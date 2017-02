Все, что нужно знать о церемонии вручения «Грэмми-2017»

Среди самых ожидаемых выступлений — дуэт Леди Гаги с группой Metallica и презентация новой песни Кэти Перри Chained to the Rhythm, официальная премьера которой намечена ‪на 10 февраля‬.

Номинантов на премию объявили еще в декабре прошлого года. На главную награду «Запись года» претендуют Адель с песней Hello, Бейонсе с синглом Formation, Лукас Грэм и его композиция 7 Years, а также дуэт Рианны и Дрейка Work и песня Stressed Out группы Twenty One Pilots. Лидером по числу номинаций является Бейонсе: она представлена в девяти категориях. Чуть отстают от нее Рианна, Канье Уэст и Дрейк — у них по восемь номинаций. Интересно, что за победу в категории «Лучший классический сольный альбом» поборется российская оперная певица Анна Нетребко.