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Стиль жизни

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23 июня 2017

Открылся самый большой музей муми-троллей в мире

В Финляндии начал свою работу пятиэтажный музей, посвященный муми-троллям

Фанатов муми-троллей – огромное количество: понятное дело, как можно не влюбиться в этих очаровательных созданий? С 1987 года в финском городке Тампере работал первый в мире музей муми-троллей, однако в прошлом году его пришлось закрыть на реконструкцию. В 2017-ом музей появился вновь, уже на новом месте – ему отвели большое пятиэтажное здание.


Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere
Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere
Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere
Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere

Этот проект – настоящий рай для маленьких и взрослых поклонников сказочных созданий Туве Янссон. Здесь полностью воссозданы многие интерьеры из домика муми-троллей, описанного в книжках. Есть и кладовка, и гостиная, и кухня, и спальни. При этом многие объекты, собранные здесь, интерактивны, что особенно важно. Например, желающие могут забраться в огромную волшебную шляпу, о которой помнит каждый, кто читал книги финской писательницы.


Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere
Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere
Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere
Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere
Открылся самый большой музей муми-троллей в миреФОТОLaura Vanzo/Visit Tampere

Здорово и то, что при музее функционирует отличный читательский зал, в котором собраны не только все произведения Туве Янссон, но также и труды по исследованию ее жизни и творчества.


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