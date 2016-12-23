Новогодний плейлист: 14 песен для праздничного настроения

Чтобы предпраздничные хлопоты и заботы воспринимались с легкостью, необходим подходящий саундтрек к последним дням 2016-го. Мы решили помочь вам в составлении отличного плейлиста. Кстати, так как музыкальные предпочтения у всех разные, мы разделили подборку на две части: более современные композиции оставили в первом разделе, а «классику» поместили во вторую главу.

Итак, приятного музыкального вечера!