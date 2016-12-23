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23 декабря 2016Вересков Сергей

Новогодний плейлист: 14 песен для праздничного настроения

После музыкальной подборки ELLE даже у самых занятых людей появится желание скорее бежать за подарками и планировать встречу Нового года

Чтобы предпраздничные хлопоты и заботы воспринимались с легкостью, необходим подходящий саундтрек к последним дням 2016-го. Мы решили помочь вам в составлении отличного плейлиста. Кстати, так как музыкальные предпочтения у всех разные, мы разделили подборку на две части: более современные композиции оставили в первом разделе, а «классику» поместили во вторую главу.

Итак, приятного музыкального вечера!


Топ-7 современных песен

The Killers - Dirt Sledding

Train - Shake up Christmas

Ariana Grande - Santa Tell Me

Stevie Wonder, Andra Day - Someday At Christmas

Coldplay - Christmas Lights

Hurts - All I Want for Christmas Is New Year's Day

Band Aid 30 - Do They Know It’s Christmas?

Топ-7 классических новогодних песен

Abba - Happy New Year

Wham! - Last Christmas

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Britney Spears - My Only Wish

Billy Mack - Christmas Is All Around

Dean Martin - Let it Snow!

Chris Rea - Driving Home For Christmas

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