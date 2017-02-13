Самое интересное о «Грэмми-2017»

Нынешней церемонии, 59-я по счету, прошедшей в ночь с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе, предшествовал ряд репутационных скандалов, вызванных заявлениями Канье Уэста и Джастина Бибера. Уэст, возмущенный отсутствием номинаций у Фрэнка Оушена, сообщил, что отказывается посещать церемонию, и в целом сомневается в объективности оценок Академии. То же самое заявил и Бибер. Кстати, оба артиста номинированы в этом году.

Впрочем, главной интригой, которая предшествовала событию, стала предполагаемая битва титанов - Адель, Бейонсе и Рианны. Нюанс заключался в том, что Адель, уступавшая своим американским коллегам по числу номинаций - пять против восьми у Рианны и девяти у Бейонсе - выглядела не меньшим лидером, чем они. Дело было даже не в формальных цифрах - у кого больше - а в том, кто уйдет с церемонии коронованной особой, признанной королевой современной поп-музыки. И тут борьба определенно выстраивалась между Бейонсе и Адель. Первая, благодаря альбому (скорей, медиапроекту) Lemonade окончательно закрепила себя в статусе большой артистки, давно выросшей из рамок rnb. Что до Адель, на нее работают запредельные продажи последней пластинки «25», а также репутация певицы для всех, тесной связанной с прежними традициями.

Рианна

Бейонсе и Адель номинированы в главных категориях - «Запись года», «Альбом год», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение». Если уж все-таки меряться статистикой, для Бейонсе максимальная победа стала бы триумфом историческим: получив «Грэмми» если не по всем фронтам, а, к примеру, в восьми из девяти номинаций, она бы довела общее число статуэток в своем активе до 28. И таким образом поставила бы рекорд среди певиц по количеству наград Академии.

Адель

На деле же Адель не дала Бейонсе пережить ожидаемый и прогнозируемый триум, «уведя» у нее роль королевы вечера. Верней, в самом начале церемонии все было настроено на волну Бейонсе, и складывалось впечатление, что вопрос - кто главная - уже решен. Однако постепенно стало ясно, что Адель забирает статуэтки во всех своих номинациях, включая основные - «Лучшее исполнение в жанре поп», «Песня года» и «Альбом года». Бейонсе академики довольно дерзко проигнорировали, выдав ей утешительные две победы из девяти. Впрочем, Адель повела себя очень благородно, поставив мощный аккорд в списке неожиданностей этого вечера. От присужденной ей «Грэмми» за лучший альбом она отказалась, заявив, что этой награды достойна как раз Бейонсе и ее «величественнй» Lemonade.

Бейонсе

За всю историю существования премии это второй подобный прецедент - личного отказа от награды. Первый был в 1990 году, когда такого рода демарш совершила Шинейд О'Коннор.