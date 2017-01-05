Праздничный календарь ELLE: что делать 5 января?

Цитата дня

«Всю жизнь мама внушала мне, что человек должен быть полезным. Она была уверена, что дарить любовь гораздо важнее, чем ее получать». Одри Хэпберн

Примета дня

Две характеристики новогодних праздников — волшебство и бесконечное застолье. Как совместить мимолетный «взгляд будущее» с приготовлением блюд? Испечь китайское печенье с предсказаниями. Кстати, традициями разламывать хрустящее лакомство, чтобы узнать заваулиалированное философское пророчество, появилась относительно недавно в США, а не в Древнем Китае, как принято считать. Так, по одной из версий, эта идея принадлежит китайскому иммигранту из Калифорнии, который решил таким образом «подбодрить» местных бродяг в начале 20 века — он раздавал на улице бесплатное печенье, а внутрь угощения складывал короткое напутствие. Чтобы стать творцом своей судьбы, достаточно сделать полоски с добрыми пожеланиями (классика — 7 х 1,2 см) и приготовить тесто. Вам понадобится 2 яйца, 1/2 стакана сахара и столько же муки, 4 стакана воды, щепотка соли, три столовые ложки растительного масла, ванильный экстракт и сливочное масло, чтобы смазать противень. Взбить белки с маслом до густой пены; отдельно смешать воду, сахар, муку и ванильный экстракт и постепенно вводить в нее белки; вымешивать тесто до полной однородности. Смазать противень или выложить его пекарской бумагой. Разогреть духовку до 180 градусов, из теста сделать круги диаметром 8 см и отправить их в духовку на 5-8 минут. Достаем пластичные лепешки и внутрь каждого вкладываем предсказание, сворачиваем печенье пополам, а затем посередине (удобно делать это при помощи края чашки). Чтобы десерт не потерял форму, сложите его в небольшие чашки и оставьте остывать.

Ричард Форд: «День независимости»

Медиативный роман от лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда выходит в издательстве «Фантом Пресс». Одна из главных книг последних месяцев была написана еще в 1995 году, однако не теряет своей актуальности: сюжет построен на рассказе главного героя о двух прожитых днях своей жизни, полных размышлений, переживаний и попыток разобраться в себе. Текст, чем-то напоминающий о размеренности «Улисса» Джемса Джойса, не в пример больше насыщен действием, хотя ждать головокружительного сюжета не стоит. Прекрасное чтение для спокойного уединенного вечера, который, вы обязаны найти ради этой книги.



Театральный фестиваль в центре МАРС: «Глобус 2:0»

Галерея МАРС – важное творческое пространство на карте Москвы. Здесь проходят не только экспозиции интересных современных художников, а также лекции об искусстве и киносеансы, но и спектакли экспериментальных театральных студий. В самом конце 2016-го в МАРСе стартовал фестиваль «Глобус 2:0», который продлится в течение всех новогодних праздников. Его программу можно найти на официальном сайте галереи: добавим, что отдельного внимания заслуживает постановка «Узбек» талантливого молодого театрального режиссера Талгата Баталова. Обещаем: скучно вам точно не будет – будет очень интересно.

Здоровая привычка