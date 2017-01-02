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Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

02 января 2017

Праздничный календарь ELLE: что делать 2 января?

Что читать и смотреть, куда ходить и чем заниматься – составляем насыщенный план действий на каждый день, чтобы провести новогодние праздники максимально интересно

Цитата дня

«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение». Фаина Раневская

Примета дня

В восточной практике во второй день нового года необходимо приподнести кому-то из близких красный конверт с небольшой суммой денег — это сулит финансовое благополучие и дарителю, и одариваемому. Другая традиция — запустить вечером в небо фейерверк «на богатство», ну или хотя бы зажечь бенгальский огонь или ароматическую свечу.

Себастьян Фолкс: «Там, где билось мое сердце»

Праздничный календарь ELLE: что делать 2 января?

Когда от праздника все начинают оправляться, самое время прочесть что-нибудь серьезное и сентиментальное одновременно. Новая книга знаменитого британского писателя Себастьяна Фолкса, обласканного мировой литературной критикой, как раз отлично отвечает этим требованиям. «Там, где билось мое сердце» – роман-воспоминание о Второй мировой войне, главной любви в жизни и непростых выборах, которые приходится совершать каждому человеку. Он написан от первого лица и воспринимается, как личный дневник, а потому читается максимально легко. «В этой книге есть все – любовь, секс, война, потери, история, память, идеи, дружба, соперничество… и все это вплетено в мудрое, многослойное повествование так талантливо, как это умеет именно Фолкс» – пишет The Telegraph о новой книге.


Дэвид Фре: концерт в Консерватории имени П. И. Чайковского

Праздничный календарь ELLE: что делать 2 января?

Насыщенная культурная программа – всегда верный способ приятно и с пользой провести долгие новогодние каникулы. Одним из главных событий начала года станет концерт знаменитого французского пианиста Дэвида Фре, который пройдет 4 января в Большом зале Консерватории имени П. И. Чайковского. Талантливый музыкант прославился благодаря оригинальным интерпретациям композиций Иоганна Баха и Франца Шуберта. Новый альбом пианиста только готовится к выходу, так что у московской публики есть шанс услышать материал с пластинки первой.


Здоровая привычка

Еще одна здоровая привычка, которую стоит «впустить в свою жизнь» в 2017 году — добавить в рацион противовоспалительные продукты. Ими богаты темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи) и омега-3 жирные кислоты (лосось, скумбрия). Они помогут укрепить соды, улучшить состояние кожи и волос и даже замедлить процессы старения.

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