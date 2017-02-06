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06 февраля 2017

Леди Гага прыгнула с крыши стадиона во время выступления на Super Bowl

Одна из самых эпатажных певиц современности спела в перерыве «Суперкубка-2017»

Вчера, 5 февраля, состоялось главное спортивное событие США — финал НФЛ (Национальной футбольной лиги), также известный как Super Bowl или «Суперкубок». Этот матч давно вышел за рамки мероприятия исключительно для поклонников американского футбола: выступать на нем приглашают звезд первой величины, которые устраивают в перерыве настоящие шоу. В этот раз хедлайнером стала Леди Гага.

Леди ГагаФОТОGetty Images
Леди Гага
Леди Гага

Выступление королевы монстров было наполнено акробатическими трюками и поражало своим масштабом. Певица спрыгнула с крыши стадиона NRG в Хьюстоне, где проходил матч, пока 300 дронов выкладывали в небе американский флаг. Полетав над зрителями с помощью специальных тросов, она исполнила альтернативный гимн США — песню Вуди Гатри This Land is Your Land. Также за 15 минут перерыва Леди Гага успела спеть свои хиты Let's Dance, Poker Face, Born This Way и Million Reasons.

Леди Гага
Леди Гага

Выступление Леди Гаги уже называют одним из самых впечатляющих в истории Super Bowl. Матч запомнился зрителям и тем, что впервые его победитель определился в овертайме: благодаря супругу супермодели Жизель Бюндхен, квотербеку Тому Брэди, его команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс» одержала победу над «Атлантой Фэлконс» со счетом 34:28.

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