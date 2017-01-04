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Стиль жизни

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04 января 2017

Праздничный календарь ELLE: что делать 4 января?

Что читать и смотреть, куда ходить и чем заниматься – составляем насыщенный план действий на каждый день, чтобы провести новогодние праздники максимально интересно

Цитата дня

«Все женщины мечтают уснуть на плече любимого человека». Фильм «Амели»

Примета дня

Если у вас в жизни пока нет традиции «каждый год, 31 числа» ходить с друзьями в баню, почему бы не начать ее с 4-го? Это отличная альтернатива спа-ритуалам — распаренная дерма становится проводником для всех полезных микроэлементов, моментально выводит вредные вещества из организма и оказывает омолаживающее действие на кожу. Самый популярный «банный» пилинг для тела — кофейный. В 30 гр топленого меда добавьте 30 гр кофейной гущи и 5 гр корицы. Если кожа сухая — капните оливкового масла. Используйте скраб после второго-третьего захода в парную, смойте средство через 7-10 минут.

Праздничный календарь ELLE: что делать 4 января?

Когда громкие литературные новинки прочитаны, а новогодние каникулы еще продолжаются, стоит обратить внимание на мемуарную прозу. Настоящей жемчужиной среди всех прочих автобиографических текстов стала книга Дайан Китон «Кое-что еще». Муза Вуди Аллена и одна из любимых актрис Фрэнсиса Форда Копполы рассказывает откровенную историю жизни, давая блестящий портрет не только своим известным друзьям, но и несколькими мазками изображая картину Америки 1960-1970-х годов. Лейтмотивом всей книги являются отношения Китон с матерью: здесь она предстает перед нами не звездой кино, а обычным человеком, которому приходится справляться с семейными проблемами и непониманием родственников.

Музей имени А. С. Пушкина: «Багатели» Василия Кандинского

Праздничный календарь ELLE: что делать 4 января?

Несмотря на праздники, многие музеи продолжают работать, так что этим непременно стоит воспользоваться – тем более, что посещение выставок стало настоящим трендом в последний год. Выставка «Багатели» проводится Музеем имени А. С. Пушкина в честь 150-летия со дня рождения Василия Кандинского. Всего в экспозиции представлено более 50 произведений известного художника. Особенно впечатляют работы, сделанные Кандинским в уникальной технике живописи по стеклу.

Здоровая привычка

Возьмите за правило регулярно слушать подкасты. Сконцентрировавшись, на слух мы воспринимаем свыше 20% информации, но редко используем это свойство на полную катушку, пропуская ценное «мимо ушей». Почему бы не прослушать между делом классную лекцию на 10-16 минут? На беговой дорожке фитнес-центра восполняйте промахи по истории, литературе и социологии с arzamas.academy; за рулем подтягивайте английский с ESL и его восторженным калифорнийским создателем — доктором Джеффом МакКилланом; отличный семинар о дизайне и архитектуре на сон грядущий — 99percentinvisible; а во время приготовления еды — sporkful, разбирающий на молекулы наши вкусовые пристрастия и историю происхождения культовых блюд.

Праздничный календарь ELLE: что делать 3 января?RES: новые коллекции фарфора

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