Пять главных концертов в Москве до конца лета

12 августа, Зеленый театр ВДНХ

22 августа, Stadium-live

22 августа, Музея современного искусства «Гараж»

В рамках серии Mosaic Music (проект Garage Live), посвященной живым форматам искусства (концерты, перформансы, лекции) в Москву «одним днем» едет элегантная норвежская певица и гитаристка Ане Брун. За пределы Скандинавии ее хиты разлетелись с выпуском третьего альбома Changing of the Seasons, созданным под чутким присмотром продюсера Бьорк Вальгейра Сигурдссона. На концертах Ане можно не только потанцевать, но и насладиться театральным представлением и подумать о смысле жизни. Уже на следующей день нордическая интеллектуалка выступит на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

27 августа, Stadium-live

Когда-то голосистый бойзбенд 5 Seconds of Summer, исполняющие кавер-версии хитов, выступали на стадионах вместе с «backstreet boys наших дней» — группой One Direction. Но со своими незамысловатыми текстами (о любви, конечно!) звучали куда более задиристо. Прибавьте к этому дорогостоящее мировое шоу и «песни-прилипалы», типа She looks so perfect или She's Kinda Hot, которые сложно перестать напевать целые сутки — и получите целую коллекцию музыкальных наград: от Teen Choice до MTV Europe Music Awards.