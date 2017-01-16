Золотая десятка: лучшие песни The Beatles

The Beatles уникальны во многом, в том числе тем, что являются единственной группой, которая удостоилась внимания ЮНЕСКО. Именно ЮНЕСКО принадлежит идея World Beatles Day. К выбору конкретного дня в ЮНЕСКО подошли с фантазией — пренебрегли банальностями, такими как день выхода первого сингла или альбома, или эпохального выступления (например, 4 ноября 1963 года в Лондоне, в присутствии королевской семьи). В итоге World Beatles Day стал 16 января, день рождения ливерпульского клуба Cavern, на сцене которого The Beatles сыграли свой первый концерт. За шесть лет, с 1957 по 1963-й, группа выступила в Cavern 292 раза. Десять лет спустя клуб закрылся и вновь заработал лишь в 1984 году. Еще 15 лет спустя в Cavern вернулся Пол Маккартни, устроив на сцене легендарного клуба мощное рок-н-ролльное шоу с помощью музыкантов из Pink Floyd и Deep Purple...