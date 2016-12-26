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26 декабря 2016

Последнее Рождество: Лучшие песни Джорджа Майкла

Памяти музыканта

На 54-м году жизни скончался певец Джордж Майкл. Музыкант получил первую славу во время участия в дуэте Wham!, который он создал со своим одноклассником Эндрю Риджли. Их первый альбом, вышедший в 1983 году стал «золотым», и затем сразу вторая большая удача – сингл Wake Me Up Before You Go-Go Стал №1 В Америке. Позже он занялся сольной карьерой. Его альбом Faith, который он к тому же сам спродюсировал, стал восемь раз «платиновым» и разошелся по миру тиражом 15 миллионов экземпляров. Вспоминаем все самые выдающиеся песни и видео музыканта.

Careless Whisper

Wake Me Up Before You Go-Go

Freedom!

Too Funky

Fast Love

Faith

Jesus To A Child

Amazing

Sexual Freak

Last Christmas

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