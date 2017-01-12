Невозможно пропустить: 15 главных культурных событий 2017 года по версии ELLE

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6 фильмов, 4 книги, 3 выставки и 2 музыкальных альбома, о которых точно стоит знать
В российский прокат фильм о загадочной психиатрической лечебнице, скрытой под вывеской элитного спа-курорта, расположенного глубоко в горах, выходит 16 февраля. В свой персональный «лист ожидания» картину стоит занести хотя бы потому, что ее режиссером выступил оскороносный Гор Вербински («Звонок», «Пираты Карибского моря», «Ранго»), а одну из главных ролей сыграла фантастическая Миа Гот. Здесь точно будет, над чем подумать и на что посмотреть.
Новая книга Ханьи Янагихары, одного из самых обсуждаемых авторов прошлого года, на прилавках магазинов появится ближе к ноябрю 2017-го. Роман «Люди среди деревьев» рассказывает о жизни Нобелевского лауреата Нортона Перины, чья судьба напоминает о другом ученом – Даниеле Карлтоне Гайдузеке, существовавшем в реальности. Он прославился исследованиями экзотической болезни куру, а также тем, что в середине 1990-х был обвинен в растлении малолетних. И если «Маленькая жизнь» во многом посвящена раскрытию и анализу психологии жертвы насилия, то новый роман расскажет о людях, которые это насилие совершают.
Одно из самых ожидаемых событий в новом выставочном сезоне – экспозиция фотографий знаменитого американского фотографа Филиппа Халсмана в Москве. Она пройдет в Еврейском музее и центре толерантности с 22 февраля по 21 мая. Филипп Халсман – легендарная личность: он дружил с большинством известных людей XX века, от актеров до художников и писателей. Он фотографировал Уинстона Черчилля, Софи Лорен, Грейс Келли, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и многих других. На экспозиции в Москве будут представлено около 50 работ из его знаменитой серии «Прыжок».
Всем, кто любит полнометражные анимационные фильмы и кто, при этом, устал от бесконечных франшиз, точно стоит ждать выхода ленты «Зверопой» от Universal Studios. По сюжету картины, в городе, населенном животными, один из театров находится на грани закрытия, и тогда его труппа решает поставить новый мюзикл. Принять в нем участие может каждый желающий – если пройдет кастинг, конечно. Десятки песен, сотни шуток и ярких персонажей – то, чем мультфильм точно вам запомнится. Кстати, если будет возможность, посмотрите картину в оригинале: главных героев озвучивали Скарлетт Йоханссон, Мэтью МакКонахи и Риз Уизерспун.
Московский музей современного искусства готовит выставку одного из самых известных российских художников нашего времени Валерия Айзенберга. Основателя творческой группы Escape отлично знают не только у нас, но и в Америке и Европе. В ММОМА будет представлена ретроспектива его работ, созданных художником за 40 лет. Столь масштабных выставок, посвященных творчеству Айзенбергу, в России еще не проводилось – так что это отличный повод познакомиться поближе с его работами.
В издательстве «Время» выходит стихотворный сборник Татьяны Щербины. Большой поэт, она одна из немногих умеет говорить о современности – современным языком. В книге собраны стихотворения, написанные за 37 лет, и по ним, как по следам и приметам, можно понять, какой путь прошла не только сама Татьяна Щербина, но и наша страна. Далеко не каждый поэт в России больше, чем поэт, но в данном случае это именно так. Многие литературоведы сравнивают ее творчество с творчеством Иосифа Бродского, а Белла Ахмадуллина говорила, что «ее стихотворения последнего времени были отрадны и утешительны... Свобода и независимость хрупкой и сильной жизни защищены и подтверждены капризной, но мощной формой изъявления». Такие объемные и насыщенные смыслом книги сегодня встречаются редко, поэтому ее нельзя пропустить.
В конце 2016 года самая популярная новозеландская певица Лорд объявила о том, что активно работает над своим вторым альбомом. Дата релиза, как и название новой пластинки, пока держится в секрете, однако точно известно, что релиз запланирован на 2017 год. Очередной номерной альбом однозначно стоит ждать: к своим 20 годам певица успела стать обладательницей премии «Грэмми», а также, судя по количеству просмотров на Youtube, кумиром сотен миллионов людей по всему миру. По словам самой певицы, альбом станет более «взрослым» по своему звучанию.
