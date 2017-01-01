Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Новый год 2017 готовимся к празднику
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

01 января 2017

Праздничный календарь ELLE: что делать 1 января?

Что читать и смотреть, куда ходить и чем заниматься – составляем насыщенный план действий на каждый день, чтобы провести новогодние праздники максимально интересно

Цитата дня

«Любое достижение начинается с решения попробовать». Михаил Барышников

Примета дня

А вы помните, что вам сегодня приснилось? В древности люди считали, что сон в ночь на 1 января характеризует весь будущий год. Возьмите на заметку!

К слову, европейская традиция встречать 1 января с красным атрибутом (это может быть платье, нижнее белье, украшение...) на этом раз совпала с цветом восточного талисмана — Огненным Петухом. Почему бы не воспользоваться этим совпадением и не примерить его самый темпераментный оттенок в первый день нового года? Даже если вы планируете провести его дома, обязательно накрасьте губы красной помадой!

Татьяна Толстая: «Войлочный век»

Праздничный календарь ELLE: что делать 1 января?

«Этот день – лишний, как бывает лишним подарок: получить его приятно, а что с ним делать – неизвестно. Этот день – короткий, короче всех остальных в году… Этот день тихий: отсмеялись вчера, отвеселились, обессилели» – так писала о 1 января Татьяна Толстая. И с ней сложно не согласиться: трудно себе придумать дело, когда еще нет четких планов на следующий год, и можно передохнуть. Как раз для такого времени идеально подойдет сборник рассказов Татьяны Толстой, только недавно вышедший в издательстве АСТ: «Войлочный век». Тексты, собранные здесь, в основном короткие и очень веселые: смеяться будете в голос, это точно. А если среди многих историй и попадется несколько грустных, то это нисколько не испортит день, а скорее подчеркнет радость от недавнего праздника.


Кино: «Три богатыря и Морской царь»

Праздничный календарь ELLE: что делать 1 января?

Мультфильмы про русских богатырей выходят на экраны в начале каждого года, и для многих семей стало настоящей традицией дружно отправляться в кинотеатр 1 января, чтобы посмеяться и получить удовольствие от незатейливого сюжета и таких знакомых персонажей. Новая серия франшизы называется «Три богатыря и Морской царь»: в ней рассказывается о перипетиях в домашних отношениях богатырей и борьбе с Морским царем, который решил затопить славный город Киев.

Здоровая привычка

Предлагаем начинать каждый день с новой приятной и очень простой в исполнении привычки — следите за здоровыми подсказками в нашем календаре, и вы быстро втянетесь. Например, сегодня за 10-15 минут до завтрака, обеда или ужина выпейте стакан воды или чашку зеленого чая — это ускорит процесс метаболизма, избавит от токсинов, поможет избежать лишних калорий во время еды и (в случае с чаем) зарядит антиоксидантами.

Дизайнерские рождественские венки5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиКак звезды отметили Новый год
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
Стиль жизни5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества
ЗвездыС Новым годом! Поздравления от звезд

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.