Праздничный календарь ELLE: что делать 4 января?

Цитата дня

«Все женщины мечтают уснуть на плече любимого человека». Фильм «Амели»

Примета дня

Если у вас в жизни пока нет традиции «каждый год, 31 числа» ходить с друзьями в баню, почему бы не начать ее с 4-го? Это отличная альтернатива спа-ритуалам — распаренная дерма становится проводником для всех полезных микроэлементов, моментально выводит вредные вещества из организма и оказывает омолаживающее действие на кожу. Самый популярный «банный» пилинг для тела — кофейный. В 30 гр топленого меда добавьте 30 гр кофейной гущи и 5 гр корицы. Если кожа сухая — капните оливкового масла. Используйте скраб после второго-третьего захода в парную, смойте средство через 7-10 минут.

Когда громкие литературные новинки прочитаны, а новогодние каникулы еще продолжаются, стоит обратить внимание на мемуарную прозу. Настоящей жемчужиной среди всех прочих автобиографических текстов стала книга Дайан Китон «Кое-что еще». Муза Вуди Аллена и одна из любимых актрис Фрэнсиса Форда Копполы рассказывает откровенную историю жизни, давая блестящий портрет не только своим известным друзьям, но и несколькими мазками изображая картину Америки 1960-1970-х годов. Лейтмотивом всей книги являются отношения Китон с матерью: здесь она предстает перед нами не звездой кино, а обычным человеком, которому приходится справляться с семейными проблемами и непониманием родственников.

Музей имени А. С. Пушкина: «Багатели» Василия Кандинского

Несмотря на праздники, многие музеи продолжают работать, так что этим непременно стоит воспользоваться – тем более, что посещение выставок стало настоящим трендом в последний год. Выставка «Багатели» проводится Музеем имени А. С. Пушкина в честь 150-летия со дня рождения Василия Кандинского. Всего в экспозиции представлено более 50 произведений известного художника. Особенно впечатляют работы, сделанные Кандинским в уникальной технике живописи по стеклу.

Здоровая привычка