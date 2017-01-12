Невозможно пропустить: 15 главных культурных событий 2017 года по версии ELLE

Фильм «Лекарство от здоровья»

В российский прокат фильм о загадочной психиатрической лечебнице, скрытой под вывеской элитного спа-курорта, расположенного глубоко в горах, выходит 16 февраля. В свой персональный «лист ожидания» картину стоит занести хотя бы потому, что ее режиссером выступил оскороносный Гор Вербински («Звонок», «Пираты Карибского моря», «Ранго»), а одну из главных ролей сыграла фантастическая Миа Гот. Здесь точно будет, над чем подумать и на что посмотреть.

Ханья Янагихара, «Люди среди деревьев»

Новая книга Ханьи Янагихары, одного из самых обсуждаемых авторов прошлого года, на прилавках магазинов появится ближе к ноябрю 2017-го. Роман «Люди среди деревьев» рассказывает о жизни Нобелевского лауреата Нортона Перины, чья судьба напоминает о другом ученом – Даниеле Карлтоне Гайдузеке, существовавшем в реальности. Он прославился исследованиями экзотической болезни куру, а также тем, что в середине 1990-х был обвинен в растлении малолетних. И если «Маленькая жизнь» во многом посвящена раскрытию и анализу психологии жертвы насилия, то новый роман расскажет о людях, которые это насилие совершают.

Выставка фотографий Филиппа Халсмана

Одно из самых ожидаемых событий в новом выставочном сезоне – экспозиция фотографий знаменитого американского фотографа Филиппа Халсмана в Москве. Она пройдет в Еврейском музее и центре толерантности с 22 февраля по 21 мая. Филипп Халсман – легендарная личность: он дружил с большинством известных людей XX века, от актеров до художников и писателей. Он фотографировал Уинстона Черчилля, Софи Лорен, Грейс Келли, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и многих других. На экспозиции в Москве будут представлено около 50 работ из его знаменитой серии «Прыжок».

Мультфильм «Зверопой»

Всем, кто любит полнометражные анимационные фильмы и кто, при этом, устал от бесконечных франшиз, точно стоит ждать выхода ленты «Зверопой» от Universal Studios. По сюжету картины, в городе, населенном животными, один из театров находится на грани закрытия, и тогда его труппа решает поставить новый мюзикл. Принять в нем участие может каждый желающий – если пройдет кастинг, конечно. Десятки песен, сотни шуток и ярких персонажей – то, чем мультфильм точно вам запомнится. Кстати, если будет возможность, посмотрите картину в оригинале: главных героев озвучивали Скарлетт Йоханссон, Мэтью МакКонахи и Риз Уизерспун.

Выставка работ Валерия Айзенберга

Московский музей современного искусства готовит выставку одного из самых известных российских художников нашего времени Валерия Айзенберга. Основателя творческой группы Escape отлично знают не только у нас, но и в Америке и Европе. В ММОМА будет представлена ретроспектива его работ, созданных художником за 40 лет. Столь масштабных выставок, посвященных творчеству Айзенбергу, в России еще не проводилось – так что это отличный повод познакомиться поближе с его работами.

Татьяна Щербина, «Хроники»

В издательстве «Время» выходит стихотворный сборник Татьяны Щербины. Большой поэт, она одна из немногих умеет говорить о современности – современным языком. В книге собраны стихотворения, написанные за 37 лет, и по ним, как по следам и приметам, можно понять, какой путь прошла не только сама Татьяна Щербина, но и наша страна. Далеко не каждый поэт в России больше, чем поэт, но в данном случае это именно так. Многие литературоведы сравнивают ее творчество с творчеством Иосифа Бродского, а Белла Ахмадуллина говорила, что «ее стихотворения последнего времени были отрадны и утешительны... Свобода и независимость хрупкой и сильной жизни защищены и подтверждены капризной, но мощной формой изъявления». Такие объемные и насыщенные смыслом книги сегодня встречаются редко, поэтому ее нельзя пропустить.

