Последнее Рождество: Лучшие песни Джорджа Майкла

На 54-м году жизни скончался певец Джордж Майкл. Музыкант получил первую славу во время участия в дуэте Wham!, который он создал со своим одноклассником Эндрю Риджли. Их первый альбом, вышедший в 1983 году стал «золотым», и затем сразу вторая большая удача – сингл Wake Me Up Before You Go-Go Стал №1 В Америке. Позже он занялся сольной карьерой. Его альбом Faith, который он к тому же сам спродюсировал, стал восемь раз «платиновым» и разошелся по миру тиражом 15 миллионов экземпляров. Вспоминаем все самые выдающиеся песни и видео музыканта.