Праздничный календарь ELLE: что делать 3 января?

Цитата дня

«Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса». Альберт Эйнштейн

Примета дня

Сколько раз в жизни в шутку или с сожалением вы произносили поговорку: «Что упало, то пропало»? Ее происхождение связано как раз с третьим января — датой, когда на Руси чествовали святого Петра. Считалось, что в этот день нельзя делать две вещи: желать никому ничего хорошего — все произойдет с точностью наоборот, и поднимать с пола то, что обронили — можно заболеть или потерять, что-то ценное.

Ганс Христиан Андерсен: Сказки

На праздниках важно уделять много внимания детям – особенно, если в течение года времени на это постоянно не хватало. Приятным и полезным времяпрепровождением станет чтение сборника сказок Ганса Христиана Андерсена. В его текстах есть все, что нужно: запоминающийся волшебный сюжет, ненавязчивая мораль и совсем не раздражающая нравственность, а также, конечно, в них есть та самая «магия слова», которая присутствует только в произведениях гениальных людей. Уверены, сказки Андерсена понравятся не только детям, но и вам – заново!

Театр Наций: «Страсти по девочке со спичками»

В Театре Наций под руководством Евгения Миронова большая премьера – концерт-инсталляция «Страсти по девочке со спичками». Сюжет новой постановки объединяет в себе знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена и «Страсти по Матфею», раскрывая связь образа девочки и христианских святых. Тонкое и глубокое наблюдение возвращает к тому, о чем в нашей стране редко задумывались из-за советских цензурируемых мультфильмов: что большинство европейских сказочников (от Андерсена до Сельмы Лагерлеф) чаще всего вдохновлялись в своей работе именно христианскими сюжетами, только лишь придавая им форму волшебных историй. Так что новую постановку будет очень уместно посмотреть перед близящимся Рождеством.

Здоровая привычка