Ни секунды покоя: 10 культурных событий, которые нельзя пропустить

Фестиваль в кафедральном соборе Петра и Павла «Шедевр фирмы Зауэр»

17 июня в знаменитом лютеранском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла откроется V Международный Фестиваль «Шедевр Фирмы Зауэр». Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд содействия и развития музыкальной культуры Belcanto. Уникальность предстоящих концертов заключается не только в том, что здесь выступят музыканты из разных стран (например, из Японии и Латвии), но и в том, что в соборе находится уникальный немецкий орган, созданный еще в 1898 году. Услышать его звучание в помещении с идеальной акустикой – необходимо каждому.

«Венеция Ренессанса» в ГМИИ им. Пушкина

С 9 июня по 20 августа в ГМИИ им. Пушкина проходит уникальная выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России». Особенность проекта заключается в том, что в музее публика сможет увидеть 25 полотен кисти величайших мастеров Возрождения, которые никогда прежде в Москве не выставлялись. Такой шанс упускать нельзя: обязательно к посещению.

«Возвращайся домой» в ИРРИ

Большая выставка в ИРРИ посвящена творчеству молодых современных художников в возрасте до 40 лет. Их главной темой являются не отвлеченные материи, а рельность – быт сегодняшнего человека. В этом смысле будет любопытно увидеть, как сейчас себя чувствует реалистическая живопись, которую современное искусство не то что бы игнорирует, но к которой почти не обращается. Масштабный проект в ИРРИ призван показать, что ситуация постепенно меняется – и за этим очень увлекательно наблюдать.

Комедия «Очень плохие девчонки»

Безумная комедия с красоткой Скарлетт Йоханссон в главной роли. История начинается банально – подруги решают устроить крутой девичник в Майями. Однако планы на веселье обрываются в тот момент, когда приглашенный стриптизер неожиданно умирает – и что теперь делать с телом? И как не попасть в тюрьму за убийство? Трудные вопросы!

«Сергей Шнуров. Ретроспектива брендреализма» в ММОМА

Сергей Шнуров – человек многогранный. Теперь, помимо всего прочего, он привлек к себе внимание тем, что стал вполне самостоятельным и интересным художником. Выставка его работ проходит в ММОМА. Темой экспозиции стало исследование современного мира: как формируются бренды вокруг нас, что такое статус человека, откуда берутся наши мечты (и настоящие ли они или навязаны обществом)? Обо всем этом размышляет Сергей Шнуров.

Выставка Джеффа Кунса

Большая экспозиция оригиналов скульптур, которые скопировал и прославил наиболее высокооплачиваемый художник современности Джефф Кунс, открывается в Москве. 8 июня в особняке на Петровке открывается выставка работ российско-украинского скульптора Оксаны Жникруп. Выставка приурочена к релизу новой модели часов Ракета «Балерина» дизайнером которой стала первая солистка Большого театра - Анна Тихомирова. Выставка откроется в креативной студии «Ракета» в Москве, после чего коллекция будет представлена в Петергофе и Париже.

ПроЯвление в Третьяковской галерее

Павел Каплевич – знаменитый художник, а также продюсер театра и кино. В течение 15 лет он изучал великое полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Результатом исследования стал большой медиапроект «ПроЯвление»: картина оживет на глазах у зрителей, а Павел Каплевич расскажет о своем взгляде на одну из главных работ Александра Иванова. Глубокий и важный проект.

«Увлечения» в Музее русского импрессионизма

С 16 июня по 24 сентября в Музее русского импрессионизма проходит новая крупная выставка «Увлечения». На экспозиции можно увидеть 90 полотен знаменитых художников из личной коллекции выдающегося скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Среди представленных произведений русского искусства рубежа XIX–XX веков особенное внимание привлекают образцы театральной графики: работы Александра Бенуа, Константина Коровина, Бориса Шаляпина (сына Федора Шаляпина) и Павла Челищева

Комедия «Вечно молодой»

С 22 июня в кино можно будет увидеть отличную французскую комедию популярного режиссера и актера Гийома Кане. В главной роли он снял свою жену, Марион Котийяр, которая, кстати, играет саму себя – знаменитую актрису, живущую с медленно стареющим (и теряющим популярность) мужем. Шутки на грани фола сочетаются с изящным французским юмором и шармом – прекрасный коктейль.

Midsummer Night’s Dream