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16 января 2017Кузьмичев Игорь

Золотая десятка: лучшие песни The Beatles

16 января мир отмечает день ливерпульской четверки

The Beatles уникальны во многом, в том числе тем, что являются единственной группой, которая удостоилась внимания ЮНЕСКО. Именно ЮНЕСКО принадлежит идея World Beatles Day. К выбору конкретного дня в ЮНЕСКО подошли с фантазией — пренебрегли банальностями, такими как день выхода первого сингла или альбома, или эпохального выступления (например, 4 ноября 1963 года в Лондоне, в присутствии королевской семьи). В итоге World Beatles Day стал 16 января, день рождения ливерпульского клуба Cavern, на сцене которого The Beatles сыграли свой первый концерт. За шесть лет, с 1957 по 1963-й, группа выступила в Cavern 292 раза. Десять лет спустя клуб закрылся и вновь заработал лишь в 1984 году. Еще 15 лет спустя в Cavern вернулся Пол Маккартни, устроив на сцене легендарного клуба мощное рок-н-ролльное шоу с помощью музыкантов из Pink Floyd и Deep Purple...

The Beatles

The Beatles

Мы не будем напоминать о заслугах и почестях этой великой группы, поражать воображение тиражами проданных пластинок, а просто послушаем 10 лучших песен The Beatles. Хотя их, наверное, в сто раз больше. За бортом остались I Am the Walrus, Ticket to Ride, Penny Lane, We Can Work It Out и многие другие.

Help (1965)

Yesterday (1965)

Yellow Submarine (1966)

Eleanor Rigby (1966)

Lucy in the Sky With Diamonds (1967)

Strawberry Fields Forever (1967)

All You Need Is Love (1967)

Back in the U.S.S.R (1968)

Come Together (1969)

Across the Universe (1970)

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