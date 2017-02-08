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08 февраля 2017

Все, что нужно знать о церемонии вручения «Грэмми-2017»

Первый выход Селены Гомес и The Weeknd как пары и другие ожидаемые события главной музыкальной премии

В воскресенье, 12 февраля, в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе состоится вручение 59-й музыкальной премии «Грэмми». ‬ELLE собрал все самые интересные факты о грядущей церемонии.

Кто будет выступать?

Адель

Адель

ФОТОGetty Images
Бейонсе

Бейонсе

На сцену выйдут Адель, Джон Ледженд, Бруно Марс, Леди Гага, Кэти Перри, Деми Ловато, Алиша Киз, The Weeknd, Кит Урбан и Кэрри Андервуд. Также ожидается, что на премии выступит Бейонсе. Для певицы это будет первый выход в свет после объявления о второй беременности — супруга Джей Зи ждет двойню.

Среди самых ожидаемых выступлений — дуэт Леди Гаги с группой Metallica и презентация новой песни Кэти Перри Chained to the Rhythm, официальная премьера которой намечена ‪на 10 февраля‬.

Леди Гага

Леди Гага

Кэти Перри

Кэти Перри

Кто номинирован?

Рианна

Рианна

Номинантов на премию объявили еще в декабре прошлого года. На главную награду «Запись года» претендуют Адель с песней Hello, Бейонсе с синглом Formation, Лукас Грэм и его композиция 7 Years, а также дуэт Рианны и Дрейка Work и песня Stressed Out группы Twenty One Pilots. Лидером по числу номинаций является Бейонсе: она представлена в девяти категориях. Чуть отстают от нее Рианна, Канье Уэст и Дрейк — у них по восемь номинаций. Интересно, что за победу в категории «Лучший классический сольный альбом» поборется российская оперная певица Анна Нетребко.

Кто будет ведущим премии?

Джеймс Корден

Джеймс Корден

Веселить зал своими шутками будет комик Джеймс Корден. На посту ведущего шоу он сменит рэпера LL Cool J, который развлекал гостей церемонии последние пять лет.

Кого мы сможем увидеть на красной дорожке?

Белла Хадид и The Weeknd

Белла Хадид и The Weeknd

Селена Гомес

Селена Гомес

По слухам, именно на премии «Грэмми» The Weeknd и Селена Гомес впервые выйдут в свет в качестве пары. К слову, еще год назад канадского певца сопровождала на церемонии модель Белла Хадид, с который он расстался в ноябре 2016-го.

Джастин Бибер

Джастин Бибер

Канье Уэст

Канье Уэст

Дрейк

Дрейк

Церемонию пропустят Джастин Бибер, Дрейк и Канье Уэст. Все трое музыкантов номинированы на «Грэмми», но объявили ее организаторам бойкот. Бибер и Дрейк отказались посещать церемонию, потому что считают ее «неактуальной и несправедливой к молодым артистам», а Канье Уэст назвал премию расистской.

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