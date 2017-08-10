Пять главных концертов в Москве до конца лета

Lera Lynn

12 августа, Зеленый театр ВДНХ

Второй сезон «Настоящего детектива» запомнился большинству зрителей интеллектуальным саундтреком от Леонарда Коэна, звучащим в заставке. Но самые пронзительные сцены на экране разыгрывались совсем под другие песни — фолк-исполнительницы Леры Линн. К слову, 30-летняя американка убедительно звучит не только за кадром, но и появляется в эпизодах в роли меланхоличной певицы в баре. Ситуативными ТВ-синглами дело не ограничивается — в активе Линн «твердая пятерка» альбомов «с приятной грустинкой» и клубный сольник в Москве. Возвращение в столицу обещает пройти с еще большим размахом — на специальной сцене на воде.

Hasley

22 августа, Stadium-live

На контрасте с «отличницей» Линн — Холзи — хулиганка с платиновым альбомом, заработанным в 19, и холодильником, забитым шампанским Veuve Clicquot, которое оно пьет перед каждым выступлением. И это, пожалуй, самое невинное, что можно о ней рассказать. Бунтарка с пронзительной авторской лирикой, владеющая восьми музыкальными инструментами и сердцами трех миллионов фолловеров ее инстаграм-аккаунта, за два года проделала путь от уличных пьянок, психиатрической лечебницы и пиццы за доллар до дуэта с Боно и Джастином Бибером и миллионных гонораров. Оценить размах и почувствовать колоссальную энергию этой свободолюбивой поп-сенсации под занавес лета можно на московском стадионе.

Ane Brun

22 августа, Музея современного искусства «Гараж»

В рамках серии Mosaic Music (проект Garage Live), посвященной живым форматам искусства (концерты, перформансы, лекции) в Москву «одним днем» едет элегантная норвежская певица и гитаристка Ане Брун. За пределы Скандинавии ее хиты разлетелись с выпуском третьего альбома Changing of the Seasons, созданным под чутким присмотром продюсера Бьорк Вальгейра Сигурдссона. На концертах Ане можно не только потанцевать, но и насладиться театральным представлением и подумать о смысле жизни. Уже на следующей день нордическая интеллектуалка выступит на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

5 seconds of summer

27 августа, Stadium-live

Когда-то голосистый бойзбенд 5 Seconds of Summer, исполняющие кавер-версии хитов, выступали на стадионах вместе с «backstreet boys наших дней» — группой One Direction. Но со своими незамысловатыми текстами (о любви, конечно!) звучали куда более задиристо. Прибавьте к этому дорогостоящее мировое шоу и «песни-прилипалы», типа She looks so perfect или She's Kinda Hot, которые сложно перестать напевать целые сутки — и получите целую коллекцию музыкальных наград: от Teen Choice до MTV Europe Music Awards.

Alt-J

30 августа, Stadium-live