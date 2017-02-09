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09 февраля 2017

Подарки на День святого Валентина для нее

Чем удивить любимую в День всех влюбленных

День святого Валентина – относительно новый праздник для России, еще не успевший окончательно обрасти ритуалами, традициями и эталонным набором подарков, возникающим на полках магазинов в преддверии 14 февраля. Список сюрпризов для второй половины ограничен только фантазией дарящего. На роль идеального подарка подойдет все, о чем может мечтать возлюбленная, - от нового смартфона и кофемашины, готовящей безупречный эспрессо по утрам, до чувственного аромата, шикарного косметического набора или аксессуара из тематической коллекции, выпущенной специально к празднику. ELLE собрал в одном обзоре несколько десятков идей для презентов, которые не оставят равнодушной ни одну девушку.

1. Крем La Prairie Cellular Cream Platinum Rare; 2. Пижама Olivia von Halle ("Кузнецкий Мост 20"); 3. Аромат Shiseido Ever Bloom; 4. Аромат diptyque Eau Rose; 5. Лосьон Anne Semonin Marine Toner

1. Крем La Prairie Cellular Cream Platinum Rare; 2. Пижама Olivia von Halle ("Кузнецкий Мост 20"); 3. Аромат Shiseido Ever Bloom; 4. Аромат diptyque Eau Rose; 5. Лосьон Anne Semonin Marine Toner; 6. Тамблер Starbucks

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Сыворотка Vichy Idealia; 2. Шарф Jimmy Choo; 3. Очки RETROSUPERFUTURE; 4. Часы Swatch; 5. Аромат Comme Des Garcons Play Red; 6. Серьги Oscar de la Renta (www.farfetch.com)

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Сыворотка Chanel Blue Serum; 2. Лимитированный аромат Gucci Guilty Platinum; 3. Аромат Zadig & Volataire This Is Her; 4. Посуда Tefal Ingenio Thermo-Coach; 5. Wi Fi чайник Polaris PWK 1792CGL; 6. Подарочный набор Alterna Caviar Anti-aging;

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Набор Rouge Bunny Rouge Beauty Box; 2. Аромат Ramon Molvizar GoldSkin; 3. Свитшот See by Chloé for Tsvetnoy; 4. Браслеты UNOde50; 5. Свеча diptyque Rosa Mundi; 6. Часы Apple Watch Hermès с ремешком Manchette с двойной пряжкой; 7. Аромат Agent Provocateur Pure Aphrodisiaque

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Сумка Coccinelle; 2. Мини-набор масок Anne Semonin The Daily Musts; 3. Очки Andy Wolf; 4. Кроссовки adidas Originals EQT; 5. Куртка Reclaimed Vintage X Romeo and Juliet (www.asos.com); 6. Чехол Smart Battery Case (PRODUCT)RED для iPhone 7

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Сумка Chanel; 2. Lancome La Nuit Tresor; 3. Сыворотка Neomist Formule Visage; 4. Аромат narciso rodriguez for her; 5. Аромат Sensai Silk; 6. Серьги Miu Miu

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Свеча Limoni Cocao & Tobacco; 2. Подарочный набор Le Petit Marseillais; 3. Утюжок для волос Nika Curve Styler; 4. Браслет Cartier LOVE; 5. Белье Intimissimi; 6. Часы De Grisogono

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Аромат Guerlain Les Elixirs Charnels French Kiss; 2. Бальзам для губ Baume De Rouse By Terry; 3. Косметичка Longchamp; 4. Подарочная карта ЦУМа; 5. Ручной отпариватель Philips StyleTouch Pure; 6. Набор [ comfort zone ] Tranquillity Love Box

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Маска для сна Sirinbird; 2. Крем для глаз Sensai Extra Intensive Eye Cream; 3. Спрей для волос EVO Love Touch Shine Spray; 4. Расслабляющая вода Clarins Eau Ressourçante; 5. Аромат Amouage Lilac love; 6. Свеча L'Occitane Mas des Lavandes Scented Candle

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Аромат Yves Rocher Quelques Notes D'amour; 2. Набор лаков для ногтей OPI All You Need Is...OPI; 3. Настольная лампа Richard Ginori (Петровский Пассаж); 4. Пижама Primrose; 5. Гель для душа Chanel Chance Eau Vive; 6. Капсульная кофемашина NESCAFÉ® Dolce Gusto® OBLO; 7. Билет в Большой театр

Подарки на День Святого Валентина для нее

1. Аромат Demeter First Love; 2. Гель для душа Le Petit Marseillais; 3. Массажное масло Weleda; 4. Кардхолдер Prada; 5. Аромат Perris Monte Carlo Absolue d’Osmanthe Extrait; 6. Korloff Paris Take Me To The Moon

Если же вы хотите, чтобы этот День святого Валентина запомнился вашей второй половине надолго, тогда помимо материального сюрприза стоит задуматься о том, какие впечатления вы можете подарить своей возлюбленной. Один из хрестоматийных вариантов — пригласить любимую в спа. В Chavana Spa есть специальная процедура для двоих под названием «Зимний сон», которая помимо традиционного балийского массажа также включает расслабляющую цитрусовую ванну для ног и гидромассаж с аромамаслами.

Chavana Spa

Chavana Spa

Если же вы больше склоняетесь к культурной программе вечера, тогда пригласите свою возлюбленную в Большой театр. Стоит ли говорить, что посещение исторической сцены главного театра страны — приключение, которое запомнится надолго. Кроме того, привычный романтический ужин можно заменить традиционной чайной церемонией, которая вполне может стать продолжением театральной темы вечера.

Чайная церемония

Еще один вариант идеального сценария Дня святого Валентина — забронировать номер на двоих в отеле «СтандАрт», где в самую романтичную ночь в году действует специальное предложение: помимо проживания у вас будет неограниченный доступ в аквазону с бассейном, сауной и хамамом, а также скидка на парный массаж «Аромарелакс». Приятный бонус — выезд для проживающих в номерах Deluxe перенесен с 12 на 15 часов, так что есть шанс продлить удовольствие до середины следующего дня. Также вы сможете воспользоваться услугами личного консьержа, который по желанию забронирует для вас два билета в Театр наций с возможностью заглянуть за кулисы. К слову, если вы попробуете попасть туда «с улицы», то это вряд ли получится — билеты обычно раскупаются за несколько месяцев до спектакля.

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