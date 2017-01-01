Праздничный календарь ELLE: что делать 1 января?

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Что читать и смотреть, куда ходить и чем заниматься – составляем насыщенный план действий на каждый день, чтобы провести новогодние праздники максимально интересно
«Любое достижение начинается с решения попробовать». Михаил Барышников
А вы помните, что вам сегодня приснилось? В древности люди считали, что сон в ночь на 1 января характеризует весь будущий год. Возьмите на заметку!
К слову, европейская традиция встречать 1 января с красным атрибутом (это может быть платье, нижнее белье, украшение...) на этом раз совпала с цветом восточного талисмана — Огненным Петухом. Почему бы не воспользоваться этим совпадением и не примерить его самый темпераментный оттенок в первый день нового года? Даже если вы планируете провести его дома, обязательно накрасьте губы красной помадой!
«Этот день – лишний, как бывает лишним подарок: получить его приятно, а что с ним делать – неизвестно. Этот день – короткий, короче всех остальных в году… Этот день тихий: отсмеялись вчера, отвеселились, обессилели» – так писала о 1 января Татьяна Толстая. И с ней сложно не согласиться: трудно себе придумать дело, когда еще нет четких планов на следующий год, и можно передохнуть. Как раз для такого времени идеально подойдет сборник рассказов Татьяны Толстой, только недавно вышедший в издательстве АСТ: «Войлочный век». Тексты, собранные здесь, в основном короткие и очень веселые: смеяться будете в голос, это точно. А если среди многих историй и попадется несколько грустных, то это нисколько не испортит день, а скорее подчеркнет радость от недавнего праздника.
Мультфильмы про русских богатырей выходят на экраны в начале каждого года, и для многих семей стало настоящей традицией дружно отправляться в кинотеатр 1 января, чтобы посмеяться и получить удовольствие от незатейливого сюжета и таких знакомых персонажей. Новая серия франшизы называется «Три богатыря и Морской царь»: в ней рассказывается о перипетиях в домашних отношениях богатырей и борьбе с Морским царем, который решил затопить славный город Киев.
Предлагаем начинать каждый день с новой приятной и очень простой в исполнении привычки — следите за здоровыми подсказками в нашем календаре, и вы быстро втянетесь. Например, сегодня за 10-15 минут до завтрака, обеда или ужина выпейте стакан воды или чашку зеленого чая — это ускорит процесс метаболизма, избавит от токсинов, поможет избежать лишних калорий во время еды и (в случае с чаем) зарядит антиоксидантами.
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