Новый альбом Лорди

В конце 2016 года самая популярная новозеландская певица Лорд объявила о том, что активно работает над своим вторым альбомом. Дата релиза, как и название новой пластинки, пока держится в секрете, однако точно известно, что релиз запланирован на 2017 год. Очередной номерной альбом однозначно стоит ждать: к своим 20 годам певица успела стать обладательницей премии «Грэмми», а также, судя по количеству просмотров на Youtube, кумиром сотен миллионов людей по всему миру. По словам самой певицы, альбом станет более «взрослым» по своему звучанию.

Фильм «Красавица и чудовище»

Мюзикл оскороносного режиссера Билла Кондона является экранизацией знаменитого диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище» 1991 года. Эмма Уотсон, Эмма Томпсон, Юэн МакГрегор – звездный актерский состав, а также удивительно красивые костюмы и декорации, прекрасное музыкальное сопровождение – все это делает ленту обязательной к просмотру (и прослушиванию, конечно).

Элена Ферранте, «Неаполитанский цикл»

В 2017-ом в издательстве «Синдбад» планируется выход новых книг из знаменитой тетралогии Элены Ферранте «Неаполитанский цикл». В прошлом году первый роман итальянской писательницы «Моя гениальная подруга» буквально покорил отечественный книжный рынок. Естественно, это означает, что мы станем свидетелями продолжения хроники странной и сложной дружбы Элены и Лилы, главных героинь книги. Колорит итальянского быта, виртуозное описание психологии взаимоотношений между людьми и «вечные» вопросы – все это прилагается к истории, созданной Эленой Ферранте.

Выставка: «До востребования. Коллекции русского авангарда региональных музеев. 1918–1930»

Андрей Сарабьянов, прекрасный специалист по отечественному авангарду, провел немыслимую работу: он путешествовал по многочисленным российским музеям в поисках редких картин представителей русского авангарда. Результатом важного труда явилось то, что были открыты ценные картины известных (и неизвестных) отечественных художников, спрятанные глубоко в запасниках музеев. Первая выставка Андрея Сарабьянова была посвящена искусству начала XX века, вторая, запланированная на ближайшую весну, – 1920-ым годам.

Фильм «Живое»

Один из самых ожидаемых фильмов 2017 года – фантастический триллер «Живое» со звездным составом голливудских актеров. Главные роли в зрелищной и порой пугающей картине о путешествии на Марс и встрече с инопланетянами исполнили Райан Рейнолдс, Джейк Джилленхол и Ребекка Фергюсон. В российский прокат лента выходит 23 марта. Кстати, эпизодическая роль в этом проекте сыграла нашей соотечественница – актриса Ольга Дыховичная.

Новый альбом группы Arcade Fire

Музыканты известной канадской инди-рок-группы Arcade Fire готовятся к выходу пятого номерного альбома. С датой релиза пока никакой точности нет, однако предварительно сообщалось, что, скорее всего, выход намечен на апрель-май 2017-го. Новая работа будет выдержана в узнаваемом стиле этих смелых лиричных канадцев: экспериментальный рок сочетается с качественней поп-музыкой и даже с пост-панком. Идеальная музыка для встречи майских рассветов!

Фильм «Призрак в доспехах»

Фильм, снятый по мотивам знаменитой одноименной манги, претендует на статус одной из самых эффектных лент 2017 года. Звездный актерский состав – Скарлетт Йоханссон, Жюльет Бинош, Такеши Китано, – потрясающая компьютерная графика, идеальный динамичный саундтрек и захватывающий сюжет о войне хакеров, спецслужб и киборгов в футуристичном мире заставляют нас считать дни до выхода новой ленты. В прокате фильм появится в конце марта.

Карл Проффер, «Без купюр»

Карл Проффер – по-своему легендарный человек, значение которого для русской литературы XX века сложно переоценить. Благодаря основанному им издательству «Ардис» стало возможным появление книг на русском языке авторов, запрещенных в СССР. Владимир Набоков, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов – многие их тексты могли бы быть утраченными для нашей литературы, если бы не его деятельность. Это делает особенно ценным выход в издательстве Corpus книги «Без купюр», в которой собраны его заметки о русских писателях.

Фильм «Звездные войны: Эпизод 8»