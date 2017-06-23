Открылся самый большой музей муми-троллей в мире

Фанатов муми-троллей – огромное количество: понятное дело, как можно не влюбиться в этих очаровательных созданий? С 1987 года в финском городке Тампере работал первый в мире музей муми-троллей, однако в прошлом году его пришлось закрыть на реконструкцию. В 2017-ом музей появился вновь, уже на новом месте – ему отвели большое пятиэтажное здание.



ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

Этот проект – настоящий рай для маленьких и взрослых поклонников сказочных созданий Туве Янссон. Здесь полностью воссозданы многие интерьеры из домика муми-троллей, описанного в книжках. Есть и кладовка, и гостиная, и кухня, и спальни. При этом многие объекты, собранные здесь, интерактивны, что особенно важно. Например, желающие могут забраться в огромную волшебную шляпу, о которой помнит каждый, кто читал книги финской писательницы.



ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere

ФОТО Laura Vanzo/Visit Tampere