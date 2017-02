Леди Гага прыгнула с крыши стадиона во время выступления на Super Bowl

Выступление королевы монстров было наполнено акробатическими трюками и поражало своим масштабом. Певица спрыгнула с крыши стадиона NRG в Хьюстоне, где проходил матч, пока 300 дронов выкладывали в небе американский флаг. Полетав над зрителями с помощью специальных тросов, она исполнила альтернативный гимн США — песню Вуди Гатри This Land is Your Land. Также за 15 минут перерыва Леди Гага успела спеть свои хиты Let's Dance, Poker Face, Born This Way и Million Reasons.