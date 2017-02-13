«Грэмми-2017» 59-я церемония вручения наград
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13 февраля 2017

Самое интересное о «Грэмми-2017»

Битва за статус триумфатора между Адель, Бейонсе и Рианной завершилась победой британской певицы

Нынешней церемонии, 59-я по счету, прошедшей в ночь с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе, предшествовал ряд репутационных скандалов, вызванных заявлениями Канье Уэста и Джастина Бибера. Уэст, возмущенный отсутствием номинаций у Фрэнка Оушена, сообщил, что отказывается посещать церемонию, и в целом сомневается в объективности оценок Академии. То же самое заявил и Бибер. Кстати, оба артиста номинированы в этом году.

Впрочем, главной интригой, которая предшествовала событию, стала предполагаемая битва титанов - Адель, Бейонсе и Рианны. Нюанс заключался в том, что Адель, уступавшая своим американским коллегам по числу номинаций - пять против восьми у Рианны и девяти у Бейонсе - выглядела не меньшим лидером, чем они. Дело было даже не в формальных цифрах - у кого больше - а в том, кто уйдет с церемонии коронованной особой, признанной королевой современной поп-музыки. И тут борьба определенно выстраивалась между Бейонсе и Адель. Первая, благодаря альбому (скорей, медиапроекту) Lemonade окончательно закрепила себя в статусе большой артистки, давно выросшей из рамок rnb. Что до Адель, на нее работают запредельные продажи последней пластинки «25», а также репутация певицы для всех, тесной связанной с прежними традициями.

Рианна

Рианна

Бейонсе и Адель номинированы в главных категориях - «Запись года», «Альбом год», «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение». Если уж все-таки меряться статистикой, для Бейонсе максимальная победа стала бы триумфом историческим: получив «Грэмми» если не по всем фронтам, а, к примеру, в восьми из девяти номинаций, она бы довела общее число статуэток в своем активе до 28. И таким образом поставила бы рекорд среди певиц по количеству наград Академии.

Адель

Адель

На деле же Адель не дала Бейонсе пережить ожидаемый и прогнозируемый триум, «уведя» у нее роль королевы вечера. Верней, в самом начале церемонии все было настроено на волну Бейонсе, и складывалось впечатление, что вопрос - кто главная - уже решен. Однако постепенно стало ясно, что Адель забирает статуэтки во всех своих номинациях, включая основные - «Лучшее исполнение в жанре поп», «Песня года» и «Альбом года». Бейонсе академики довольно дерзко проигнорировали, выдав ей утешительные две победы из девяти. Впрочем, Адель повела себя очень благородно, поставив мощный аккорд в списке неожиданностей этого вечера. От присужденной ей «Грэмми» за лучший альбом она отказалась, заявив, что этой награды достойна как раз Бейонсе и ее «величественнй» Lemonade.

Бейонсе

Бейонсе

За всю историю существования премии это второй подобный прецедент - личного отказа от награды. Первый был в 1990 году, когда такого рода демарш совершила Шинейд О'Коннор.

Собственно, нынешняя «Грэмми» очевидным образом выявила, что главные в мировой популярной музыке (по крайней мере, по мнению академиков) - это британцы. Посмертный триумф Дэвида Боуи, победы Адель и даже новый ведущий, Джеймс Корден, который тоже англичанин - все указывает на предпочтения Академии.

Впрочем, этот «тренд» не сделал церемонию однообразной и американские артисты были представлены - как в номинациях, так и в победах и выступлениях на сцене - во всей красе. Главными живыми номерами стали совместные выступления - The Weeknd и Daft Punk, Metallica и Леди Гаги, упомянутого выше Бруно Марса и группы Принса. Также жару дала перекрасившаяся в блондинку Кэти Перри, спевшая новую - отличную - песню, сводная трибют-группа, выступившая в честь Bee Gees, и, конечно, триумфатор вечера Адель. Она дважды спела шедевр Джорджа Майкла Fastlove - дважды, потому что сначала не задалось из-за проблем с микрофоном, что артистка эмоционально и нецензурно прокомментировала на весь зал. За что потом, после церемонии, извинилась. Это происшествие разбавило собственно шоу, которое, в отличие, от итогов, катилось по накатанной и не допускало неожиданностей.

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