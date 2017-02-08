Все, что нужно знать о церемонии вручения «Грэмми-2017»

В воскресенье, 12 февраля, в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе состоится вручение 59-й музыкальной премии «Грэмми». ‬ELLE собрал все самые интересные факты о грядущей церемонии.

Кто будет выступать?

Адель ФОТО Getty Images

Бейонсе

Леди Гага

Кэти Перри

Кто номинирован?

Рианна

Номинантов на премию объявили еще в декабре прошлого года. На главную награду «Запись года» претендуют Адель с песней Hello, Бейонсе с синглом Formation, Лукас Грэм и его композиция 7 Years, а также дуэт Рианны и Дрейка Work и песня Stressed Out группы Twenty One Pilots. Лидером по числу номинаций является Бейонсе: она представлена в девяти категориях. Чуть отстают от нее Рианна, Канье Уэст и Дрейк — у них по восемь номинаций. Интересно, что за победу в категории «Лучший классический сольный альбом» поборется российская оперная певица Анна Нетребко.

Кто будет ведущим премии?

Джеймс Корден

Веселить зал своими шутками будет комик Джеймс Корден. На посту ведущего шоу он сменит рэпера LL Cool J, который развлекал гостей церемонии последние пять лет.

Кого мы сможем увидеть на красной дорожке?

Белла Хадид и The Weeknd

Селена Гомес

По слухам, именно на премии «Грэмми» The Weeknd и Селена Гомес впервые выйдут в свет в качестве пары. К слову, еще год назад канадского певца сопровождала на церемонии модель Белла Хадид, с который он расстался в ноябре 2016-го.

Джастин Бибер

Канье Уэст

Дрейк