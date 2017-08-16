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Афиша главных музыкальных событий последних недель лета
Август традиционно не так богат на масштабные события вроде музыкальных фестивалей и опен-эйров, как первые два летних месяца, зато радует большим выбором концертов. ELLE составил афишу концертов в Москве на август, которые нельзя пропустить в последние дни уходящего лета.
Выступление «Дельфина» — один из самых ожидаемых концертов в августе. 18 августа он выступит в «16 тоннах», в основном с новым альбом «Она», который вышел в конце прошлого года, но обещает исполнить и уже ставшие классическими песни — «Любовь», «Весна» и другие.
Песни «Пиццы» знают даже те, кто никогда не слышал об этой группе: их композиции стали саундтреками к большинству популярных российских сериалов и получали номинации на премиях RU-ТV, «Муз-ТВ» и других. Потанцевать под их мелодичные треки можно будет 18 августа в развлекательном центре Korston.
Группа The Amity Affliction уже заслужила любовь соотечественников-австралийцев, покорила американцев и европейцев и теперь едет знакомиться с российскими поклонниками. С ними они встретятся в главclub Green Concert 22 августа.
В 2015-м Halsey дебютировала на сцене с диском Badlands, который очень быстро стал платиновым. Теперь певица записывает совместные треки с совершенно разными звездами: от Боно до Джастина Бибера. 22 августа в клубе Stadium разогревать публику перед ее выступлением будет группа LANY, которая уже путешествовала с Halsey во время американского турне.
Фестиваль концертов на крыше в Москве Roof Music Fest в августе завершится выступлением SunSay — проекта, основанного вокалистом группы 5'nizza Андреем Запорожцем. Хотя группа уже четыре раза участвовала в фестивале, на московской крыше Incloud споет впервые. Послушать дебютное выступление можно 23 августа.
«Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор» — эти песни группы Uma2Rman были хитами начала «нулевых». Год назад братья Крестовские триумфально вернулись после долгого перерыва с первым за шесть лет альбомом «Пой, весна!» и теперь снова дают хоть и очень редкие, но зато запоминающие концерты. Один из них состоится в ресторане Shore House 24 августа.
Группу 5 Seconds of Summer в России ждут давно и вот наконец под занавес лета они отыграют в Москве. Их хиты прозвучат на сцене She Looks So Perfect, Don’t Stop, Jet Black Heart прозвучат на сцене Stadium 21 августа.
Alt-J любят практически все благодаря тому, что они не ограничивают себя в форматах: в их репертуаре есть песни по мотивам детских сказок, запоминающиеся попсовые мелодии и тихий фолк. В начале лета они выпустили свой третий альбом Relaxer, и 30 августа у жителей и гостей Москвы будет шанс вживую услышать треки с их нового диска.