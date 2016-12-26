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26 декабря 2016Сергеева Алина

Роскошные женщины из клипов Джорджа Майкла

Легендарные красавицы из культовых клипов Freedom и Too Funky

Не будет преувеличением сказать, что Джордж Майкл создал два самых модных и эпатажных видео 90-х — его Freedom и Too Funky стали элементами мифотворчества, связанными с «золотой эрой» супермоделей 90-х. Он сделал едва ли не больше всех, чтобы превратить их из просто красивых женщин в небожительниц. Феерический мир гламура с приглашенным режиссером Дэвидом Финчером и автором костюмов Тьери Мюглером — только вслушайтесь в эти имена и почувствуйте красоту момента! В клипах, которые стали продолжением друг друга и воспринимаются как двухсерийная история про богему 90-х, — сплошь латекс, БДСМ, корсеты, которые позже станут фетишем, и тусовка, где помимо топ-моделей мелькают актеры, трансвеститы и сам Джордж Майкл в качестве оператора.

Но главное здесь, конечно, женщины. Роскошные женщины, которые стали звездами благодаря умению Джорджа Майкла видеть тренды и творить легенды.

Кристи Тарлингтон, Джордж Майкл и Линда Евангелиста

Кристи Тарлингтон, Джордж Майкл и Линда Евангелиста

Линда Евангелиста

Безусловно, главная женщина из клипов Джорджа Майкла. Ей одной выпала честь появиться в обоих клипах, именно ее он считал своей музой и ближайшей подругой. В те времена даже ходили слухи про их роман, но после грандиозного каминг-аута певца стало ясно, что родственным душам просто захотелось немного пиара. Роскошная Линда Евангелиста ассоциируется со стилистикой клипов Джорджа Майкла так же прочно, как Грейс Келли с фильмами Хичкока.

Линда Евангелиста

Кристи Тарлингтон

Ее лицо с идеальными пропорциями и аристократизм не давали покоя даже такому провокатору, как Джордж Майкл. Манипуляции с полосками света в клипе Freedom, выхватывающими то ее глаза, то губы, добавили образу роковых звучаний. Кристи была убийственно хороша в кадре с неоновым светом — белая одежда, голые плечи, фирменные скулы, бесконечная женственность.

Кристи Тарлингтон

Синди Кроуфорд

В клипе Freedom на ней ничего не было — голую Синди просто раздели и посадили в ванну. Не мудрствуя лукаво Джордж Майкл использовал главное конкурентное преимущество Синди — в 90-е она была главным секс-символом планеты.

Синди Кроуфорд

Наоми Кэмпбелл

Наоми такая Наоми. В клипе Freedom она дерзкая, сексуальная. агрессивная, яркая. Как в жизни.

Наоми Кэмпбелл

Ева Герцигова

Чешская Мэрилин Монро формата 90-х — роковая, чувственная и женственная. Ходячий секс. Конечно, сразу после выхода клипа ее популярность взлетела до небес.

Ева Герцигова

Татьяна Патитц

Многие считают участие в клипе Джорджа Майкла верхом ее карьеры. Популярная супермодель 90-х не стала легендой, но шарма клипу Freedom добавила своим присутствием.

Татьяна Патитц

Надя Ауэрманн

Здесь она еще не анорексичная и не унисекс, а самый настоящий секс, да еще какой! Самая длинноногая супермодель в мире, немка Надя Ауэрманн получила первый звездный опыт в клипе Too Funky и сразу вошла в обойму легендарных супермоделей эпохи.

Надя Ауэрманн

Эмма Шеберг

Именно благодаря участию в клипе Too Funky шведка Эмма Шеберг стала известной актрисой — так, она снялась в фильме «Такси» в роли женщины-полицейского Петры. Сегодня у нее собственное шоу на ТВ Швеции, но нам она запомнилась в брутальном футуристическом образе — позже его в точности повторит Леди Гага в клипе Paparazzi.

Эмма Шеберг

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