Концерт Робби Уильямса в Москве и Санкт-Петербурге

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Главное шоу года: The Heavy Entertainment Show
Один из самых успешных исполнителей XXI века и самый узнаваемый британский музыкант в мире, Робби Уильямс посетит Санкт-Петербург в рамках мирового тура в поддержку своего нового альбома The Heavy Entertainment Show.
Мировой тур включает в себя двадцать девять шоу в восемнадцати странах. Его открытие состоялось 2 июня 2017 на стадионе Etihad Stadium в Манчестере, в Великобритании. Робби посетит со своими выступлениями Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Польшу, Литву, Чехию, Венгрию, Австрию, Швейцарию. Завершится тур выступлением в московском СК «Олимпийский» 10 сентября 2017.
Масштаб личности Робби Уильямса сложно переоценить. Он начал свою карьеру в составе британского бойз-бэнда Take That, но именно сольная карьера принесла Робби звание самого успешного британского исполнителя за всю историю мировой поп-культуры. Именно Уильямс получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за все время ее существования, был включен в британский Зал музыкальной славы и выбран «лучшим певцом 90-х». На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 миллионов билетов за один день, за что Уильямс был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
7 ноября Робби выступит с единственным эксклюзивным шоу в концертном зале Troxy в Лондоне, чтобы отпраздновать получение самой престижной премии — BRITs Icon Award. Ранее такого звания удостоились только Элтон Джон и Дэвид Боуи. Эта премия вручается только тем артистам, чье творчество оказало сильное влияние на британскую культуру. Премия BRITs Icon Award — это признание высочайшего уровня достижений в музыке.
К России и русским фанатам Уильямс испытывает особую любовь и теплоту, о чем не раз признавался в интервью. 30 сентября 2016 года вышел новый сингл «Party Like a Russian», популярность которого превысила все ожидания. Песня получила скандальную славу за свой текст, в котором рассказывается о неприлично роскошном стиле жизни русской элиты. Композиция сразу попала в музыкальные чарты по всему миру, а клип на песню занял лидирующие строчки в российских хит-парадах.
Визит Робби Уильямса в Санкт-Петербург — событие грандиозное и по-своему уникальное. Шоу в Питере в «Ледовом Дворце» пройдет 7 сентября 2017 года. 10 сентября Уильямс выступит в московском СК «Олимпийский».
Специальным гостем всех концертов Робби станет британский электронный дуэт Erasure.