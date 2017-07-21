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    21 июля 2017

    Конец эпохи: лучшие песни группы Linkin Park

    Эта музыка будет вечной. Честер Беннингтон: RIP

    Вчера фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме. Причиной смерти стало самоубийство, что подтвердила полиция, а также друзья и близкие артиста.

    Беннингтон всегда работал по принципу «Зачем рамки? Давайте сходить с ума!». Возможно, именно поэтому группа Linkin Park стала одним из самых значимых культурных символов «нулевых», а Беннингтон - легендой, вместе с которым ушла целая эпоха. И все же сегодня не хочется думать о том, почему отец шестерых детей, человек, от вибрирующего голоса которого становились счастливее миллионы людей, решил свести счеты с жизнью.

    Наш пост - история любви к творчеству одной из главных музыкальных групп нашего времени. ELLE вспоминает лучшие песни, которые исполнил Честер Беннингтон.

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