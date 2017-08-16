Концерт Робби Уильямса в Москве и Санкт-Петербурге

Один из самых успешных исполнителей XXI века и самый узнаваемый британский музыкант в мире, Робби Уильямс посетит Санкт-Петербург в рамках мирового тура в поддержку своего нового альбома The Heavy Entertainment Show.

Мировой тур включает в себя двадцать девять шоу в восемнадцати странах. Его открытие состоялось 2 июня 2017 на стадионе Etihad Stadium в Манчестере, в Великобритании. Робби посетит со своими выступлениями Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Польшу, Литву, Чехию, Венгрию, Австрию, Швейцарию. Завершится тур выступлением в московском СК «Олимпийский» ‪10 сентября 2017‬.



Масштаб личности Робби Уильямса сложно переоценить. Он начал свою карьеру в составе британского бойз-бэнда Take That, но именно сольная карьера принесла Робби звание самого успешного британского исполнителя за всю историю мировой поп-культуры. Именно Уильямс получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за все время ее существования, был включен в британский Зал музыкальной славы и выбран «лучшим певцом 90-х». На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 миллионов билетов за один день, за что Уильямс был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.