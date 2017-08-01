В Крыму пройдет второй музыкальный фестиваль #ZBFest

4 и 5 августа в Крыму, в Балаклаве, в районе виноградников компании «Золотая Балка», пройдет второй музыкальный фестиваль #ZBFest, приуроченный к Международному дню шампанского. Прошлым летом однодневный фестиваль собрал 15 тысяч человек из разных уголков России и даже из-за рубежа. В этом году #ZBFest будет длиться два дня, и здесь будет уже в два раза больше музыки, света, веселья, еды и драйва. По предварительным прогнозам, на виноградниках под открытым небом ожидается около 40 тысяч человек.

Группа Scooter ФОТО TACC, Getty Images

В первый день гости услышат мировую легенду — немецкую группу Scooter. 4 августа на одной сцене с артистами из Европы выступят и российские звезды: Гарик Сукачев и «Бригада С», Сергей Галанин и группа «СерьГа». 5 августа зажигать на виноградниках будут Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Дима Билан, Градусы и L’ONE.

Сергей Шнуров

До начала музыкальной программы гости смогут перекусить в фудзоне с гастрономической деревней и колонной фудтраков с большим кораблем, на котором снимался кинофильм «Викинги», посетить ярмарки лучших крымских специалистов или потренироваться в ЗОЖ-пространстве, где также пройдут соревнования велотриалистов. Кроме того, на фестивале будут организованы коллективные танцевальные баттлы, караоке-сражения и активные мастер-классы, а влюбленные смогут в шуточной форме пожениться или сделать предложение на фоне ярких арт-объектов.

Дима Билан