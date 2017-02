Подарки на День святого Валентина для нее

День святого Валентина – относительно новый праздник для России, еще не успевший окончательно обрасти ритуалами, традициями и эталонным набором подарков, возникающим на полках магазинов в преддверии 14 февраля. Список сюрпризов для второй половины ограничен только фантазией дарящего. На роль идеального подарка подойдет все, о чем может мечтать возлюбленная, - от нового смартфона и кофемашины, готовящей безупречный эспрессо по утрам, до чувственного аромата, шикарного косметического набора или аксессуара из тематической коллекции, выпущенной специально к празднику. ELLE собрал в одном обзоре несколько десятков идей для презентов, которые не оставят равнодушной ни одну девушку.

1. Крем La Prairie Cellular Cream Platinum Rare; 2. Пижама Olivia von Halle ("Кузнецкий Мост 20"); 3. Аромат Shiseido Ever Bloom; 4. Аромат diptyque Eau Rose; 5. Лосьон Anne Semonin Marine Toner; 6. Тамблер Starbucks

1. Сыворотка Vichy Idealia; 2. Шарф Jimmy Choo; 3. Очки RETROSUPERFUTURE; 4. Часы Swatch; 5. Аромат Comme Des Garcons Play Red; 6. Серьги Oscar de la Renta (www.farfetch.com)

1. Сыворотка Chanel Blue Serum; 2. Лимитированный аромат Gucci Guilty Platinum; 3. Аромат Zadig & Volataire This Is Her; 4. Посуда Tefal Ingenio Thermo-Coach; 5. Wi Fi чайник Polaris PWK 1792CGL; 6. Подарочный набор Alterna Caviar Anti-aging;

1. Набор Rouge Bunny Rouge Beauty Box; 2. Аромат Ramon Molvizar GoldSkin; 3. Свитшот See by Chloé for Tsvetnoy; 4. Браслеты UNOde50; 5. Свеча diptyque Rosa Mundi; 6. Часы Apple Watch Hermès с ремешком Manchette с двойной пряжкой; 7. Аромат Agent Provocateur Pure Aphrodisiaque

1. Сумка Coccinelle; 2. Мини-набор масок Anne Semonin The Daily Musts; 3. Очки Andy Wolf; 4. Кроссовки adidas Originals EQT; 5. Куртка Reclaimed Vintage X Romeo and Juliet (www.asos.com); 6. Чехол Smart Battery Case (PRODUCT)RED для iPhone 7

1. Сумка Chanel; 2. Lancome La Nuit Tresor; 3. Сыворотка Neomist Formule Visage; 4. Аромат narciso rodriguez for her; 5. Аромат Sensai Silk; 6. Серьги Miu Miu

1. Свеча Limoni Cocao & Tobacco; 2. Подарочный набор Le Petit Marseillais; 3. Утюжок для волос Nika Curve Styler; 4. Браслет Cartier LOVE; 5. Белье Intimissimi; 6. Часы De Grisogono

1. Аромат Guerlain Les Elixirs Charnels French Kiss; 2. Бальзам для губ Baume De Rouse By Terry; 3. Косметичка Longchamp; 4. Подарочная карта ЦУМа; 5. Ручной отпариватель Philips StyleTouch Pure; 6. Набор [ comfort zone ] Tranquillity Love Box

1. Маска для сна Sirinbird; 2. Крем для глаз Sensai Extra Intensive Eye Cream; 3. Спрей для волос EVO Love Touch Shine Spray; 4. Расслабляющая вода Clarins Eau Ressourçante; 5. Аромат Amouage Lilac love; 6. Свеча L'Occitane Mas des Lavandes Scented Candle

1. Аромат Yves Rocher Quelques Notes D'amour; 2. Набор лаков для ногтей OPI All You Need Is...OPI; 3. Настольная лампа Richard Ginori (Петровский Пассаж); 4. Пижама Primrose; 5. Гель для душа Chanel Chance Eau Vive; 6. Капсульная кофемашина NESCAFÉ® Dolce Gusto® OBLO; 7. Билет в Большой театр

1. Аромат Demeter First Love; 2. Гель для душа Le Petit Marseillais; 3. Массажное масло Weleda; 4. Кардхолдер Prada; 5. Аромат Perris Monte Carlo Absolue d’Osmanthe Extrait; 6. Korloff Paris Take Me To The Moon

Если же вы хотите, чтобы этот День святого Валентина запомнился вашей второй половине надолго, тогда помимо материального сюрприза стоит задуматься о том, какие впечатления вы можете подарить своей возлюбленной. Один из хрестоматийных вариантов — пригласить любимую в спа. В Chavana Spa есть специальная процедура для двоих под названием «Зимний сон», которая помимо традиционного балийского массажа также включает расслабляющую цитрусовую ванну для ног и гидромассаж с аромамаслами.

Chavana Spa

Если же вы больше склоняетесь к культурной программе вечера, тогда пригласите свою возлюбленную в Большой театр. Стоит ли говорить, что посещение исторической сцены главного театра страны — приключение, которое запомнится надолго. Кроме того, привычный романтический ужин можно заменить традиционной чайной церемонией, которая вполне может стать продолжением театральной темы вечера.