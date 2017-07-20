Серия летних концертов Songwriters в «Зеленом театре» на ВДНХ

В июле на площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» стартует серия летних концертов Songwriters, в рамках которой в столице выступят лучшие современные авторы-исполнители: Алина Орлова (‪22 июля‬), Бенджамин Фрэнсис Лефтвич (‪29 июля‬), Лера Линн (‪12 августа‬) и Люси Роуз (‪18 августа‬).

Литовская певица Алина Орлова прославилась во второй половине «нулевых», когда в трендах музыкальной прессы были «новые тихие». И пришла всерьез и надолго, доказав, что тренды и мода меняются, а хорошая музыка остается. Орлова поет на трех языках — литовском, английском и русском, — ее проникновенные грустные песни покоряют любую аудиторию: и крупного летнего рок-фестиваля, и камерного сидячего зала. Сейчас Алина Орлова вновь выступает сольно. «Я постаралась исключить для себя все возможные фильтры и взять лишь энергию, место, спонтанность», — говорит певица. И когда Орлова поет под фортепиано — это чистая магия.

Алина Орлова

27-летний британский музыкант Бенджамин Фрэнсис Лефтвич выпустил две полноформатные пластинки и три мини-альбома и уже давно снискал славу одного из самых проникновенных европейских певцов. Тихие и красивые песни Лефтвича критики описывают термином «инди-фолк», его сравнивают с Дэмьеном Райсом и Хосе Гонсалесом, сам Бенджамин признается, что в свое время на него огромное влияние оказали Ник Дрейк, Боб Дилан, Эллиот Смит и Arcade Fire.

Бенджамин Фрэнсис Лефтвич

Американка Лера Линн (Lera Lynn) снискала широкую популярность благодаря саундтреку к сериалу «True Detective», для которого написала музыку: ее песни звучат практически в каждой серии второго сезона, сама Линн появляется в эпизодах в роли певицы в баре. Сейчас ее дискография насчитывает пять альбомов, и говорить про Леру Линн, подразумевая только один успешный саундтрек, было бы в корне неправильно — она по праву считается важнейшей певицей среди современных сингеров-сонграйтеров. Клубный концерт Леры Линн в Москве обернулся «солд-аутом», теперь она возвращается, чтобы сыграть на площадке, атмосфера которой как нельзя лучше подходит ее меланхоличным песням — на уникальной летней сцене, построенной на воде.

Лера Линн

Дебютный альбом Люси Роуз (Lucy Rose) вышел в 2012 году и сразу же заставил обратить внимание на певицу — за его издание взялся лейбл Columbia Records UK. Впрочем, только сольным творчеством активность певицы не ограничивалась: она сотрудничала и ездила в туры с такими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale. Сейчас в активе Люси Роуз два альбома и ряд синглов, ее светлые и грустные песни покорили весь мир. ‪19 августа‬ состоится долгожданный концерт Люси Роуз в России, где ее любят и ждут. Певица приедет с обновленной программой — релиз третьего альбома под названием Something's Changing запланирован на июль.

Люси Роуз