А что и говорить о чудодейственном эффекте настоящей и от души!

Праздничный календарь ELLE: что делать 5 января?Необычный арт-отель имени Чехова

ELLE проекты

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