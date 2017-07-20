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    20 июля 2017

    Серия летних концертов Songwriters в «Зеленом театре» на ВДНХ

    Лучшие мировые исполнители выступят в Москве

    В июле на площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» стартует серия летних концертов Songwriters, в рамках которой в столице выступят лучшие современные авторы-исполнители: Алина Орлова (‪22 июля‬), Бенджамин Фрэнсис Лефтвич (‪29 июля‬), Лера Линн (‪12 августа‬) и Люси Роуз (‪18 августа‬).

    Литовская певица Алина Орлова прославилась во второй половине «нулевых», когда в трендах музыкальной прессы были «новые тихие». И пришла всерьез и надолго, доказав, что тренды и мода меняются, а хорошая музыка остается. Орлова поет на трех языках — литовском, английском и русском, — ее проникновенные грустные песни покоряют любую аудиторию: и крупного летнего рок-фестиваля, и камерного сидячего зала. Сейчас Алина Орлова вновь выступает сольно. «Я постаралась исключить для себя все возможные фильтры и взять лишь энергию, место, спонтанность», — говорит певица. И когда Орлова поет под фортепиано — это чистая магия.

    Алина Орлова

    Алина Орлова

    27-летний британский музыкант Бенджамин Фрэнсис Лефтвич выпустил две полноформатные пластинки и три мини-альбома и уже давно снискал славу одного из самых проникновенных европейских певцов. Тихие и красивые песни Лефтвича критики описывают термином «инди-фолк», его сравнивают с Дэмьеном Райсом и Хосе Гонсалесом, сам Бенджамин признается, что в свое время на него огромное влияние оказали Ник Дрейк, Боб Дилан, Эллиот Смит и Arcade Fire.

    Бенджамин Фрэнсис Лефтвич

    Бенджамин Фрэнсис Лефтвич

    Американка Лера Линн (Lera Lynn) снискала широкую популярность благодаря саундтреку к сериалу «True Detective», для которого написала музыку: ее песни звучат практически в каждой серии второго сезона, сама Линн появляется в эпизодах в роли певицы в баре. Сейчас ее дискография насчитывает пять альбомов, и говорить про Леру Линн, подразумевая только один успешный саундтрек, было бы в корне неправильно — она по праву считается важнейшей певицей среди современных сингеров-сонграйтеров. Клубный концерт Леры Линн в Москве обернулся «солд-аутом», теперь она возвращается, чтобы сыграть на площадке, атмосфера которой как нельзя лучше подходит ее меланхоличным песням — на уникальной летней сцене, построенной на воде.

    Лера Линн

    Лера Линн

    Дебютный альбом Люси Роуз (Lucy Rose) вышел в 2012 году и сразу же заставил обратить внимание на певицу — за его издание взялся лейбл Columbia Records UK. Впрочем, только сольным творчеством активность певицы не ограничивалась: она сотрудничала и ездила в туры с такими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale. Сейчас в активе Люси Роуз два альбома и ряд синглов, ее светлые и грустные песни покорили весь мир. ‪19 августа‬ состоится долгожданный концерт Люси Роуз в России, где ее любят и ждут. Певица приедет с обновленной программой — релиз третьего альбома под названием Something's Changing запланирован на июль.

    Люси Роуз

    Люси Роуз

    Сцена и зрительный зал площадки «Зеленый театр. Сцена на воде» размещены на водной глади на двух понтонных основаниях. Уникальный сценический комплекс располагается на Садовом пруду в парке «Останкино», одном из крупнейших и наиболее благоустроенных столичных парков. Этим летом на площадке также пройдет серия выступлений «Неоклассики», в рамках которой состоятся концерты Кирилла Рихтера (9 июля), Hauschka (16 июля), Миши Мищенко и Алима Заирова (‪30 июля‬), Николы Мельникова (‪13 августа‬) и Павла Карманова (‪20 августа‬).

    Начало всех концертов ‪в 20:00‬

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