Мюзикл оскороносного режиссера Билла Кондона является экранизацией знаменитого диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище» 1991 года. Эмма Уотсон, Эмма Томпсон, Юэн МакГрегор – звездный актерский состав, а также удивительно красивые костюмы и декорации, прекрасное музыкальное сопровождение – все это делает ленту обязательной к просмотру (и прослушиванию, конечно).
В 2017-ом в издательстве «Синдбад» планируется выход новых книг из знаменитой тетралогии Элены Ферранте «Неаполитанский цикл». В прошлом году первый роман итальянской писательницы «Моя гениальная подруга» буквально покорил отечественный книжный рынок. Естественно, это означает, что мы станем свидетелями продолжения хроники странной и сложной дружбы Элены и Лилы, главных героинь книги. Колорит итальянского быта, виртуозное описание психологии взаимоотношений между людьми и «вечные» вопросы – все это прилагается к истории, созданной Эленой Ферранте.
Андрей Сарабьянов, прекрасный специалист по отечественному авангарду, провел немыслимую работу: он путешествовал по многочисленным российским музеям в поисках редких картин представителей русского авангарда. Результатом важного труда явилось то, что были открыты ценные картины известных (и неизвестных) отечественных художников, спрятанные глубоко в запасниках музеев. Первая выставка Андрея Сарабьянова была посвящена искусству начала XX века, вторая, запланированная на ближайшую весну, – 1920-ым годам.
Один из самых ожидаемых фильмов 2017 года – фантастический триллер «Живое» со звездным составом голливудских актеров. Главные роли в зрелищной и порой пугающей картине о путешествии на Марс и встрече с инопланетянами исполнили Райан Рейнолдс, Джейк Джилленхол и Ребекка Фергюсон. В российский прокат лента выходит 23 марта. Кстати, эпизодическая роль в этом проекте сыграла нашей соотечественница – актриса Ольга Дыховичная.
Музыканты известной канадской инди-рок-группы Arcade Fire готовятся к выходу пятого номерного альбома. С датой релиза пока никакой точности нет, однако предварительно сообщалось, что, скорее всего, выход намечен на апрель-май 2017-го. Новая работа будет выдержана в узнаваемом стиле этих смелых лиричных канадцев: экспериментальный рок сочетается с качественней поп-музыкой и даже с пост-панком. Идеальная музыка для встречи майских рассветов!
Фильм, снятый по мотивам знаменитой одноименной манги, претендует на статус одной из самых эффектных лент 2017 года. Звездный актерский состав – Скарлетт Йоханссон, Жюльет Бинош, Такеши Китано, – потрясающая компьютерная графика, идеальный динамичный саундтрек и захватывающий сюжет о войне хакеров, спецслужб и киборгов в футуристичном мире заставляют нас считать дни до выхода новой ленты. В прокате фильм появится в конце марта.
Карл Проффер – по-своему легендарный человек, значение которого для русской литературы XX века сложно переоценить. Благодаря основанному им издательству «Ардис» стало возможным появление книг на русском языке авторов, запрещенных в СССР. Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов – многие их тексты могли бы быть утраченными для нашей литературы, если бы не его деятельность. Это делает особенно ценным выход в издательстве Corpus книги «Без купюр», в которой собраны его заметки о русских писателях.
В перипетиях сюжета знаменитой саги «Звездные войны» несложно запутаться: очередная часть, которая выйдет в конце 2017 года, продолжит фильм, показанный в декабре 2015-го, а не прошлогоднюю ленту. Но все это совершенно неважно – несмотря ни на что новую картину будут ждать миллионы людей по всему миру, чтобы узнать о противостоянии добра и зла в одной «далекой, далекой галактике», и мы вместе с ними. Актерский состав в 8 эпизоде будет почти тем же, что и в фильме «Звездные войны VII: Пробуждение силы». Говорилось и об участие в ленте легендарной Керри Фишер в образе принцессы Леи, однако после ее недавней смерти пока неясно, как сложится судьба ее персонажа в фильме.
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